Frederic SAUVAGE prend la présidence du Conseil de l’UIT (ONU) une première pour la France / Coup de froid sur le marché des batteries / KELEOPS s’offre GIZMODO

Un Français à la présidence du Conseil de l’UIT

Le Français FRÉDÉRIC SAUVAGE est devenu le 4 juin Président du Conseil de l’Union internationale des télécommunications (UIT), l’agence des Nations unies pour le développement spécialisée dans les technologies de l’information et de la communication. C’est la première fois qu’un Français prend la tête de cette assemblée ONUsienne qui compte 193 États membres et 900 membres et associés du secteur. L’UIT joue un rôle clé dans la normalisation mondiale des télécoms et s’attache à développer les services, les réseaux et les technologies de télécommunication.

Diplômé de SciencesPo Paris et polyglotte, Frédéric Sauvage a exercé 6 ans à la Direction générale du Trésor avec une spécialité économique sur l’Asie et l’Océanie. En 2017, il a rejoint la Direction générale des Entreprises et a joué un rôle déterminant dans la création d’un dispositif européen de garantie de prêt dédié au financement pour la transformation numérique des TPE/PME avant de rejoindre le Pôle international de la DGE. Il représente la France à l’UIT et travaille aussi pour la représentation française de la Task Force numérique du G20, au côté de Henri Verdier, Ambassadeur pour les affaires numériques au ministère des Affaires étrangères.

Coup de froid sur le marché des batteries.

Alors que la coentreprise de Stellantis, Mercedes et TotalEnergies, baptisée AAC, annonce une « pause » dans la construction de deux usines situées à Kaiserslautern (Allemagne) et Termoli (Italie). l’américain IONIC MATERIALS ferme ses portes, et licencie l’ensemble de ses effectifs après avoir levé 65 millions de dollars pour créer

une nouvelle génération de batteries auprès notamment de Renault, Nissan et Mitsubishi

L’IA fait la force pour les autorités de régulation

Le 3 juin 2024, l’ARCOM a accueilli la réunion bisannuelle des autorités administratives et publiques indépendantes, centrée sur l’actualité européenne. Les discussions ont porté sur des textes récents tels que les règlements sur les services numériques et les marchés numériques, ainsi que sur la directive sur le reporting de durabilité des entreprises. À l’approche des élections européennes, la protection des données personnelles des électeurs a été abordée. Un groupe de travail sur l’utilisation de l’intelligence artificielle a également été créé. La réunion a réuni des représentants de plusieurs autorités, dont l’ARCEP, l’AMF et la CNIL.

Privacy sandbox : Vers une publicité en ligne sans cookies tiers

Depuis 2019, Google développe Privacy Sandbox pour remplacer les cookies tiers dans son navigateur Chrome, suivant les initiatives de Mozilla et Apple. Prévue pour 2025, cette suppression vise à limiter le suivi des internautes tout en maintenant des usages publicitaires. Cependant, Privacy Sandbox ne fait pas consensus : les concurrents de Chrome refusent d’intégrer des outils publicitaires et son efficacité en termes de monétisation reste à prouver. Le PEREN (Pôle d’Expertise de la Régulation Numérique) a publié un dossier téléchargeable pour décrypter les enjeux techniques et économiques de cette solution. Cette année 2024 sera déterminante pour l’adoption de Privacy Sandbox ou d’alternatives qui protègent la vie privée ou permettent de suivre les utilisateurs sans cookies tiers.

Spartan Space développe un habitat lunaire

SPARTAN SPACE, startup marseillaise spécialisée dans les habitats en conditions extrêmes, développe un module lunaire destiné aux astronautes. Soutenue par l’ESA, le CNES et Thales Alenia Space, l’entreprise a investi 1 million d’EUR dans ce projet innovant, avec pour objectif d’être opérationnel d’ici 2030. Le prototype, présenté à l’exposition universelle de Dubaï, est un habitat secondaire gonflable et mobile, autonome et déployable sur le sol lunaire. Des tests ont déjà eu lieu en Savoie, avec d’autres, prévus dans le désert marocain et en Islande. Spartan Space anticipe également des applications terrestres pour ses technologies.

