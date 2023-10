FIGMA + ADOBE, rdv en 2024 / WEBSUMMIT, qui y sera? / Quelle est la valo de ma startup? réponse d’un VC.

Avec notre partenaire PLEO, ne perdez plus de temps avec les notes de frais!

🎂 Bon anniversaire Ă Alexia Auffeves (CNRS), ClĂ©ment Houllier (AUUM), Quentin Reygrobellet (BLISSIM)



BREAKING NEWS:

↘ HUGGING FACE n’est plus accessible en Chine. AprĂšs avoir indiquĂ© « des problĂšmes regrettables d’accessibilitĂ© en Chine », l’accĂšs Ă la plateforme de modĂšles d’IA HUGGING FACE aurait Ă©tĂ© tout simplement bloquĂ©e par le gouvernement chinois depuis le 12 septembre dernier. Ouverture de la Maison du Quantique. TrĂšs attendue, la Maison du Quantique devrait ĂȘtre lancĂ©e officiellement ce jour Ă STATION F en la prĂ©sence du dĂ©putĂ© Paul MIDY, Michel PAULIN (OVHcloud), et Antoine GOUREVITCH (BCG) ↘ L’acquisition de FIGMA par ADOBE devra attendre fĂ©vrier 2024 Les rĂ©gulateurs antitrust de l’Union europĂ©enne reprennent leur enquĂȘte sur l’acquisition de Figma par Adobe pour 20 milliards de dollars, fixant une date limite au 5 fĂ©vrier 2024 pour leur dĂ©cision. ↘ The AI Summit London Le sommet sur l’intelligence artificielle prĂ©vu le mois prochain et organisĂ© par le Premier ministre britannique Rishi Sunak voit la liste de dĂ©fection de dirigeants mondiaux s’allonger. Ainsi n’y participeront pas, Joe Biden, le Premier ministre canadien Justin Trudeau, ainsi que le chancelier allemand Olaf Scholz. Emmanuel Macron et le Premier ministre japonais Fumio Kishida, n’ont pas encore confirmĂ© leur participation. Cela Ă©tant ces diffĂ©rents pays seront reprĂ©sentĂ©s par des personnalitĂ©s de premier plan, accompagnĂ©e de dĂ©lĂ©gations. CotĂ© tech, mĂȘme chose, les rĂ©ponses se font attendre qu’il s’agisse de Sam Altman ou encore des dirigeants d’ADOBE. Une situation qui tĂ©moigne de la tension qui rĂšgne sur le sujet ↘ Rien ne va plus au WEBSUMMIT AprĂšs ses prises de positions sur la situation en Israel, le fondateur et PDG du WEB SUMMIT, Paddy COSGRAVE est acculĂ© Ă dĂ©missionner, de nombreux speakers, participants et sponsors dont l’actrice Gillian Anderson, ou les sociĂ©tĂ©s telles qu’INTEL, AMAZON, META et GOOGLE qui ont annoncĂ© en dĂ©but de weekend se retirer de la grande messe de la tech qui se tiendra mi novembre Ă Lisbonne. AI la recherche de contenus Reddit reconnait avoir eu des discussions avec les principales entreprises d’IA gĂ©nĂ©rative concernant la possibilitĂ© d’ĂȘtre rĂ©munĂ©rĂ© pour ses donnĂ©es. La startup envisage Ă©galement de bloquer les robots d’indexation de recherche de Google et Bing faute d’accord. A LIRE SUR FRENCHWEB.FR

LES PRECEDENTS GOOD MORNING FRENCHWEB:

LE CHIFFRE DU JOUR: 1,9 milliard de dollars

Selon Crunchbase, les start-ups en cybersĂ©curitĂ© ont levĂ© prĂšs de 1,9 milliard de dollars Ă l’Ă©chelle mondiale Ă travers 153 transactions au T3 2023, soit une augmentation de 12% par rapport au trimestre prĂ©cĂ©dent. Cependant, ce montant reprĂ©sente une baisse de 30% par rapport aux 2,7 milliards de dollars levĂ©s au T3 2022. Seulement cinq de ces transactions ont dĂ©passĂ© les 75 millions de dollars.



ConnectĂ©e Ă votre ERP ou votre logiciel comptable, Payhawk simplifie le quotidien des Ă©quipes Finance et mieux contrĂŽler les frais professionnels. La plateforme offre un important gain de temps grĂące Ă l’automatisation de la saisie comptable et des rapprochements bancaires, la personnalisation des workflows d’approbation, le suivi budgĂ©taire en temps rĂ©el ou encore le calcul des Ă©missions de CO2 des dĂ©penses par carte. Payhawk compte parmi ses clients Vinted, Alma, Sorare, Flink, Babbel et La RosĂ©e.

La plateforme d’investissement dans le foncier agricole, HECTAREA, vient de rĂ©aliser une levĂ©e de fonds de 500 000 € lors d’un tour de table impliquant 25 investisseurs et experts des secteurs agricole, de la collecte d’Ă©pargne, et de la Tech & Marketing. Ces investisseurs et experts ont Ă©tĂ© convaincus par la solution innovante proposĂ©e par la start-up pour rĂ©pondre aux besoins du secteur agricole.

Hectarea, fondĂ©e en 2022 par Paul Rodrigues et Adime Amoukou, issus respectivement de familles d’agriculteurs et d’agronomes, vise Ă aider les agriculteurs Ă accĂ©der Ă la terre et Ă financer leur transition vers des pratiques plus Ă©cologiques grĂące Ă l’Ă©pargne citoyenne. La plateforme permet aux particuliers d’acquĂ©rir des terres agricoles et de percevoir des revenus de loyers stables, tout en soutenant les agriculteurs dans l’adoption de pratiques durables et en les aidant Ă s’installer ou Ă dĂ©velopper leurs exploitations.

LES LEVEES DE FONDS A L’ETRANGER

La start-up d’IA gĂ©nĂ©rative basĂ©e Ă Beijing, Beijing Zhipu Huazhang, a levĂ© environ 342 millions de dollars auprĂšs d’Alibaba, Tencent, Ant Group, Xiaomi, HongShan, Meituan. La date de cette levĂ©e de fonds n’a pas Ă©tĂ© indiquĂ©e mais aurait eu lieu cette annĂ©e.

Olivier Bonnet De Paillerets ancien Directeur adjoint de la DGSE rejoint ORANGE CYBERDEFENSE comme Executive vice president technology & marketing ValĂ©rie Cussac est nommĂ©e Executive vice president operational excellence & global programs d’ORANGE CYBER DEFENSE. Maxime BRUN est promu Directeur Experience, engagement et Marketing chez FNAC Darty Christophe Leroy rejoint Havas DB en tant qu’Head of Cyber practice Carine JEAN JEAN est promue VP Brand & Communication chez RTL ADCONNECT FRANCE Benjamin Latour est promu Directeur adjoint de la communication digitale et visuelle de FRANCE TELEVISION PUBLICITE



APPEL A PROJETS

Vous ĂȘtes un accĂ©lĂ©rateur, incubateur ou entreprise et vous souhaitez communiquer sur un programme d'aide aux entrepreneurs et startups? FRENCHWEB.FR vous proposer d'enregistrer gratuitement votre appel Ă projet en remplissant ce formulaire.

AGENDA

Everyday AI by Dataiku jeudi 16 novembre au caroussel du Louvre OVH CLOUD SUMMIT – 28 novembre Ă la maison de la mutualitĂ© Techrocks Summit ( dĂ©cembre 2023)



