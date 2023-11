Le Livret A ou LDD pour financer les start-up? / Uber Eats en situation de force en France / Nadine FOULON BELKACEMI quitte ORANGE.

Avec notre partenaire PLEO, ne perdez plus de temps avec les notes de frais!

Toilettage de définition internationale pour l’IA Le 8 novembre, l’OCDE (Organisation de coopération et de développement économiques) a adopté une nouvelle définition de l’intelligence artificielle qui devrait être intégrée dans le nouveau règlement européen sur l’IA dit « IA Act » : « Un système d’IA est un système basé sur une machine qui, pour des objectifs explicites ou implicites, déduit, à partir des données qu’il reçoit, comment générer des résultats tels que des prédictions, du contenu, des recommandations ou des décisions qui [peuvent] influencer des environnements physiques ou virtuels. Les différents systèmes d’IA varient dans leurs niveaux d’autonomie et d’adaptabilité après le déploiement ». Il est donc précisé que l’intelligence artificielle peut produire à partir et pour des contenus tels que des textes, des vidéos ou des images, comme c’est le cas pour des modèles d’IA générative (ChatGPT, MidJourney, Stable Diffusion, Google Bard). La définition de l’IA de l’OCDE met à jour les principes de 2019 du groupe pour des politiques d’IA dignes de confiance. Le Parlement européen a convenu d’adopter la définition de l’OCDE pour l’IA. Le Livret A ou LDD pour financer les start-up, TPE et PME l’industrie de défense ? Un AMENDEMENT AU PROJET DE LOI DE FINANCES 2024 pour soutenir financièrement les PME-PMI de la base industrielle et technologique de défense (BITD) en France a été déposé au Parlement. Proposé par trois députés (le président de la commission de défense à l’Assemblée nationale, Thomas Gassilloud, le rapporteur spécial du budget de la défense, Christophe Plassard, et Jean-Louis Thiériot), cet amendement vise à orienter une partie de l’épargne du Livret A et du Livret de développement durable et solidaire, vers les entreprises de la BITD. Cette initiative s’inscrit dans le contexte de l’« économie de guerre » annoncée par Emmanuel Macron en juin 2022. En effet, les start-up, PME et ETI du secteur de la défense rencontrent des difficultés de financement en raison de la méconnaissance du secteur par les banques et des règles strictes liées à la conformité et au risque réputationnel. Malgré la situation critique soulignée par l’industrie de défense et le rapport 2023 de Christophe Plassard, les banques restent frileuses. Cette proposition a été intégrée par le gouvernement dans son texte final du projet de loi de finances.

EVERIAL rachète NUMEXO et vise des acquisitions en IA

Le groupe EVERIAL, spécialiste de la gestion et de la digitalisation des processus documentaires, établi à Rillieux-la-Pape (69) confronté à un marché d’archivage physique en déclin, se diversifie dans la numérisation avec le rachat de NUMEXO (spécialiste de la dématérialisation des flux documentaires), après avoir acquis la société canadienne TACT GROUP (CA de 3,50 M€) en septembre. Everial, avec 450 employés et un CA de 50 M€, prévoit de doubler le chiffre d’affaires de Numexo (20 employés, CA de 600 000 €). Cette stratégie de diversification implique une concurrence avec de grands acteurs comme Microsoft et Google, et nécessite des investissements importants en R&D.

Avec une rentabilité réduite de 8 % à 4 %, EVERIAL envisage une croissance externe soutenue (avec le rachat de start-up dans le domaine de l’IA, pour travailler sur des données issues de documents numérisés), visant un objectif de 70 M€ de CA grâce à ses activités numériques.

L’IA au service des groupes terroristes

Des experts avertissent que des groupes terroristes exploitent dĂ©sormais l’intelligence artificielle gĂ©nĂ©rative pour Ă©chapper aux bases de donnĂ©es de hachage utilisĂ©es par les entreprises technologiques. Ces bases de donnĂ©es sont conçues pour supprimer automatiquement les contenus extrĂ©mistes violents. En modifiant lĂ©gèrement les images ou les vidĂ©os Ă l’aide de l’IA, ces groupes parviennent Ă contourner les systèmes de dĂ©tection

Quand la data est bonne.