+ EN BREF

Hello Tomorrow se structure en programmes d’accompagnement startups

HELLO TOMORROW accélère ses efforts dans la Deep Tech avec le lancement imminent de programmes startups sur les nouveaux matériaux et sur la circularité, d’une part, et sur la santé, d’autre part.

BlaBlaCar en chiffres

A l’évènement One to One B.Better organisé ce mardi à Paris Longchamp, Frédéric Mazzella, président de BLABLACAR, a indiqué des chiffres clés sur l’activité de l’entreprise : 100 millions d’utilisateurs dans le monde dont 80% de l’activité hors France. Il existe aujourd’hui une très forte dynamique de croissance pour le covoiturage au Brésil et en Inde. La société compte plus de 800 employés de 55 nationalités.

Salesforce Customer 360 mobilise l'ensemble de vos équipes autour de vos clients. Notre plateforme de produits regroupe des solutions spécifiques à chaque étape du parcours client. Quelle que soit la taille de votre entreprise, quel que soit votre secteur d'activité, il existe une solution adaptée à vos besoins.

Aujourd’hui, plus de 150000 entreprises, des TPE aux grands groupes, renforcent durablement leur relation client avec Salesforce. Découvrir ici >

Salesforce a été sélectionnée pour être partenaire de la TOOLBOX de FRENCHWEB.FR

+ LA MINUTE CYBER Avec notre partenaire Claranet, cloud, data, sécurité et modernisation IT.

Orange lance une solution gratuite contre les arnaques en ligne Orange lance ce jeudi CYBERSECURE, une solution de cybersécurité gratuite pour détecter et bloquer les e-mails, SMS et appels frauduleux sur ordinateurs, mobiles et tablettes. Accessible via le portail collaboratif cybersecurite.orange.fr, les utilisateurs peuvent vérifier la légitimité des messages suspects en un clic. Ce service, enrichi par les contributions des utilisateurs et les analyses des experts d’Orange Cyberdefense, vise à améliorer la détection des arnaques. Il s’agit de la 1re offre pour les particuliers d’un opérateur télécom en France, avec une concurrence en embuscade qui ne va tarder à réagir. L’Europe en proie à une augmentation des attaques DDoS AKAMAI Technologies a publié un rapport révélant que les attaques DDoS augmentent plus rapidement en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique (EMEA) qu’ailleurs dans le monde. Depuis 2019, seule la région EMEA a connu une croissance continue de ces attaques, surpassant même l’Amérique du Nord. En 2023, la zone EMEA a enregistré près de 2 500 attaques DDoS, triplant celles des régions Asie-Pacifique et Amérique latine combinées. Le Royaume-Uni, l’Arabie saoudite et l’Allemagne sont les pays les plus ciblés. Les cybercriminels utilisent de multiples vecteurs d’attaque, rendant ces menaces de plus en plus fréquentes et complexes. Secure-IC se développe à l’international et vise une croissance rapide SECURE-IC, basée à Cesson-Sévigné près de Rennes, accélère son expansion internationale en ouvrant un bureau en Corée. Fondée en 2010, l’entreprise de cybersécurité pour systèmes embarqués prévoit de doubler ses effectifs et de tripler son chiffre d’affaires d’ici 2027. Avec 75 % de son chiffre d’affaires à l’étranger, Secure-IC cible des marchés clés comme les États-Unis et la Chine. Avec 250 brevets à son actif, la société va recruter 40 personnes en 2024 pour renforcer ses équipes en R&D et finance, soutenue par une levée de fonds de 20 millions d’EUR.

+ NUMBERS Avec notre partenaire Sellsy, solution française de gestion commerciale et financière.

