Comment le mobile est devenu « l’assistant alimentaire » des consommateurs

Chronique de Jean-Luc Raymond de FranceNum avec une émission spéciale «Numérique dans nos assiettes… Autrement dit : comment manger connecté ?».

L’IFOP a analysé l’usage et l’impact des applications alimentaires sur l’alimentation des Français. Plusieurs tendances se dessinent pour l’avenir du «manger connecté» et du plaisir de l’assiette. Les utilisateurs des applications alimentaires et de restauration recherchent notamment du «fun» avec des idées de recettes en réalité augmentée/réalité virtuelle, ou autres gamifications. Notre assiette, plus connectée, présenterait également l’avantage du partage communautaire et du lien social.

Mais aussi, comment parler alimentation et éveiller les consciences avec le numérique ? Ou encore, quand on est commerçant, quelles sont les bonnes pratiques pour adopter une plateforme anti-gaspi ?

L’actualité à retenir :

Déjà présent dans de nombreux segments des ressources humaines avec des sites d’emploi, d’autres dédiés à la formation ou encore des solutions métiers, HelloWork grossit encore son offre avec le rachat de la startup Seekube. Cette acquisition permet au groupe de se positionner sur le marché des forums de recrutement en ligne.

Des événements qui se sont déportés sur le web pendant la crise. Le spécialiste des RH fait le pari que ce format continuera à se développer même quand la situation sera revenue à la normale. Nous avons échangé sur le sujet avec Jérôme Armbruster et David Beaurepaire, respectivement président et directeur délégué d’HelloWork, et Paul Cassarino, fondateur et CEO de Seekube.

Dans le WildCard d’aujourd’hui, nous allons évoquer le nouveau vélo électrique très haut de gamme de la marque Porsche destiné à un usage urbain. À l’instar de marques telles que Lamborghini ou encore Mercedes qui souhaitent développer des gammes de trottinettes électriques, les Porsche e-Bike sont bel et bien le signe d’un engouement des écuries historiques pour la mobilité douce en ville.