La UK BIOBANK, une importante base de donnĂ©es de recherche biomĂ©dicale au Royaume-Uni, est au cĹ“ur d’une controverse après avoir partagĂ© les donnĂ©es de santĂ© sensibles d’environ 500 000 volontaires avec des compagnies d’assurance, en dĂ©pit de ses engagements de non-partage.

BACKPACK

D’anciens employĂ©s de FTX, y compris l’ancien conseiller juridique Can Sun, ont annoncĂ© le lancement d’une nouvelle plateforme d’Ă©change de cryptomonnaies nommĂ©e « BACKPACK« . Cette initiative vise Ă mettre en Ĺ“uvre des mesures de protection des fonds des utilisateurs, tirant des leçons de l’Ă©chec de FTX.

DĂ©compte de colis.

ALIBABA et JD.com, gĂ©ants du e-commerce en Chine, ont rapportĂ© des augmentations de leurs ventes d’annĂ©e en annĂ©e pour le Singles Day, un Ă©vĂ©nement commercial majeur. Cependant, pour la deuxième annĂ©e consĂ©cutive, aucune des deux entreprises n’a divulguĂ© les chiffres globaux de revenus gĂ©nĂ©rĂ©s par cet Ă©vĂ©nement. Toutefois une analyse du nombre de colis expĂ©diĂ©s sur la mĂŞme pĂ©riode donne une idĂ©e plus chiffrĂ©e: Le Bureau d’État des Postes de Chine a pour sa part annoncĂ© une augmentation significative ainsi le 11 novembre, les entreprises de livraison postale en Chine ont gĂ©rĂ© 639 millions de colis Ă l’Ă©chelle nationale, marquant une hausse de 16 % par rapport Ă l’annĂ©e dernière. De plus, le nombre total de colis traitĂ©s au cours des 11 premiers jours de novembre a atteint 5,3 milliards, enregistrant une augmentation de 23 %, selon le bureau.

Uber Eats en situation de force en France

UBER EATS, filiale d’Uber, a connu une croissance impressionnante en France, s’emparant d’une part substantielle du marché de la livraison rapide. Au cours des deux années entre 2020 et 2022, plus de 20 000 établissements de restauration ont adhéré à la plateforme. Ce sont 45 000 restaurants et commerçants qui sont inscrits sur Uber Eats dans notre pays.

La part de marché d’Uber Eats est estimée à environ 50 %, dépassant nettement ses concurrents Deliveroo et Just Eat. L’entreprise a également noué des partenariats stratégiques, notamment avec des géants de la restauration rapide comme McDonald’s.

En 2022, sur l’application, 65 000 comptes de coursiers sont en activité. Après vérification, 2 500 de ces comptes ont été supprimés pour fraude. A noter que selon un rapport publié en novembre 2022 par le Haut Conseil du financement de la protection sociale (HCFIPS), la moitié des livreurs à domicile ne déclarent pas leurs revenus, entraînant une perte sèche à 814 millions d’euros pour le fisc.

TOOLBOX la startup à suivre PAYHAWK

Connectée à votre ERP ou votre logiciel comptable, Payhawk simplifie le quotidien des équipes Finance et mieux contrôler les frais professionnels. La plateforme offre un important gain de temps grâce à l’automatisation de la saisie comptable et des rapprochements bancaires, la personnalisation des workflows d’approbation, le suivi budgétaire en temps réel ou encore le calcul des émissions de CO2 des dépenses par carte. Payhawk compte parmi ses clients Vinted, Alma, Sorare, Flink, Babbel et La Rosée.

NAVAN lance en Europe Navan Connect, intégrant sa solution de gestion des notes de frais à toute carte Mastercard ou Visa. Cette avancée permet une gestion automatisée et simplifiée des dépenses pour les entreprises internationales, offrant une expérience utilisateur améliorée et un remboursement rapide dans plus de 45 pays.

FIGMA enrichit FigJam, son tableau blanc numĂ©rique, avec des fonctionnalitĂ©s d’IA pour booster la crĂ©ativitĂ© et l’efficacitĂ© des Ă©quipes. Ces outils d’IA permettent de gĂ©nĂ©rer des modèles, rĂ©sumer des idĂ©es et trier des post-its, transformant ainsi la collaboration et la gestion de projet. UtilisĂ© par des non-designers chez Stripe ou Decathlon, FigJam devient un incontournable de la productivitĂ© collaborative.