L’IA dans les achats quotidiens des Français

Selon une étude OpinionWay pour PARIS RETAIL WEEK (évènement professionnel du commerce omnicanal du 17 au 19 septembre à Paris), 65% des Français voient au moins un avantage à l’IA dans leurs achats quotidiens, avec 46% appréciant la rapidité accrue, 37% le gain de confort, et 29% la meilleure personnalisation. Toutefois, les opinions sont partagées : 34% anticipent une amélioration de leur expérience d’achat grâce à l’IA, tandis que 32% expriment des inquiétudes. Par ailleurs, 55% des Français estiment que la France peut devenir un leader mondial de l’IA dans le commerce. Les jeunes sont particulièrement optimistes, avec 57% des moins de 35 ans voyant l’IA comme un vecteur d’amélioration dans leurs achats.

Fullwhere, solution d’optimisation des interactions clients, annonce une levée de fonds de 1,3 million d’euros en seed. Ce tour de financement est assuré par Kima Ventures, Aonia VC, ZEBOX Ventures et plusieurs business angels.

Crossject prend soin de son avenir

La société pharmaceutique CROSSJECT a réussi une levée de fonds de 8 millions d’EUR, atteignant un montant net de 7,6 millions d’EUR. Cette opération, réalisée à un prix de souscription de 1,848 euros par action, servira à poursuivre le développement et l’enregistrement de Zpizure, un traitement d’urgence pour les crises épileptiques, et à établir des activités aux États-Unis. Gemmes Venture, actionnaire principal, détient désormais 24,48% du capital. Cette augmentation de capital permet à Crossject de préparer le lancement de ce traitement aux États-Unis en 2025.

DK et l’empreinte carbone de la publicité

3 ans après sa création, DK, basée à Rennes, a levé 1,2 million d’EUR pour accélérer la commercialisation de son calculateur d’empreinte carbone des campagnes publicitaires. Cette levée de fonds, réalisée auprès de business angels, permettra à la société de déployer sa plateforme qui analyse et mesure l’empreinte carbone de différents formats publicitaires, incluant télévision, radio, print et numérique. Avec 9 salariés, l’équipe de DK prévoit d’atteindre une douzaine d’employés d’ici fin 2024. Cette initiative répond à la demande croissante des entreprises souhaitant réduire leur empreinte environnementale et se conformer aux obligations réglementaires, notamment les émissions indirectes du Scope 3.

Optikan et son scanner en devenir

OPTIKAN, spécialiste du contrôle industriel non destructif, a levé 830 000 euros pour finaliser son scanner utilisant les ondes térahertz. Basée à Blanquefort et créée en 2021 après 7 ans de recherche à l’Université de Bordeaux, l’entreprise vise un lancement commercial en 2025. Le scanner inspecte des matériaux non conducteurs tels que les élastomères et les composites, détectant les défauts sans contact ni danger. Optikan cible d’abord le recyclage et la transformation de panneaux de bois. Le modèle économique repose sur la vente de scanners à 100 000 euros chacun, avec des services de maintenance.

LEVEES DE FONDS DANS LE MONDE:

Nvidia et Salesforce investissent massivement dans la start up d’IA Cohere

La startup canadienne d’IA COHERE a levé 450 millions de dollars auprès d’investisseurs, dont NVIDIA et SALESFORCE, ainsi que de nouveaux acteurs comme Cisco et Investissements PSP. Cette levée de fonds, valorisant Cohere à 5 milliards de dollars, marque un bond par rapport à sa précédente évaluation de 2,2 milliards. Cohere, spécialisée en IA générative avec un accent sur la confidentialité des données, a généré 35 millions de dollars de revenus annualisés en mars 2024. La start up, fondée en 2019 à Toronto, se distingue par l’absence d’accords exclusifs avec des fournisseurs de cloud, contrairement à OpenAI.

