Mais à qui fait peur ELECTRA ? / THRASIO en bout de course après 3 milliards levés / Mistral AI fait souffler la tempête au Parlement Européen

Avis de tempête en coulisse de la prochaine loi régulant l’IA en Europe

Mistral AI se retrouve au cœur d’une polémique concernant la régulation de l’intelligence artificielle en Europe. La startup française est accusée de mener des activités de lobbying visant à influencer la proposition du Parlement européen.

Ainsi Mistral plaide en faveur d’une approche basée sur la sécurité des produits plutôt que de mettre une pression directe sur les créateurs de modèles d’IA. La startup soutient que des règles strictes en matière de sécurité des produits encourageront la concurrence entre les créateurs de modèles pour fournir des outils garantissant la sécurité et la fiabilité des applications d’IA. Cependant, cette position suscite des débats et des critiques au sein de la communauté de l’IA, et marque de fortes dissensions entre différents pays à ce sujet.

Spotify s’allie avec Google Cloud pour l’IA

SPOTIFY, qui compte plus de 574 millions d’utilisateurs actifs par mois, va désormais les outils d’IA de Google Cloud pour améliorer des aspects essentiels de sa plateforme : la recherche de contenus, grâce à l’usage des modèles de langage pour une meilleure compréhension et enrichissement des métadonnées ainsi que les recommandations personnalisées, où les modèles aideront à appréhender les tendances et préférences des fans du service pour leur offrir des suggestions sur mesure.

En outre, Spotify va exploiter l’IA pour garantir une écoute plus sécurisée en identifiant les contenus potentiellement dangereux. A noter que la plateforme utilise déjà l’apprentissage automatique pour recommander des playlists personnalisées à ses utilisateurs.

Spotify, reconnue dans la communauté des développeurs pour son cadre open source Backstage, envisage également d’utiliser l’IA de Google Cloud pour simplifier les tâches des programmeurs dont la création de code de qualité.

Le déploiement de l’AI de GOOGLE CLOUD, GEMINI prend du retard

Google a informé certains de ses clients cloud qu’ils ne devraient pas s’attendre à avoir accès à son modèle d’intelligence artificielle Gemini avant le premier trimestre de 2024. Cette annonce marque un report par rapport à la date initialement prévue de novembre 2023. Ce retard est dû à des défis imprévus dans les efforts de Google pour se hisser au niveau d’OpenAI, le créateur de ChatGPT

Terminus en vue pour l’aggrégateur de marques THRASIO

Face à la baisse de ses ventes post pandemie l’aggrégateur de marques THRASIO qui distribue ses produits via AMAZON s’apprète à déposer le bilan. Depuis sa création, la société a levé plus de 3,4 milliards de dollars.

Report de la réunion clé sur la Loi de l’Espace Numérique

La réunion de la Commission mixte paritaire sur le PROJET DE LOI concernant l’espace numérique est reportée après les vacances de fin d’année, prévue au plus tôt pour janvier ou vraisemblablement en février. Cette information a été communiquée par le Député Paul Midy, le rapporteur général du texte à l’Assemblée nationale, aux membres de la commission spéciale. Initialement, le gouvernement envisageait de conclure ce processus avant la fin de l’année. Toutefois, l’envoi de la version « Assemblée nationale » du projet 0à la Commission européenne a entraîné un délai supplémentaire, empêchant toute promulgation du texte jusqu’au 9 février 2024.

Paul Midy précise que le gouvernement attend les commentaires de la Commission européenne, qui a jusqu’à la fin de cette période de suspension pour répondre. Des discussions préliminaires sont déjà en cours entre les rapporteurs de l’Assemblée nationale et du Sénat pour affiner le projet de loi, offrant ainsi l’opportunité au gouvernement de l’amender en tenant compte des observations de la Commission européenne.

Vers un accord de l’UE pour réguler les plateformes de location de courte durée

L’Union européenne a franchi une étape importante pour la régulation des PLATEFORMES DE LOCATION de courte durée telles qu’Airbnb, Booking.com et Expedia. Le Parlement et le Conseil de l’UE ont conclu un accord pour imposer le partage de données des plateformes avec les administrations publiques. Ce règlement vise à combattre les locations illégales et à harmoniser les procédures administratives dans l’UE.