EXPERIENCES

La très jeune startup JIMINI.AI lève 1,9 million d’euros en SEED auprès Polytechnique Ventures, Galion.exe, et de business angels. JIMINI.AI se veut le copilote des professionnels du droit, en se chargeant de la recherche juridique, d’analyse et de rĂ©daction de documents juridique au moyen de leur solution qu’ils prĂ©sentent comme une IA juridique.

Les levées de fond dans le monde:

MONUMENT, une banque numĂ©rique basĂ©e Ă Londres et ciblant les clients « mass affluent » au Royaume-Uni, a rĂ©ussi Ă lever 50 millions de dollars lors d’un tour de financement de sĂ©rie B. Selon une source, cette levĂ©e de fonds valorise la banque Ă plus de 150 millions de livres sterling avant l’investissement (pre-money valuation).

Les clients Mass Affluent sont un segment de plus en plus courtisé par les banques. Ce sont des clients aisées qui attendent un service supérieur aux services des réseaux traditionnels bancaires, mais ne rentrent pas dans les cases pour bénéficier de la gestion privée. Les critères sont très spécifiques aux établissements bancaires, ainsi selon nos informations, un client Mass Affluent aurait chez BNP PARIBAS un patrimoine financier compris entre 20K€ et 250K€, chez Société Générale entre 60K€ et 500K€, chez Crédit Mutuel Arkea entre 50K€ et 100K€n chez Banque Populaire entre 50K€ et 150K€





SOWEFUND acteur français du crowdfunding, annonce un recrutement clĂ© dans sa stratĂ©gie de dĂ©veloppement pour 2024. SĂ©bastien COUASNON, ancien journaliste chez BFM Business et fondateur du podcast Tech 45’, rejoint l’Ă©quipe en tant que Chief Community Officer. Dans ce rĂ´le, il sera chargĂ© de dĂ©velopper et de renforcer la communautĂ© d’investisseurs et d’entrepreneurs de Sowefund. Sa mission inclura la structuration et la professionnalisation de cette communautĂ©, en fournissant les outils nĂ©cessaires pour s’aligner avec le Projet de Loi de Finances (PLF). SĂ©bastien Couasnon nous fait part de son enthousiasme : “Après avoir Ă©tĂ© journaliste et observateur de la French Tech, je suis très excitĂ© Ă l’idĂ©e de travailler au sein d’une startup, particulièrement dans le secteur de l’investissement.” Alexandre Guillot fait son entrĂ© en tant que partner du fonds d’investissement SPRING INVEST.

FRENCHWEB MARKET

XIAOMI connu une hausse spectaculaire de plus de 60% en valeur de marchĂ© depuis juin 2023, gagnant environ 20 milliards de dollars. Cette croissance est largement due au succès de la sĂ©rie Xiaomi 14 et Ă son expansion dans le secteur des vĂ©hicules Ă©lectriques (VE) et d’autres domaines. Le succès commercial de ses smartphones et la diversification stratĂ©gique ont renforcĂ© sa position sur le marchĂ©.

Le 9 novembre 2023, le fabricant chinois de puces YMTC a dĂ©posĂ© une plainte en Californie contre MICRON, le gĂ©ant amĂ©ricain des semi-conducteurs, accusant ce dernier d’avoir enfreint huit de ses brevets. Cette action judiciaire marque une nouvelle Ă©tape dans l’intensification des tensions dans le secteur technologique mondial, particulièrement dans le domaine des semi-conducteurs. Ce litige pourrait avoir des rĂ©percussions importantes sur les relations commerciales et technologiques entre les États-Unis et la Chine.

MOUVEMENTS, avec AltaĂŻde, cabinet de recrutement digital

Après 14 ans passés au sein d’ORANGE et ORANGE BUSINESS, Nadine FOULON BELKACEMI quitte le groupe pour rejoindre AKKODIS comme SVP Global Industry Lead ICT

Anastacia BERTRAND est promue Directrice de l’innonvation et de l’expérience client digital au sein de la BANQUE POSTALE.