PIKA, une startup proposant des outils pour générer et éditer des vidéos, a levé 80 millions de dollars auprès de Spark, Lightspeed et d’autres investisseurs. Cette levée de fonds porte la valorisation de Pika à 470 millions de dollars et fait grimper le total de ses financements à 135 millions de dollars.

NEURAL CONCEPT, une startup suisse spécialisée dans les logiciels de conception de produits 3D, a levé 27 millions de dollars lors d’un financement de Série B. Cette levée de fonds a été menée par Forestay, une société de capital-risque. Les logiciels de Neural Concept utilisent l’apprentissage profond pour accélérer les temps de développement des produits, offrant ainsi des solutions innovantes aux ingénieurs et aux concepteurs industriels.

TWELVE LABS, une startup spécialisée dans les modèles de base pour la recherche et l’analyse de grandes quantités de vidéos, a levé 50 millions de dollars lors d’un financement de Série A. Cette levée de fonds a été co-dirigée par NEA (New Enterprise Associates) et NVentures, la branche d’investissement de Nvidia. Les solutions de Twelve Labs permettent aux utilisateurs de chercher et d’analyser des volumes massifs de contenus vidéo, facilitant ainsi la gestion et l’exploitation de ces données.

AVAIL, un projet de blockchain modulaire spécialisé dans l’infrastructure centrée sur les rollups, a levé 43 millions de dollars lors d’un financement de Série A. Cette levée de fonds intervient après un financement initial de 27 millions de dollars en février 2024. Grâce à ce nouveau capital, Avail pourra continuer à développer et à améliorer ses solutions innovantes pour la blockchain, visant à offrir une infrastructure plus efficace et évolutive.

GETWHY une startup spécialisée dans les études de marché, a levé 34,5 millions de dollars lors d’un financement de Série A. Fondée en 2011 sous le nom de UserTribe, GetWhy se distingue par sa capacité à extraire des insights à partir d’entretiens vidéo.

STORYBLOK, une startup autrichienne spécialisée dans les systèmes de gestion de contenu (CMS), a levé 80 millions de dollars lors d’un financement de Série C mené par Brighton Park et fait suite à une levée de 47 millions de dollars en Série B en mai 2022.

SWORD HEALTH, une startup spécialisée dans la thérapie physique virtuelle alimentée par l’intelligence artificielle, a levé 130 millions de dollars, portant sa valorisation à 3 milliards de dollars, en hausse par rapport à 2 milliards de dollars en novembre 2021. Avec ce nouveau financement, le total des fonds levés par l’entreprise s’élève à 340 millions de dollars.





ACQUISITION

KELEOPS s’offre GIZMODO, et change de braquet.

Dans un courriel adressé à l’ensemble de l’entreprise, Jim Spanfeller, PDG de G/O Media, a annoncé la vente de Gizmodo (30 millions de visiteurs uniques par mois) à Keleops, une société suisse créé par Jean Guillaume KLEIS, spécialisée dans les médias numériques. Cette acquisition permettrait à la société de doubler de taille et de pénétrer le marché américain. Les détails financiers de la vente n’ont pas été révélés.

Selon les confidences du fondateur à nos confrères du Figaro, KELEOPS qui poursuit un développement par acquisition aurait reçu plusieurs dizaines de million d’euros pour assurer sa croissance et la société serait rentable depuis sa création.

Reprise de D-Vine par un business angel nantais

La start up nantaise D-VINE, spécialisée dans les machines pour servir le vin au verre, a été rachetée à la barre du tribunal de commerce de Nantes par Châteaux DV, présidée par Francis Guillemard, un de ses actionnaires historiques. Mise en liquidation en mars 2024, D-Vine avait réalisé un chiffre d’affaires de 6,2 millions d’EUR en 2023. Châteaux DV reprend 19 des 56 employés de D-Vine. Après un repositionnement vers le marché professionnel et une levée de fonds de 10 millions d’EUR en 2020, D-Vine n’a pas surmonté les difficultés liées à la période du Covid.

