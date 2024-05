5 personnes sont dans un wagon, 4 sont des IA, qui est l’humain? / Mon espace santé sous-utilisé / La startup du jour est KARYON FOOD.

Avec notre partenaire PLEO, ne perdez plus de temps avec les notes de frais!

5 personnes sont dans un wagon, 4 sont des IA, qui est l’humain?

Tore KNABE s’est amusé à créer un test qu’il a modélisé dans une video dans lequel différentes AI (OPEN AI, CLAUDE, LLAMA et GEMINI) ont pour objectif d’identifier l’humain présent parmi eux.

Mon espace santé sous-utilisé

Dans son rapport annuel sur la Sécurité sociale, la Cour des comptes examine le carnet de santé numérique « Mon espace santé », lancé en 2022. Malgré des investissements conséquents de 227 millions d’EUR pour sa conception et 2 milliards pour la mise à jour des logiciels médicaux, l’outil peine à prouver son utilité. Seulement 15 % des utilisateurs ont activé leur espace numérique en janvier 2024. La Cour des comptes souligne aussi la réticence des médecins à adopter ce dispositif, freinant son succès potentiel. Des mesures incitatives sont préconisées pour améliorer son adoption par les professionnels de santé.

La Bretagne, nouveau cluster européen de l’IA grâce au Projet SequoIA

Le projet SequoIA, porté par l’Université de Rennes et ses partenaires, a été sélectionné parmi les lauréats de l’appel à manifestation d’intérêt national IA Cluster, recevant un financement de 20 millions d’EUR. Ce projet vise à créer un cluster européen en Bretagne, axé sur l’IA, la cybersécurité et la confiance dans les nouvelles technologies. SequoIA regroupe des acteurs académiques, institutionnels et industriels pour développer la recherche de haut niveau, des programmes éducatifs innovants et des « jumeaux numériques » pour surveiller les effets du changement climatique. Ce projet renforce la position de la Bretagne comme centre d’innovation.

24 startups en innovation durable donnent RDV aux professionnels

One to One B.Better, nouvel évènement orienté innovations à destination des décideurs et fournisseurs engagés pour un business durable et responsable, se déroulera le 4 juin à l’Hippodrome de Paris Longchamp. Tout au long de la journée, 24 startups sur cette thématique pitcheront : Acts and Facts, Aguaro, Autone, Captain Cause, Carbon Saver, CircularX, Elyn, Enhancy, Stocklear, Gaya Marketing, Green Score Capital, Greenomy, Letmotiv, Noos, Opopop, Panopli, Prolong, Reutec, Spark Technologie, Studio Reset, Tact Tic by 14 Sept, The Second Life, Trace for Good, Zei.

Du coté de chez OPEN AI:

Afin de reconstituer son équipe de robotique, OpenAI embauche des ingénieurs afin de développer des technologies que les fabricants de robots intégreront dans leurs systèmes.

OpenAI lance ChatGPT Edu, une version accessible pour les universités. Elle propose l’accès à GPT-4o, des options de création de modèles GPT personnalisés et des limites de messages supérieures à la version gratuite.

Enfin lors du WAN-IFRA World News Media Congress à Copenhague, Tom Rubin, chef de la PI et du contenu chez OpenAI, indique que les collaborations avec les éditeurs concernent surtout l’utilisation des outils d’OpenAI et l’affichage des actualités, plutôt que l’entraînement des modèles d’IA.

SupAirVision : Levée de fonds pour conquête internationale

SUPAIRVISION, spécialiste des diagnostics éoliens par drone, prévoit de lever 3,5 millions d’EUR en juin 2024 pour accélérer son expansion internationale et commercialiser ses nouveaux outils, Sherlock Motion et Volta Auto. Créée en 2017 à Rosières-près-Troyes (10), la start up développe des solutions innovantes pour l’inspection des pales d’éoliennes. Déjà présente en Europe et en Chine, elle vise les marchés américain et brésilien. La levée de fonds soutiendra aussi la croissance continue de l’entreprise, qui espère doubler ses inspections annuelles, atteignant 6 000 en 2025.

Le Président de la République a chargé le Conseil national du numérique (CNum) de créer un dispositif de débats démocratiques et de partage de ressources pédagogiques sur l’IA. Baptisé CAFÉ IA, ce projet vise à impliquer divers lieux publics tels que collèges, médiathèques, entreprises et associations, pour favoriser la compréhension et l’appropriation de l’IA par tous. Ce réseau, inspiré de la démarche Itinéraires numériques, s’appuiera sur des rencontres régulières et des ressources accessibles.

TikTok développerait une copie de son algorithme de recommandation pour les utilisateurs aux États-Unis, ce qui pourrait donner naissance à une version indépendante de ByteDance.

