RX s’offre BIG DATA, Linda YACCARINO en plein roadshow, les acteurs de l’AI jouent la carte de l’union.

L’organisateur d’évènement RX , dont la filiale française est dirigée par l’ancien CEO de REED MIDEM, Michel FLIZI , annonce l’acquisition de CORP EVENTS qui organise les salons BIG DATA & AI Paris et BIG DATA & AI Toronto.



Effet de bord passager? l’Indonésie bloque l’accès à X.com , le nom de domaine ayant été précédement utilisé par des sites pour adultes. Un blocage que ex TWITTER devrait rencontrer dans de nombreuses entreprises qui limitent les accès à internet de leurs collaborateurs.



Linda YACCARINO est en plein roadshow pour présenter sa vision pour Twitter/X aux agences à Los Angeles afin d’attirer des stars et des influenceurs sur la plateforme.



Ce sera au travers d’un Tweet (on n’a pas encore trouvé la déclinaison X) que la Société civile des auteurs multimédia ( SCAM ) interpelle le ministère de la culture sur la disparation de l’aide aux auteurs de création sonore et de podcast, lancée en septembre 2021.



Les principaux acteurs de la tech consolident leurs actions de lobbying, ainsi ANTHROPIC , GOOGLE , MICROSOFT et OPENAI lancent le Frontier Model Forum , avec pour objectif déclaré d’assurer « le développement sûr et responsable des modèles d’IA de pointe ». L’adhésion à ce club d’initiés est restreints aux entreprises considérées à la pointe de l’intelligence artificielle et de l’apprentissage automatique, et qui témoignent d’une capacité à développer des modèles qui repoussent les limites de ce qui est actuellement possible.



De son coté le lobby des artistes interprètes, l’ ADAMI demande à la ministre de la Culture de se saisir du dossier de l’IA, appelant à la régulation de son usage.



La filiale de véhicules autonomes d’ALPHABET, WAYMO annonce se concentrer sur son développement de système à destination des ses investissements vers les services de taxi / VTC et réduit la voilure quant à ses projets de camions autonomes.



Le procureur général de Californie mène une enquête sur TESLA , sollicitant des informations auprès des clients et des anciens employés concernant des problèmes de sécurité liés à l’Autopilot

AUTOGENAI , une startup londonienne qui propose un outil d’IA génératif pour rédiger des contenus marketing ou commerciaux, a levé 22,3 millions de dollars. La valorisation de l’entreprise atteint désormais plusieurs centaines de millions de dollars. COLLABORATIVE ROBOTICS (COBOT) , fondée par l’ancien vice-président d’Amazon Robotics, Brad PORTER, dans le but de construire un nouveau type de robots, a levé 30 millions de dollars lors d’un tour de financement de série A mené par Sequoia. Pour COBOT trop de déploiements de robots échouent car les robots actuels nécessitent souvent des modifications importantes de l’infrastructure physique et des processus opérationnels. COBOT veut proposer une nouvelle génération de robots “libres” de contraintes du passé. PROTECT AI , qui développe des outils de sécurité pour les systèmes d’IA, a levé 35 millions de dollars en série A, auprès notamment du fonds d’investissement Evolution Equity Partners. Ce qui porte son financement total à 48,5 millions de dollars.



SAMSUNG a annoncé un chiffre d’affaires pour le deuxième trimestre d’environ 47,21 milliards de dollars, soit une baisse de 22% par rapport à l’année précédente et en dessous des attentes des analystes qui prévoyaient environ 47,7 milliards de dollars. Le bénéfice d’exploitation est d’environ 525 millions de dollars, soit une chute de 95% par rapport à l’année précédent

EBAY annonce un chiffre d’affaires pour le deuxième trimestre en hausse de 5% par rapport à l’année précédente, à 2,52 milliards de dollars. Toutefois le volume de marchandises est en baisse de 2% par rapport à l’année précédente, à 18,2 milliards de dollars, et le nombre d’acheteurs actifs a diminué de 4% par rapport à l’année précédente, pour atteindre 132 millions.

La solution suédoise de live video shopping BAMBUSER annonce un Revenu Annuel Récurrent (ARR) pour le deuxième trimestre 2023 de 10,92 millions d’euros, représentant une baisse de 2%. Toutefois la société reste confiante sur son plan de développement et indique que son niveau de trésorerie lui assure d’arriver à un flux de trésorerie positif, sans avoir besoin de capitaux supplémentaires.

Le fabricant de puces américain MAXLINEAR jette l’éponge concernant un accord de 3,8 milliards de dollars pour acquérir la société taïwanaise Silicon Motion, affirmant que cette dernière n n’a pas réussi à remplir certaines conditions de l’accord. CROWDSTRIKE est en négociations avancées pour acquérir Bionic, une plateforme de gestion de sécurité pour les services cloud. Le montant de l’acq