Databricks défi Snowflake avec l’acquisition de Tabular

DATABRICKS, spécialiste de l’analyse de données, a annoncé l’acquisition de TABULAR, une startup optimisant les données en cloud via le format Apache Iceberg, pour plus de 1 milliard de dollars. Cette acquisition survient au même moment que le sommet de SNOWFLAKE, concurrent direct également intéressé par Tabular. Databricks utilise ses fonds de capital-risque pour accélérer sa croissance face à la concurrence, ayant déjà acheté Arcion et MosaicML. Tabular, fondée en 2021, compte des centaines de clients et continuera de collaborer avec Databricks pour développer son produit. Cette opération pourrait renforcer Databricks face à Snowflake sur le marché des solutions de données cloud.

+ FRENCHWEB VC Avec notre partenaire Unlimitd , le financement au service des entrepreneurs.

ISALT annonce le 2e closing du Fonds Stratégique des Transitions

Le Fonds Stratégique des Transitions (FST), géré par ISALT, a atteint un montant total de 206 millions d’EUR après un 2e closing de 76 millions d’EUR. Cette levée de fonds, soutenue par des investisseurs institutionnels comme EDF Invest et Sada Assurances, vise à financer des PME et ETI françaises innovantes dans des secteurs stratégiques tels que les énergies alternatives et l’industrie bas carbone. Depuis son lancement en mars 2023, le FST a déjà investi dans Tissium, Intact Regenerative et Unseenlabs, et ambitionne un encours cible de 400 millions d’EUR pour soutenir la décarbonation de l’économie et l’innovation Tech.

Transition écologique au programme

La Banque des Territoires contribue avec 30 M EUR au premier closing de 100 M EUR du fonds AMUNDI PRIVATE EQUITY TRANSITION JUSTE, lancé par Amundi. Ce fonds vise à financer des PME et ETI non cotées engagées dans la transition environnementale et la décarbonation. Il cible les secteurs polluants comme les transports, le bâtiment et l’industrie, et promeut la création d’emplois durables. Le fonds, visant une taille de 200 M EUR, prévoit des investissements de 3 à 20 M EUR par entreprise en France, avec des objectifs financiers et extra-financiers alignés sur les standards du marché. Cette initiative s’inscrit dans les priorités de la Banque des Territoires pour des territoires durables et inclusifs.

Jeffrey Katzenberg parie sur la cybersécurité avec WndrCo

JEFFREY KATZENBER, co-fondateur de DreamWorks, a levé 460 millions de dollars pour sa société d’investissement WNDRCO, visant la cybersécurité, la Tech grand public et l’avenir du travail. Après l’échec de Quibi, Katzenberg évite désormais les médias numériques. WndrCo, fondée en 2016, gère aujourd’hui 1,3 milliard de dollars, investissant dans des entreprises comme Databricks et Robinhood, ainsi que dans des sociétés de protection numérique telles qu’Aura et Twingate. L’objectif de WndrCo est de réaliser jusqu’à 7 investissements par an et de « bâtir » 1 ou 2 entreprises annuellement, tout en apportant des innovations Tech sécurisées.

+ FRENCHWEB MARKET

Avec notre partenaire VANTA, automatisez enfin votre conformité, simplifiez votre gestion de la sécurité.

CrowdStrike surpasse les prévisions de revenus et de bénéfices

CROWDSTRIKE, acteur majeur de la cybersécurité, a annoncé des résultats financiers du 1er trimestre au-delà des attentes. Le bénéfice ajusté par action a grimpé de 63 % à 93 cents, contre 89 cents anticipés, et les revenus ont augmenté de 33 % pour atteindre 921 millions de dollars. Le chiffre d’affaires récurrent annuel (ARR), crucial pour les services d’abonnement, a également progressé de 33 % à 3,65 milliards de dollars, légèrement au-dessus des prévisions. Pour le trimestre en cours, CrowdStrike prévoit des revenus entre 958,3 et 961,2 millions de dollars, dépassant les attentes de 955 millions de dollars.