AMAZON a franchi une étape réglementaire cruciale en obtenant l’approbation de la FAA (Federal Aviation Administration) aux États-Unis pour faire voler ses drones au-delà de la ligne de vue d’un observateur au sol. Cette autorisation permettra à Amazon d’étendre son service de livraison par drones, Prime Air, à des distances plus longues. Après avoir développé une technologie d’évitement des collisions, Amazon prévoit d’élargir son service à College Station, Texas, et vise à livrer 500 millions de colis par an d’ici la fin de la décennie. Prime Air, lancé il y a plus de 10 ans par Jeff Bezos, a rencontré des défis importants, notamment des licenciements et des retards réglementaires.

TWITCH mettra fin aux contrats de tous les membres de son Conseil Consultatif de Sécurité, composé d’experts de l’industrie, de streamers et de modérateurs, dès le 31 mai. Ce conseil, créé en mai 2020, avait pour mission de conseiller Twitch sur des questions de sécurité et de modération, notamment pour la protection de certains groupes. Les membres ont été informés par email le 6 mai que leurs contrats ne seraient pas renouvelés et qu’ils ne recevraient pas de paiement pour la seconde moitié de 2024. Cette décision intervient dans un contexte de réduction des coûts et de licenciements dans le secteur Tech.

Instagram étend son outil Limits pour les adolescents, leur offrant la possibilité de limiter les commentaires, messages, réponses aux stories et autres interactions aux amis proches pour mieux gérer les indésirables.

La cybersécurité des entreprises françaises se distingue en Europe Les entreprises françaises sont bien positionnées en cybersécurité, avec un score de 81 sur 100, selon le 1er baromètre européen de l’agence de notation extra-financière ETHIFINANCE, 10 points au-dessus de la moyenne européenne. Ce baromètre, qui évalue plus de 2 250 sociétés, inclut la cybersécurité comme un critère important de la notation ESG, représentant 4 % de la note globale. Les entreprises sont évaluées sur des critères tels que la certification ISO 27000, la gestion des risques IT, la formation en cybersécurité et les tests d’intrusion. Malgré des disparités, la France se place parmi les meilleures nations de l’UE sur cette thématique Tech, aux côtés de l’Autriche et des Pays-Bas. Custocy remporte le prix de l’innovation au Cyber Show Paris CUSTOCY, start up toulousaine spécialiste de l’IA appliquée à la cybersécurité, a remporté le prix « Produit de l’année » de la 1re édition Cyber Show Paris. Ce nouvel événement cyber orienté TPE, PME et ETI rassemble dirigeants et experts pour des démonstrations et échanges. Custocy a été distingué pour son NDR (Network Detection & Response) souverain, déjà adopté par divers partenaires. La solution, basée sur l’IA, garantit une surveillance renforcée des réseaux et une résilience aux cyberattaques. Sébastien Sivignon, CEO de Custocy, a exprimé sa fierté pour cette reconnaissance. Custocy a été interviewé par Frenchweb lors de la dernière édition Ready for IT à retrouver bientôt sur notre site. Les hackers malveillants ciblent les entreprises de construction Un rapport de la société de conseil en risques KROLL révèle une augmentation des cyberattaques visant les entreprises de construction, passant de 3 % à 6 % des incidents au 1er trimestre 2024. Ces sociétés, avec de nombreux fournisseurs et factures, sont vulnérables aux compromissions de courriels professionnels, où des factures frauduleuses sont envoyées et reçues. Les employés en déplacement, souvent moins vigilants, accroissent ce risque. Kroll recommande des mesures telles que l’authentification multifactorielle et une gestion priorisée des correctifs pour renforcer la sécurité des réseaux contre les ransomwares et autres cybermenaces. Comprendre le rôle des « Droppers » dans les cyberattaques Les DROPPERS, des logiciels facilitateurs de cyberattaques, sont au cœur d’une opération d’Europol qui a abouti à plusieurs arrestations et à la mise hors ligne de cent serveurs. Ces programmes, discrets et difficiles à détecter, permettent l’installation de logiciels malveillants sur les ordinateurs. Ils peuvent arriver via des publicités malveillantes, des sites frauduleux ou des courriels infectés. Une fois en place, ils installent des rançongiciels ou d’autres logiciels nuisibles. Cette opération vise à déstabiliser les infrastructures criminelles utilisant ces « droppers ».

IA dans le secteur de la santé Le baromètre réalisé par PulseLife et Interaction Healthcare révèle des chiffres intéressants sur l’impact de l’IA dans la pratique médicale. L’enquête, menée auprès de 1 700 professionnels de santé, montre que 53 % des soignants intègrent déjà l’IA dans leur pratique quotidienne. Parmi eux, 46 % utilisent l’IA pour accéder à l’information médicale, 37 % pour la formation, et 28 % pour la prescription de traitements.

