EFFICACITE = PROFITS / JOE BIDEN fixe ses règles coté IA en amont de la conférence de Londres / Toutes les infos tech qu’il ne faut pas manquer ce matin

BREAKING NEWS:

2023 a bien été l’année de l’efficacité chez META Meta annonce un chiffre d’affaire en forte augmentation (+23%) atteignant 34,15 milliards de dollars pour le troisième trimestre 2023, et continue à gagner des utilisateurs (+7%) dans un contexte d’usage très concurrentiel. 7 % et compte 3,14 milliards d’utilisateurs actifs quotidiennement. Toutefois à y regarder de près, si le bénéfice net est en très forte croissance (+164%) pour atteindre 11,58 milliards de dollars, ce résultat est principalement dû à la réduction de près d’un quart des effectifs de META (>10 000 licenciements). Après cette période de rationnalisation META devrait remettre un coup d’accélérateur notamment sur ses investissements dans l’IA. Des bons résultats que la bourse a déjà bien intégrée depuis le début de l’année avec une action dont la valeur a progressé de 140%. Tout aussi efficace, APPLE s’inspire de la stratégie de valeur de Christel HEYDEMANN Et augmente les tarifs mensuels de plusieurs de ses services aux États-Unis. L’abonnement d’Apple TV+ passe de 6,99 $ à 9,99 $ par mois. De même, le tarif d’Apple News+ augmente de 9,99 $ à 12,99 $ par mois, tandis qu’Apple Arcade passe de 4,99 $ à 6,99 $ par mois. En ce qui concerne Apple One, le forfait passe de 16,95 $ à 19,95 $ par mois. Nous en profitons pour rappeler le chiffre du jour de la semaine dernière avec les augmentations tarifaires de NETFLIX de 2 euros qui devraient rapporter 240 millions d’euros supplémentaires à la filiale française de la plateforme de streaming Autre mode opératoire efficient, cette fois çi chez SPOTIFY: Qui prévoit d’apporter d’importantes modifications à son modèle de redevances dès 2024, avec l’introduction d’un seuil minimum de diffusions annuelles avant qu’une piste ne commence à générer des redevances. Une décision pourrait avoir un impact significatif sur la rémunération des artistes et la structure de coûts de SPOTIFY Du coté de TWITTER, ou plutot X, efficacité rime avec produit X déploie progressivement la fonction d’appels audio et vidéo auprès de certains utilisateurs, avec des options pour « choisir avec qui vous êtes à l’aise de l’utiliser » ou désactiver complètement la fonction. Même méthode chez AMAZON qui lance un outil d’IA générative en version bêta qui permet aux annonceurs de créer des arrière-plans ou des scènes « d’imagerie lifestyle » autour des produits qu’ils commercialisent. Autant de méthodes différentes dont vous pouvez vous inspirer, tout cela se conjugue, se mixe successivement, à chacun sa recette! à l’heure de la croissance rentable, efficacité rime surtout avec profit. Joe Biden tire la nappe avant la grande conférence consacrée à l’IA la semaine prochaine à Londres. Et par voie de décret présidentiel (Executive Order), avec un texte consacré à l’intelligence artificielle qui devrait imposer des évaluations des modèles d’IA avant leur utilisation. Les négociateurs de la Maison Blanche auraient obtenu des engagements de la part de 15 entreprises d’IA (dont OPEN AI, GOOGLE, ADOBE, et NVIDIA) pour le développement d’une “IA sûre, sécurisée et digne de confiance”. Selon la conseillère à la sécurité nationale adjointe des États-Unis, Anne Neuberger, ce décret serait “incroyablement complet”. En exemple ces accords exigeraient des entreprises qu’elles développent une technologie permettant d’identifier des images générées par l’IA et qu’elles s’engagent à partager des données sur la sécurité avec le gouvernement. Ce décret devrait également inclure des mesures visant à assouplir les politiques d’immigration pour attirer davantage de talents hautement qualifiés dans le domaine de l’IA. Des annonces que devrait partager la Vice Présidente Kamala Haris qui sera donc présente à la conférence organisée par le Premier Ministre Britannique Rishi Sunak. Du coté du village gaulois, “La direction voudrait utiliser la moulinette ChatGPT pour retraiter les textes des correspondants” S’indigne le Syndicat National des Journalistes, suite à un “temps d’échange sur l’IA” au cours de laquelle Christophe Mahieu, Directeur Général de l’Est Républicain et de Vosges Matin a présenté son projet d’expérimentation auprès des organisations syndicales. Le SNJ a fait savoir par voie de communiquée de presse qu’il ne veut pas laisser” les clés de l’information aux ordinateurs !” et interpelle la Direction Générale du groupe EBRA, éditeur de L’Est Républicain et de Vosges Matin au sujet de cette expérimentation. L’organisation syndicale indique que “Les chartes relevant de la déontologie et de l’éthique journalistiques ne sont pas désuètes. Elles doivent s’imposer à l’IA, c’est non négociable ! Cela doit faire l’objet d’un consensus, d’un accord incluant des précautions d’emploi et des lignes blanches à ne pas franchir. Des utilisations à risque faible sur l’information délivrée au public, à risque modéré ou à proscrire. Et ce n’est pas à l’IA de rédiger ce texte” Voilà un projet bien engagé! L’entreprise qui valait plus de 5 milliards d’euros n’en vaut plus que la moitié Hier soir, Worldline a vu sa valeur chuter à 2.66 milliards d’euros à la clôture, soit une baisse de 59.24%.Une chute spectaculaire pour une entreprise de cette envergure, à l’exception des krachs boursiers et des faillites. En tant que leader français dans le secteur des paiements et société du CAC 40, Worldline a révisé à la baisse ses prévisions pour 2023. A LIRE SUR FRENCHWEB.FR

