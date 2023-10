Les géants de la tech en super forme / AWS souverain ou pas souverain? / Toutes les infos tech qu’il ne faut pas manquer ce matin

🎂 Bon anniversaire Ă Pierre TremoliĂšres (ACCENTA) , JĂ©rome Stioui (SERENA), Tariq Krim

↗ Premiers rĂ©sultats financiers du trimestre dans la tech avec ALPHABET

La maison mĂšre de Google a enregistrĂ© une augmentation de ses revenus de 11% avec 77 milliards de dollars. Son bĂ©nĂ©fice net est en trĂšs forte hausse de 42% par rapport Ă l’annĂ©e prĂ©cĂ©dente, s’Ă©levant Ă 19,7 milliards de dollars pour le troisiĂšme trimestre 2023. A noter qu’ALPHABET enregistre ses meilleures croissances sur les marchĂ©s EMEA et APAC, 17% et 14% respectivement (vs 9% aux Etats Unis)

Google Search progresse significativement passant de 39,5 milliards de dollars de chiffre d’affaires à 44 milliards de dollars.

Le chiffre d’affaires de Google Cloud a augmentĂ© de 22,5%, atteignant 8,41 milliards de dollars et un bĂ©nĂ©fice d’exploitation de 266 millions de dollars, qui contraste avec la perte d’exploitation de 440 millions de dollars l’annĂ©e prĂ©cĂ©dente.

A noter Ă©galement le rebond de YouTube dont les revenus publicitaires augmentent de 12,5%, s’Ă©levant Ă 7,95 milliards de dollars.

↗ Spotify, quand la musique est TRES bonne!

Spotify voit son chiffre d’affaires augmenter de 11 % atteignant 3,4 milliards d’euros avec un nombre d’utilisateurs mensuels actifs qui passe Ă 574 millions. Cerise sur le gateau SPOTIFY enregistre un bĂ©nĂ©fice d’exploitation de 32 millions d’euros alors que les analystes attendaient une perte de plus de 40 millions d’euros.

↗ Tandem

Laka, acteur de l’assurance mobilitĂ© pour les amateurs et utilisateurs de vĂ©los Ă©lectriques, a annoncĂ© aujourd’hui l’acquisition du courtier en assurance pour e-bikes français, Cylantro. Thomas Arnou, PDG de Cylantro, rejoindra Laka pour diriger les opĂ©rations en France. La croissance rapide des ventes de vĂ©los et d’e-bikes en France a motivĂ© cette expansion. ParallĂšlement, Laka a Ă©galement rĂ©vĂ©lĂ© sa derniĂšre levĂ©e de fonds d’un montant de 7,6 millions d’euros, dirigĂ©e par l’investisseur d’impact Shift4Good, avec le soutien d’investisseurs existants tels que Ponooc, ou encore Porsche Ventures.

↗ Grace à OVHCloud vous saurez ce que veut dire UNLEVERED FREE CASH FLOW

En 2023, OVHcloud enregistre un chiffre d’affaires de 897 millions d’euros, soit une croissance de 13,4% par rapport Ă l’annĂ©e prĂ©cĂ©dente. Une croissance issue des segments Cloud privĂ© et public, qui ont connu des augmentations de 15,1% et 21% respectivement. Ensemble, ils reprĂ©sentent 80% du chiffre d’affaires total.

L’EBITDA ajustĂ© s’est Ă©levĂ© Ă 325 millions d’euros, soit une marge de 36,3%. La progression de 1,7 points de pourcentage entre les deux semestres de l’annĂ©e tĂ©moigne d’un resserrage des couts.

Du cĂŽtĂ© de la trĂ©sorerie, si l’entreprise a gĂ©nĂ©rĂ© 25 millions d’euros de “Unlevered Free Cash-Flow” au second semestre, OVHcloud affiche un endettement financier net assez important de 608 millions d’euros, en partie compensĂ© par 519 millions d’euros de liquiditĂ©s.

Pour 2024 la sociĂ©tĂ© annonce des perspectives en phase avec 2023 avec l’ambition dĂšs le second semestre et pour tout 2025 gĂ©nĂ©rer Unlevered Free Cash-Flow positif.

↗ Souverain ou pas souverain? bientĂŽt un label « hĂ©bergĂ© Ă la maison »?

Amazon Web Services annonce le lancement de l’AWS European Sovereign Cloud, un nouveau service de cloud indĂ©pendant spĂ©cialement conçu pour le marchĂ© europĂ©en. Cette initiative vise Ă rĂ©pondre aux besoins des clients du secteur public et des industries fortement rĂ©glementĂ©es en matiĂšre de conformitĂ© aux exigences les plus strictes en termes de localisation des donnĂ©es et d’exploitation.

SituĂ© en Allemagne dans un premier temps, l’AWS European Sovereign Cloud offrira la mĂȘme sĂ©curitĂ©, la mĂȘme disponibilitĂ© et les mĂȘmes performances que les services AWS aux Etats Unis.

↘ Sortie de route pour les taxi autonome de General Motors

Le département des véhicules motorisés de Californie (DMV) a annoncé la suspension des permis de déploiement et de tests de véhicules autonomes de Cruise, mettant ainsi fin aux opérations de taxis autonomes de la filiale de GM à San Francisco.

YouTube a enfin autorisĂ© les utilisateurs Ă mettre Ă jour la couverture artistique de leurs listes de lecture YouTube Music. Cependant, il y a une limitation importante : les utilisateurs ne peuvent utiliser que des images gĂ©nĂ©rĂ©es par l’intelligence artificielle de YouTube, et non leurs propres images.

Lors d’un Ă©vĂ©nement Ă la Maison Blanche, Apple a annoncĂ© son soutien Ă une rĂ©glementation nationale sur le droit Ă la rĂ©paration qui rendrait les piĂšces et les outils pour iPhone disponibles aux clients. Une annonce qui contraste avec les prĂ©cĂ©dentes positions de la firme de Cupertino qui interdisait toute intervention extĂ©rieure sur ses produits Ă dĂ©faut de perdre toute garantie. Puisque l’on parle d’APPLE, une confĂ©rence est annoncĂ©e pour le 30 octobre SCARY FAST, les amateurs Ă©clairĂ©s prĂ©disent l’annonce de nouveaux mac. Enfin, Une mise Ă jour de l’OS de l’APPLE TV

↘ Tweet de fin

Pebble (ex T2), une alternative Ă Twitter, ferme ses portes. PEBBLE n’enregistre que 3 000 utilisateurs actifs quotidiens (DAU). De son cotĂ© Matrix, un protocole ouvert pour la messagerie dĂ©centralisĂ©e, a annoncĂ© que son rĂ©seau compte dĂ©sormais plus de 115 millions d’utilisateurs, en hausse par rapport aux 60 millions enregistrĂ©s en juillet 2022.