GitLab dépasse les attentes

GITLAB, entreprise de choix du secteur du développement logiciel, a une fois de plus dépassé les attentes avec ses résultats financiers du 1er trimestre. L’entreprise a rapporté un bénéfice par action (BPA) de 0,03 $, surpassant les prévisions d’une perte de 0,04 $. Les revenus ont atteint 169,19 millions de dollars, au-dessus des attentes de 167,06 millions, marquant une croissance annuelle de 33,3 %. Ces performances solides s’inscrivent dans une tendance de dépassement des prévisions sur 5 trimestres consécutifs. GitLab a également relevé ses prévisions annuelles, maintenant la confiance des investisseurs dans sa capacité à poursuivre sa croissance.

MATHIEU LETRANCHANT rejoint Doctolib comme responsable des relations médias pour la France. Il fut conseiller Presse de François Braun, alors ministre de la Santé. AMÉLIE ROCCA-SERRA est nommée responsable séniore des affaires publiques du même Doctolib. Elle a exercé comme conseillère parlementaire au cabinet de Élisabeth Borne, première Ministre.

FRÉDÉRIC GENRE, ancien directeur associé chez Insign, rejoint Spintank en tant que directeur du développement sous la supervision de Laure Peyrot. Diplômé de l’Iscom, il a débuté chez Meura et a été directeur commercial chez Grenade & Sparks de 2014 à 2016. Chez Insign depuis 2017, il a exercé avec des clients tels que Bureau Veritas, La Poste et le ministère de l’Économie.

JÉRÉMY GRÉGOIRE devient directeur général de Divalto (éditeur de logiciel ERP et CRM pour PME & ETI), entreprise qui consolide sa gouvernance suite à une croissance de 19 % en 2023. Titulaire d’une maîtrise en biotechnologie et d’un master en économie et gestion, il a débuté chez Isagri avant de rejoindre Divalto en 2008. Grégoire a joué un rôle clé dans le lancement de la plateforme Divalto One et ses solutions SaaS.

FABRICE HACCOUN devient CEO de Sibylone, entité data du groupe Smart4 Engineering. Il est arrivé au sein du groupe en janvier 2024 comme Senior Advisor. Juriste de formation, il a été directeur commercial chez Capgemini, CEO France de Tech-Mahindra, et a fondé Livingston Data avant de diriger Keyrus France jusqu’en 2023.

Covage renforce sa direction en nommant ÉRIC HABERER, ex-directeur du SI & des Services Télécoms chez SFR Business, au poste de Directeur de l’Organisation et du Système d’Information, et CHRISTOPHE COUDEIRAS, ancien Directeur du Réseau mobile chez SFR, en tant que Directeur Réseau. Avec plus de 20 ans d’expérience, Haberer et Coudeiras superviseront respectivement les processus opérationnels et les infrastructures réseau pour soutenir le développement de Covage, acteur majeur dans le déploiement de solutions fibre pour les professionnels.

THOMAS LE GUILLOUZER est nommé Head of Media & Digital de Mars Wrigley France en avril 2024, sous la supervision de William Salhany. Précédemment, il a été EMEA Brand & Media 360 Manager chez Eutelsat et Head of Media et PR Southern Europe chez Hasbro France, où il a géré les stratégies de communication et les activations de marques dans plusieurs pays.

SÉVERINE LOEUILLE rejoint Impact+ comme directrice marketing, après avoir travaillé chez Converteo. Elle pilotera la stratégie de génération de leads et les actions marketing, tout en soutenant la croissance internationale de l’entreprise. Basée à Station F, elle reportera à Yann Le Roux et aidera Impact+ à réduire l’impact environnemental des dépenses publicitaires de clients telles que L’Oréal, Heineken, Nestlé et BMW.