L’étude souligne que 88,4 % des répondants constatent un impact positif de l’IA sur la prise en charge des patients, avec un chiffre atteignant 91 % chez les médecins. Cependant, les préoccupations principales restent les biais algorithmiques (59 %), la transparence des sources (50 %), et la possible dégradation de la relation soignant-patient (49 %). Enfin, 78,2 % des professionnels souhaitent recevoir une formation spécifique sur l’IA, ce besoin étant encore plus marqué chez les médecins (84 %).

Retrouvez plus d’informations sur ces entreprises dans la DATAROOM de FRENCHWEB.FR

Biodol Therapeutics croit sans douleur

La biotech héraultaise BIODOL THERAPEUTICS a levé 7 millions d’EUR pour avancer sur les douleurs neuropathiques chroniques, touchant entre 4 et 6 millions de Français. Ce financement, soutenu par Bpifrance et V-Bio Ventures, vise à développer le programme autour du récepteur FLT3 et à financer les essais cliniques de la molécule BDT272. Les études, basées sur les travaux des Drs Jean Valmier et Didier Rognan, devraient débuter en septembre ou octobre 2024. Biodol Therapeutics espère offrir une alternative aux traitements actuels, souvent peu efficaces et accompagnés d’effets secondaires importants.

75 millions de dette supplémentaire pour ELECTRA qui continue à électriser les routes de France. Les prêteurs sont Société Générale, ABN AMRO, BPCE et Crédit Agricole.

LEVEES DE FONDS DANS LE MONDE:

VALAR LABS, spécialisée dans le développement de modèles d’IA pour prédire les résultats des traitements du cancer de la vessie, a levé 22 millions de dollars en Série A. Ce tour de table a été mené par DCVC et a16z

La startupsuédoise Doconomy, spécialisée dans la mesure de l’empreinte carbone des dépenses quotidiennes des clients bancaires, a levé 34 millions d’euros en Série B. UBS et CommerzVentures ont co-dirigé ce tour de table.

Firefly, une startup de Tel Aviv offrant des solutions de gestion d’actifs cloud avec une infrastructure en tant que code, a levé 23 millions de dollars en Série A, dirigée par Vertex.

ACQUISITION

TALAN HOLDING, spécialisée dans la transformation digitale et le conseil en innovation, a annoncé le 30 mai 2024 une offre publique d’achat sur MICROPOLE, entreprise experte en intelligence d’affaires et performance digitale, fixant le prix par action à 3,12 EUR. Le conseil d’administration de Micropole a accueilli cette proposition favorablement et à l’unanimité. Cette acquisition vise à créer un acteur majeur de la Data et de l’Innovation en Europe, avec un chiffre d’affaires projeté de 780 millions d’EUR en 2024 et plus de 6 200 collaborateurs dans 18 pays. Le rapprochement renforcera la couverture géographique et sectorielle, offrant aux clients de Micropole l’accès aux centres d’excellence de Talan en Tunisie, à l’Île Maurice et en Hongrie, ainsi qu’à ses capacités en Amérique du Nord.

Goldman Sachs clôture un fonds de prêt record

GOLDMAN SACHS ALTERNATIVES a annoncé la clôture finale de son fonds West Street Loan Partners V, dédié aux prêts directs senior « large cap ». Le fonds a levé 13,1 milliards de dollars, dépassant largement son objectif initial, et devient ainsi le plus important fonds de cette stratégie depuis 2008. En incluant d’autres financements, le total des capitaux levés dépasse les 20 milliards de dollars. Les investisseurs incluent des fonds de pension, des assureurs, et des fonds souverains. Goldman Sachs a déjà engagé 4 milliards de dollars dans 37 sociétés.

Ardian double son fonds de Growth Equity

ARDIAN a clôturé un fonds de 530 millions d’EUR, dépassant l’objectif initial de 500 millions d’EUR. Ce fonds succède à un véhicule de 230 millions d’EUR levé en 2018. Attirant une base d’investisseurs diversifiée et globale, il inclut près de 120 entrepreneurs aux côtés des institutionnels. Déjà investi à 25 %, le fonds a soutenu Théradial, My Pie et Aprium Pharmacie. Ardian cible les entreprises européennes en forte croissance dans les secteurs du digital, des services B2B et de la santé. Cette levée intervient alors que l’Europe, via l’initiative Scale-up du FEI, cherche à soutenir les startups à forte croissance.