Mark Zuckerberg, PDG de Meta (anciennement Facebook), a annoncé que l’application Threads comptait près de 100 millions d’utilisateurs mensuels depuis son lancement en juillet.

Créée par l’équipe d’Instagram afin de partager des informations sous forme de texte et de participer à des conversations publiques, THREADS faisait écho à la reprise de TWITTER par Elon Musk.

Une app que l’Europe pourrait découvrir d’ici quelques mois, le temps pour META de la rendre conforme aux réglementations en vigueur sur le sol européen.

TOOLBOX la startup à suivre SCREEB

La plateforme de collecte d’avis client pour aider les marques à recueillir des feedbacks utiles SCREEB, lance une nouvelle fonctionnalité qui permet de créer des questionnaire audio video. Ainsi les marques utilisant la solution SCREEB pourront poser des questions à leurs clients en video et d’interagir avec eux. Les premiers tests ont revélé une augmentation de 35% des taux de réponses par rapport à des questionnaires traditionnels. Bien entendu ces feedbacks audio / video sont retranscrit et analysé par une IA afin d’établir des verbatims.

LEVEES DE FONDS avec le soutien de JUNTO, spécialiste de la performance média.

L’école AI lève 3 millions de dollars pour évangéliser sa technologie de machine teaching

L’école AI vient d’annoncer une levée de fonds de 3 millions de dollars auprès de Sofinnova Partners pour promouvoir ÉO une solution de « machine teaching » qui ambitionne de simplifier l’élaboration des systèmes de vision par ordinateur basés sur le deep learning auprès des professionnels de santé et des chercheurs, facilitant ainsi la conception de systèmes d’IA personnalisés. Parmi les participants notables au tour de table figurent Preston-Werner Ventures, et Clément Delangue, Cofondateur de Hugging Face

LES LEVEES DE FONDS A L’ETRANGER

YOUTRIP, une fintech basée à Singapour et proposant un portefeuille multi-devises ainsi que des services de paiement, a levé 50 millions de dollars en série B, avec en lead Lightspeed. Son financement total est désormais de 100 millions de dollars.

CENTML, une startup de Toronto qui propose des outils pour réduire les coûts de déploiement de modèles d’apprentissage automatique, vient de finaliser un tour de 27 millions de dollars en amorçage, avec la participation de Nvidia. Son financement total est désormais de 30,5 millions de dollars.

FRENCHWEB VC avec le soutien de Unlimitd, le financement au service des entrepreneurs

Le fonds d’investissement Sofinnova Partners, spécialisée dans les sciences de la vie, et déjà présent dans TISSIUM ou DNA SCRIPT annonce la clôture de son fonds « Sofinnova Digital Medicine I » avec une enveloppe de 190 millions d’euros. Le fonds, dirigé par Edward Kliphuis et Simon Turner, cible les entreprises combinant biologie, données et informatique. Il a déjà investi dans cinq entreprises dont l’ECOLE AI

FRENCHWEB MARKETS

AUTOMATTIC a annoncé son intention d’acquérir Texts, une application de messagerie qui centralise vos messages provenant de différentes plateformes (sms, whatsapp, linked in) pour 50 millions de dollars.

Corinne DANGAS (KREAMEDIA) est nommée Présidente du CEFPF



AGENDA

Edition record pour les 23e édition des assises de la cybersécurité qui s’est tenue du 11 au 14 octobre à Monaco avec 3360 participants, 11300 rendez-vous d’affaires, 1470 invités, 174 sociétés partenaires et un nombre jamais atteint de startups dont 5 françaises bientôt en interviews sur Frenchweb.fr.

Au coeur des préoccupations des participants et de l’écosystème cyber réuni : la transposition de la directive européenne NIS-2 en cours (sécurité des identités), et dont le texte entrera en vigueur au printemps 2024, qui va s’appliquer à plus de 18 secteurs et a à peu près 600 organisations.

NIS-2 vise à protéger les infrastructures critiques au sein de l’UE contre les cybermenaces et à atteindre un niveau élevé de sécurité en Europe. Vincent Strubel, Directeur général de l’ANSSI, a mentionné l’importance du cadre commun et le nombre en hausse massive des acteurs soumis à obligations.

Everyday AI by Dataiku jeudi 16 novembre au caroussel du Louvre OVH CLOUD SUMMIT – 28 novembre à la maison de la mutualité Techrocks Summit ( décembre 2023)



