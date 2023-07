NETFLIX propose un job à 900K$ / Licencier à également un coût, surtout chez GOOGLE / Daniel EK écrit à Emmanuel MACRON

Avec notre partenaire THE RAMP, gérez les campagnes publicitaires de tous vos points de vente sur l'ensemble des leviers publicitaires

NETFLIX recrute un Product Manager afin d’améliorer sa plateforme de machine learning. Sa mission: définir la vision stratégique pour la Plateforme d’apprentissage automatique (MLP), en collectant des retours et en comprenant les besoins des utilisateurs afin de prioriser au mieux les investissements. Le PM assurera le succès du produit à travers son cycle de vie et créera des programmes pour former et assurer l’accompagnement des utilisateurs de la plateforme MLP. Enfin, il doit suivre les tendances de l’industrie et évaluer les innovations externes dans une veille. Petit détail la rémunération (tout tout compris précise NETFLIX) pourrait atteindre les 900 000 $.



Si les résultats financiers d’ ALPHABET sont en très forte progression pour le trimestre se terminant au 30 juin (7% de croissance pour le chiffre d’affaire et un bénéfice net en hausse de plus de 14%) ce qui a attiré notre regard sont les charges associées au plan de licenciement que GOOGLE a organisé en début d’année, et qui atteindraient à date les 2 milliards de dollars. Depuis le 1er janvier l’action ALPHABET a augmenté de plus de 37%.



Daniel Ek, PDG de SPOTIFY a écrit au président français Emmanuel MACRON pour exprimer ses inquiétudes concernant une taxe de 1,75% sur les revenus du streaming, destinée à financer le Centre national de la musique. Ek soutient que cette taxe pourrait nuire à la promotion des artistes français et fragiliser les services de streaming locaux, comme Deezer. Il dénonce également une « triple taxation » sur des entreprises non rentables. En réponse, une concertation a été ouverte avec les professionnels de la musique pour discuter de ces questions.



Risque de démantèlement en vue pour AMAZON . La Commission fédérale du commerce (FTC) finalise un important procès antitrust contre AMAZON, susceptible de conduire à la restructuration de la société. Le procès s’appuie sur plusieurs aspects controversés des pratiques du groupe, à l’intar d’Amazon Prime, des règles empêchant la concurrence sur les prix, et l’obligation pour les commerçants d’utiliser les services logistiques et publicitaires proposés par la société. Le FTC s’appuie sur des preuves recueillies ces trois dernières années, y compris des millions de documents et des interviews de témoins internes et externes à Amazon. La plainte pourrait également porter sur des allégations similaires aux procès existants contre Amazon, en particulier ses règles imposant aux revendeurs tiers d’offrir leurs prix les plus bas sur sa plateforme. L’enquête de la FTC a débuté sous l’administration Trump, mais a été renforcée sous Lina Khan, actuelle présidente de la FTC. Amazon a contesté les allégations et demande la récusation de Lina Khan.



Kim VAN SPARRENTAK, membre du Parlement européen, appelle à une législation renforcée pour contrer la conception addictive des services en ligne, soulignant des fonctionnalités telles que la lecture automatique et le défilement infini. Elle propose d’interdire les pratiques comme les systèmes de recommandation hyperpersonnalisés, et de réformer la directive sur les pratiques commerciales trompeuses. Le rapport sera présenté et discuté à la Commission du marché intérieur à l’automne et voté fin octobre.



Vivendi et PRISMA MEDIA entrent en négociations exclusives pour acquérir les actifs de M6 Digital Services, un groupe de portails numériques thématiques, pour renforcer leur leadership numérique et étendre leurs offres. Cette acquisition augmentera également l’audience de Prisma Media, surtout parmi les 15-34 ans, et permettra une diversification dans de nouvelles catégories et services payants. La clôture de l’opération est prévue pour le second semestre 2023.



Pour concurrencer SHEIN et TEMU, TIKTOK prévoit de lancer son service de commerce électronique début août pour commercialiser des produits fabriqués en Chine aux consommateurs américains.



EN FRANCE:

La startup franco-américaine DIOXYCLE, spécialisée dans la capture et la valorisation du CO2 pour les industriels, lève 15 millions d’euros en Série A. Ce tour de table est mené par LowerCarbon Capital et Breakthrough Energy Ventures, avec la participation de Gigascale Capital.

A L'ETRANGER:

ONETRUST vient de lever 150 millions de dollars lors d’un tour de financement dirigé par GIM, le fonds d’investissement d’Al Gore. Cette levée de fonds valorise l’entreprise à 4,5 milliards de dollars, soit une baisse de 18% par rapport à sa valorisation en 2021. ONETRUST propose des outils de confidentialité et de gouvernance des données pour les entreprises. BUNQ , la néobanque hollandaise, a levé lors d’un inside round, 111 millions de dollars qui a maintenu sa valorisation à 1,8 milliard de dollars. La startup prévoit d’utiliser ce financement pour faire son entrée sur le marché américain. Depuis sa création en 2012, BUNQ a levé 286 millions d’euros, notamment auprès de son fondateur Ali Nikman qui a fait fortune en cédant sa 1ere société TRANSIP.



EXPÉRIENCES:

MICROSOFT annonce également de très bons résultats au 2nd trimestre avec plus de 211,9 milliards de dollars de chiffre d’affaires. A noter que sa filiale Linked In a vu sa croissance légèrement ralentir.

SPOTIFY enregistre une croissance solide au deuxième trimestre avec une hausse de 11% de son chiffre d’affaires pour atteindre 3,2 milliards d’euros, une augmentation de 17% des abonnés Premium à 220 millions, et une hausse de 27% des utilisateurs mensuels actifs à 551 millions, tous comparés à l’année précédente. Cependant, les prévisions de ventes de Spotify pour le troisième trimestre (Q3) sont inférieures aux estimations des analystes. SPOTIFY vient d’annoncer une augmentation de 2 euros par mois de ses abonnements, une mesure qui devrait corriger cette baisse d’abonnement. Néanmoins suite à cette annonce, l’action de Spotify a clôturé en baisse de 14,26%.



Le Conseil d’administration de la Fédération Française des Télécoms (FFTélécoms) a nommé Romain BONENFANT directeur général de la FFTélécoms, à partir du 28 août 2023. Il est passé par la Direction générale des entreprises du Ministère de l’économie et des finances où il y a exercé les fonctions de sous-directeur des réseaux et des usages numériques, puis à la direction du service de l’industrie en 2020. ELIE GERARD (ex CEO ATOS) rejoint la startup ALICE & BOB comme Executive Chairman