La rapporteure Kim Van Sparrentak a souligné la difficulté d’appliquer les règles locales en l’absence de partage de données, un problème que ce règlement entend résoudre. L’accord inclut également le principe de « compliance by design », visant à assurer la conformité dès la conception.

Parmi les mesures clés, les plateformes devront effectuer des vérifications sur les annonces et coopérer avec les autorités pour des contrôles mensuels. Les hôtes pourront déclarer eux-mêmes leurs annonces en ligne, avec des mécanismes de vérification pour prévenir les déclarations frauduleuses. Le règlement propose également des dispositions pour les points d’entrée numériques uniques, où les données seront transmises aux autorités, avec des conditions assouplies pour les petites plateformes.

L’accord, encore en attente d’adoption par le Conseil et le Parlement, est considéré comme un pas en avant vers l’équité dans le secteur de la location de courte durée et pourrait servir de modèle global pour la régulation de ce marché.

Carton rouge pour X

IBM suspend ses annonces publicitaires sur X à l’échelle mondiale après que Media Matters a révélé que X diffusait des publicités pour IBM, Apple, Oracle, et d’autres aux côtés de contenus pro nazi

Mais à qui fait peur ELECTRA ?

Contactés par la rédaction de FRENCHWEB.FR les deux co fondateurs de la startup ELECTRA ont démenti les dissensions rapportées par différents médias. Si Augustin DERVILLE a bien quitté la société c’est pour créer une nouvelle startup, il reste actionnaire d’ELECTRA qu’il continue d’aider. Aide qualifiée de précieuse par Aurélien de MEAUX, le CEO d’ELECTRA qui nous indique ne pas avoir eu les divergences stratégiques avec son co fondateur.

ELECTRA, qui a levé 160 millions d’euros pour déployer plus de 8 000 points de recharge d’ici 2030, connait une forte croissance, dans un marché très concurrentiel…

Évolution des salaires dans le secteur du digital en 2024

La nouvelle édition de l’étude Humanskills sur les RH indique une augmentation modérée des salaires dans le secteur digital sur les 12 derniers mois, avec une hausse moyenne de 7 %, contrastant fortement avec l’évolution exceptionnelle de 146 % en 2022. Cette diminution est attribuée au contexte économique actuel, marqué par l’inflation post-Covid, des licenciements, des gels d’embauches, et une croissance ralentie, notamment en Chine et aux États-Unis.

Malgré cette tendance générale, certains métiers résistent et connaissent des hausses significatives. Les métiers de la data enregistrent ainsi une augmentation de 3 % contre 14 % en 2022. L’Expert IA maintient une forte hausse de salaire à 13 %. Les métiers de l’IT et du e-retail continuent également de tirer leur épingle du jeu avec des progressions respectives de 17 % et 8 %.

L’accélération du numérique dans les entreprises implique une mise sous tension plus importante des métiers de l’IT et 3 profils seront principalement attendus et sollicités en 2024 : les Pentester (cybersécurité), les SRE Engineer et les Cloud Computing Engineer.

Enfin, les professions du produit et du design (Product Manager, Product Owner, Product Designer) continuent quant à eux d’être fortement recherchés, mais leur hausse des salaires connaît un ralentissement : +6 en 2023 vs +12 % en 2022.

L’étude est basée sur les données de 28 200 candidats en situation de changement de poste dans le secteur IT.

TOOLBOX la startup à suivre PAYHAWK

Connectée à votre ERP ou votre logiciel comptable, Payhawk simplifie le quotidien des équipes Finance et mieux contrôler les frais professionnels. La plateforme offre un important gain de temps grâce à l’automatisation de la saisie comptable et des rapprochements bancaires, la personnalisation des workflows d’approbation, le suivi budgétaire en temps réel ou encore le calcul des émissions de CO2 des dépenses par carte. Payhawk compte parmi ses clients Vinted, Alma, Sorare, Flink, Babbel et La Rosée.

Karmen Factor revisite l’affacturage pour les PME en proposant une approche simplifiée. Contrairement aux méthodes traditionnelles, Karmen Factor ne cède pas la facture, préservant ainsi l’authenticité du cycle de vente. Les frais sont basé sur un taux journalier basé sur l’autorisation active de la solution, évitant les commissions fixes élevées.