L’operating partner : Un soutien clé pour les entreprises

Le 30 mai, Les salons Hoche Paris ont accueilli l’Operating Partners Day, où experts et dirigeants ont redéfini le rôle crucial des operating partners. Ces partenaires, externalisés, accompagnent les entreprises dans leurs transitions et restructurations. Leur importance a été soulignée par Laurent Jehanne et Sandrine Gril-Prats de Deloitte, qui ont identifié 3 moments clés d’intervention : avant l’entrée d’un fonds, après l’accord, et lors des phases de fluctuation. David Amiouni, CEO de Keepcool, a partagé son expérience, illustrant l’apport essentiel des operating partners en période de crise. Leur rôle va au-delà des conseils stratégiques, offrant un soutien humain vital aux dirigeants.

Selon France Invest, l’operating partners dans les fonds de venture capital français a connu une hausse de 2,3 fois depuis 2018 et de 2,6 depuis la même année pour le nombre d’operating partners dans les fonds de private equity. En 2025, on devrait compter plus de 500 operating partners dans les fonds d’investissement contre 163 en 2023.

Iliad : un investissement massif dans les centres de données

ILIAD, maison mère de Free, prévoit d’investir 2,5 milliards d’EUR en Europe dans les centres de données au cours des 10 prochaines années, notamment pour répondre aux besoins de l’IA. Cet investissement sera géré par sa filiale Opcore, qui supervise déjà 15 centres de données. En 2023, le groupe a investi environ 200 millions d’EUR dans l’IA. Grâce à une hausse de 11,2 % de son chiffre d’affaires à 2,4 milliards d’EUR et une progression de 56,2 % de son bénéfice net au 1er trimestre, Iliad vise à devenir le 5e opérateur mobile européen en 2024.

Wallix : un tournant imminent vers la rentabilité

WALLIX, acteur de la cybersécurité, s’apprête à inverser la tendance après des années de pertes. Le fondateur, Jean-Noël de Galzain, se concentre désormais sur l’optimisation des opérations et l’augmentation du business avec les clients actuels. Avec une croissance soutenue et des ventes multipliées par 11 en 10 ans, Wallix prévoit un résultat d’exploitation positif au second semestre 2024. La société, avec une trésorerie nette de 8,7 millions d’EUR fin 2023, présente une capitalisation de 57 millions d’EUR et attire l’intérêt des fonds d’investissement.

Trustly repousse son IPO

Le PDG de la fintech TRUSTLY, Johan Tjarnberg, a annoncé que l’introduction en bourse (IPO) de l’entreprise est encore repoussée d’un à 2 ans, malgré une augmentation de 51 % des bénéfices d’exploitation en 2023. Trustly affiche 265 millions de dollars de revenus pour 2023, avec un EBITDA ajusté passant de 33 à 51 millions de dollars. La firme suédoise veut d’abord prouver la valeur de sa technologie bancaire ouverte avant de se lancer sur le marché. La forte performance de Trustly est principalement attribuée à sa croissance aux États-Unis, où les volumes de transactions ont augmenté de 79 % pour atteindre 58 milliards de dollars en 2023.

Avec un chiffre d’affaires en hausse de 22% pour le T1, atteignant 450,6 millions de dollars MongoDB revoit à la baisse ses prévisions pour le T2 et l’exercice 2025 en raison d’une demande plus lente pour Atlas. L’action MDB perd plus de 25% après la clôture des marchés.

LUCILLA SIOLI a été nommée directrice du nouveau Bureau de l’IA, annoncé par la Commission européenne. Ce bureau assurera la mise en œuvre et la cohérence du règlement sur l’IA à partir du 16 juin. Lucilla Sioli, actuelle directrice IA, dirigera ce bureau. CÉCILE HUET poursuivra à la direction de l’unité A.1, dédiée à l’excellence en IA et robotique, basée à Luxembourg. MALGORZATA NIKOWSKA continuera de diriger l’unité A.4, axée sur l’innovation et la coordination politique. MARTIN BAILEY prendra la tête de l’unité dédiée à l’IA pour le bien social, tandis que le poste de conseiller scientifique principal est encore à pourvoir.

HARRYS MELKI devient PDG de Olyn, data driven de marketing digital créé en 2022 pour devenir un acteur majeur de l’engagement client omnicanal. Melki a fondé Avent Media en 2006, puis a cofondé le trading desk Skaze en 2016. En 2022, ces entreprises ont fusionné avec Influens Network et Hipto pour former Olyn.

MICHAEL REFFAY devient conseiller IA de Amélie de Montchalin, représentante permanente de la France à l’OCDE. Il a précédemment exercé au cabinet de Jean-Noël Barrot, alors ministre délégué au Numérique, sur les thématiques régulation et souveraineté numérique.