JULIEN ETTERSPERGER est nommé Délégué général du pôle de compétitivité MEDICEN PARIS RÉGION, réseau qui fédère plus de 510 acteurs de l’innovation en santé parmi lesquels 430 startups. Il était auparavant délégué général adjoint de ce même pôle, et a exercé dans 2 jeunes pousses de la BioTech : SmartImmune et T-Rex Bio.

FRANCOIS LESAGE, directeur de la communication de TWITTER pendant 2 ans, a quitté l’entreprise fin octobre. Il rejoint CISCO.

LEO LIU est le nouveau Directeur général de HUAWEI FRANCE, auparavant en poste dans le Maghreb. Il devra mener à bien la construction de notre première usine de production du groupe en France, dans le Grand Est dédiée au matériel mobile, un site qui devra opérationnel en 2025. L’investissement est de l’ordre de 200 millions d’euros. Il remplace Shi Weiliang qui assurait la présidence de l’entreprise dans l’hexagone depuis 2019.

DAVID MONTAY devient Directeur financier de la start-up ANYWR, spécialisée dans les services RH. Il a exercé précédemment au même poste chez Showroomprive et chez Flunch.

NOUR ZOUKARI rejoint la solution de gestion de la comptabilité IPAIDTHAT en tant que Partnership Manager. Il officiait auparavant au sein de la startup ON OFF

CHRISTOPHE PINGARD est nommé Président des Affaires Non Réglementées du cabinet d’expertise comptable KEOBIZ SERVICES, PME spécialisée notamment dans les entreprises Tech.

DOMINIQUE POIROUX est élu Président de la FONDATION MINES-TÉLÉCOM. Il assure actuellement la Présidence de l’Ecole des Mines de Saint-Étienne est VC partner Kurma Partners, un fonds d’investissement spécialisé HealthTech, BioTech et MedTech. Antérieurement, il a eu des responsabilité chez Danone. Il succède à la tête de la Fondation à Claude Imauven.

PATRICK SAYER est nommé Président du TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS. Diplômé de l’Ecole polytechnique et de l’Ecole des Mines de Paris, il a été président du directoire de la société d’investissement française Eurazeo de 2002 à 2018.

APPELS A PROJETS:

Lancement de la 7e Ă©dition du GRAND PRIX ACF AUTOTECH par l’Automobile Club de France et l’ESSEC Automobile Club

L’Automobile Club de France, en collaboration avec l’ESSEC Automobile Club, a officiellement lancĂ© l’appel Ă projets pour la 7e Ă©dition du prestigieux GRAND PRIX ACF AUTOTECH. Ce concours invite les startups les plus innovantes du secteur automobile Ă prĂ©senter leurs projets.

Le Village by CA Paris lance un programme d’incubation pour startups

Afin de rĂ©pondre aux besoins des entrepreneurs, Le Village by CA Paris dĂ©voile sa nouvelle offre d’incubation pour startups. Ce programme d’une durĂ©e d’un an vise Ă aider les porteurs de projets Ă concrĂ©tiser leurs idĂ©es, en les plaçant au centre de l’Ă©cosystème startup.

Les chiffres montrent que les entreprises bĂ©nĂ©ficiant d’un accompagnement ont 50 % de chances supplĂ©mentaires de survivre sur cinq ans. De plus, 42 % des startups Ă©chouent en raison d’une absence de besoin initial sur le marchĂ©.

Parmi les startups ayant bénéficié de cet accompagnement, on retrouve Liberkeys, Mube et Harfang Lab. Le programme combine masterclass, sessions de coaching, tables rondes et autres sessions collaboratives pour offrir une expérience unique.

Le calendrier prévoit le lancement des candidatures le 25 octobre, avec une clôture le 1er décembre. Le programme débutera officiellement le 16 janvier.

Depuis 2014, Le Village by CA Paris a accéléré plus de 500 projets et accompagné plus de 50 grandes entreprises et ETI.

Vous êtes un accélérateur, incubateur ou entreprise et vous souhaitez communiquer sur un programme d'aide aux entrepreneurs et startups? FRENCHWEB.FR vous proposer d'enregistrer gratuitement votre appel à projet en remplissant ce formulaire.

AGENDA

Everyday AI by Dataiku jeudi 16 novembre au caroussel du Louvre OVH CLOUD SUMMIT – 28 novembre Ă la maison de la mutualitĂ© Techrocks Summit ( dĂ©cembre 2023)