Check & Visit présente InSpacer, une solution d’intelligence artificielle pour la numérisation 3D de l’immobilier. InSpacer permet de créer une représentation en 3D à partir d’images 2D grâce à l’IA, générant un environnement 3D photoréaliste en moins d’une heure à partir de simples vidéos de smartphones.

Cette technologie offre une multitude d’applications, notamment la réalisation d’états des lieux à distance, la commercialisation de biens immobiliers avec des visites virtuelles de haute qualité, la gestion immobilière plus efficace, l’évaluation rapide des dégâts en cas de sinistre, et même les diagnostics de performance énergétique pour accélérer la remise en location de logements. InSpacer représente une avancée significative pour le secteur immobilier, offrant un gain de temps et d’objectivité tout en répondant aux défis du marché actuel.

Dans un contexte où le diabète prend une place de plus en plus prépondérante dans le système de santé français, STETO annonce un premier tour de financement de 1,2 million d’euros, soutenu par des business angels du secteur notamment Arnaud Rosier CEO d’Implicity et avec le soutien de BPI France.

La start-up française DATACOOK spécialisée dans le domaine de l’IA marketing prédictive, a réussi à lever 1 million d’euros auprès d’investisseurs tels que SIDE Capital, NEO FOUNDERS et Bpifrance. Cette levée de fonds marque une étape significative dans la croissance et le développement de Datacook.

Retrouvez toutes les informations disponibles sur les levées de fonds en France (actionnaires, chiffres d'activité, organigramme) dans la DATAROOM de FRENCHWEB.FR

Les levées de fond dans le monde:

CIVITAI, une plateforme où les utilisateurs partagent des modèles d’intelligence artificielle et des images créées par IA, y compris du contenu pornographique non consensuel de personnes réelles, a réussi à lever un financement en seed de 5,1 millions de dollars, avec en tête de tour le célèbre fonds d’investissement Andreessen Horowitz (a16z).

Blockchain.com, un service d’échange et de portefeuille de cryptomonnaies, a levé 110 millions de dollars lors d’un tour de financement de série E dirigé par Kingsway. Selon une source, cette levée de fonds s’est faite à une valorisation inférieure à la moitié des 14 milliards de dollars estimés au printemps 2022.

UNCORK CAPITAL, société de capital-risque, créée par le français Jeff CLAVIER, a levé 400 millions de dollars répartis en deux nouveaux fonds : Uncork VII, un fonds d’amorçage de 200 millions de dollars, et Uncork Plus III, un fonds de croissance de 200 millions de dollars pour soutenir les entreprises Uncork lorsqu’elles se développent. Ces fonds vont permettre à Uncork de poursuivre sa stratégie d’investissement, fondée sur la prise de risque initial dans des équipes et des produits non éprouvés, et de renforcer son engagement à long terme.

MOMENTUM INVEST, un fonds d’investissement axée sur la transformation des petites et moyennes entreprises (PME) du secteur des services, a annoncé la conclusion de la levée de fonds pour son deuxième FPCI, baptisé « Momentum Invest II », avec un montant total de 158 millions d’euros. Dans la continuité de sa stratégie d’investissement, ce fonds permettra de réaliser des investissements en capitaux propres allant de 4 à 20 millions d’euros, dans le cadre d’opérations de capital-développement et de transmission, en tant qu’actionnaire majoritaire ou minoritaire.

En un laps de temps de moins de 6 mois, Momentum Invest a largement dépassé son objectif initial de 120 millions d’euros, malgré un environnement de collecte de fonds particulièrement difficile

Le groupe PARROT a annoncé des résultats financiers pour le troisième trimestre 2023, avec un chiffre d’affaires consolidé de 15,1 millions d’euros, en baisse de 31 % par rapport à 2022. Les microdrones professionnels ont représenté 53 % du chiffre d’affaires, tandis que l’activité de photogrammétrie a contribué à hauteur de 47 %. Malgré ces défis, Parrot maintient ses perspectives pour 2023 avec un objectif de chiffre d’affaires d’au moins 60 millions d’euros, en mettant en place des mesures d’économies en attendant une reprise de la croissance au premier semestre 2024.

Outre sa chute ponctuelle suite à son annonce d’arrêt du lancement de scission de son activité cloud, la valeur de marché d’ALIBABA a connu une chute importante depuis son pic en octobre 2020. À son apogée, l’entreprise était évaluée à environ 830 milliards de dollars, mais elle a depuis chuté à moins d’un quart de cette valeur. Cette baisse significative est principalement due à la répression du secteur technologique par Pékin et au ralentissement de l’économie chinoise.

JEAN FERRE rejoint SINEQUA, en tant que CO CEO aux cotés d’Alexandre Bilger. Sinequa propose une solution technologique avancée qui intègre un moteur de recherche d’entreprise avec des capacités avancée en matière de Traitement du Langage Naturel (NLP) et d’apprentissage automatique.

ARTEFACT, une société française spécialisée dans l’intelligence artificielle (IA) et les solutions data avancées depuis dix ans, a récemment annoncé la nomination de Cédric O comme membre indépendant de son Conseil de Surveillance. Cédric O est bien connu pour son expertise dans le secteur du numérique, ayant servi comme Secrétaire d’État chargé du Numérique en France pendant trois ans. Cette nomination intervient dans un contexte où ARTEFACT vise à renforcer sa position sur le marché de l’IA.

ELEN DIXON à la tête de la CNIL irlandaise (Data Protection Commission) depuis 2014 quittera cette autorité en février 2024, pour devenir commissaire à la Commission de Régulation des Communications (ComReg) de l’État irlandais. Elle a supervisé la mise en œuvre du RGPD dans son pays, ce qui l’a placée à l’avant-garde de la surveillance des filiales européennes de nombreux géants technologiques basés en Irlande. Aussi, elle a infligé des amendes massives à certaines grandes entreprises, dont Meta et TikTok.

EMMANUEL LACOUR devient directeur du revenu et de l’acquisition d’Edgar Suites, entreprise qui propose des appart hôtels aux voyageurs dans de grandes villes de France, avec une réception multicanale, accessible par mobile 24/7. Il était auparavant Directeur du Revenue Management pour Edyn, enseigne d’appart hôtels de luxe.

SOPHIE LOUVANCOURT, conseillère Presse et communication au cabinet de Jean-Noël Barrot, ministre délégué au numérique, s’apprête à quitter son poste pour une responsabilité analogue chez LVMH. PAULINE WIENER actuellement Conseillère communication, presse et médias au cabinet de la ministre déléguée à l’Enseignement et à la Formation professionnels est fortement pressentie pour remplacer Sophie Louvancourt au cabinet du ministre Barrot.

GUILLAUME ROBERT rejoint l’agence Brainsonic en tant que Directeur conseil. Auparavant, il a officié en influence marketing chez Reech et directeur clientèle chez Webedia.

DENIS THURIOT, Maire de Nevers et Président de Nevers Agglomération est nommé Président de Mission Ecoter-France et Territoires Numériques, association de collectivités territoriales qui œuvre pour les accompagner dans leurs formations, notamment sur le volet numérique. Il succède ainsi à Christian Estrosi à la tête de cette association née il y a plus de 20 ans.

Villa Blu by Robertet lance sa deuxième promotion pour soutenir l’industrialisation et la croissance des startups, après le succès de la première. Situé à Grasse, cet accélérateur a sélectionné cinq nouvelles entreprises parmi plus de cent candidatures. L’objectif est d’accélérer l’industrialisation des modèles économiques tout en mettant en avant le marché du naturel et le savoir-faire français. Les inscriptions pour la troisième promotion débutant en mars 2024 sont déjà ouvertes.

Lancement de la 7e édition du GRAND PRIX ACF AUTOTECH par l’Automobile Club de France et l’ESSEC Automobile Club

L’Automobile Club de France, en collaboration avec l’ESSEC Automobile Club, a officiellement lancé l’appel à projets pour la 7e édition du prestigieux GRAND PRIX ACF AUTOTECH. Ce concours invite les startups les plus innovantes du secteur automobile à présenter leurs projets.

Vous êtes un accélérateur, incubateur ou entreprise et vous souhaitez communiquer sur un programme d'aide aux entrepreneurs et startups?

