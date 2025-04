OpenAI prépare un rachat stratégique / 7 entretiens pour un recrutement? / Believe : vers un retrait de la cote

+ IN THE LOOP

Believe : vers un retrait de la cote orchestré par son fondateur et EQT

Upbeat BidCo, entité contrôlée par Denis Ladegaillerie, fondateur de Believe, et les fonds EQT X et TCV, a annoncé son intention de déposer ce jour une offre publique de retrait sur les actions qu’elle ne détient pas encore. Détenant déjà 96,65 % du capital et 95,42 % des droits de vote, Upbeat BidCo prévoit un retrait obligatoire au prix de 15,30 euros par action. Ce prix valorise des primes allant jusqu’à +7,5 % sur les cours moyens pondérés. L’AMF doit encore valider la conformité de l’offre, dont l’ouverture est prévue au deuxième trimestre.

Premier semestre solide (comme dirait Pierre Chartier): OVHcloud confirme ses ambitions

Porté par une croissance organique de +10,2 %, OVHcloud enregistre un chiffre d’affaires de 536 millions d’euros au premier semestre 2025. La dynamique est tirée par les offres de Cloud public (+17,4 %), les solutions souveraines et l’expansion internationale, notamment en Europe centrale et en Asie-Pacifique. La marge d’EBITDA ajusté atteint 40 %. Le résultat net repasse dans le vert (7,2 M€). Grâce à un refinancement stratégique — incluant une obligation de 500 M€ et un Prêt Vert de 450 M€ — le groupe affirme sa trajectoire de croissance rentable et confirme l’ensemble de ses objectifs pour l’exercice.

Stargate vise le Royaume-Uni pour son développement international

Le projet Stargate, porté par OpenAI et SoftBank, envisage d’investir au Royaume-Uni dans le cadre de son développement international. Lancée par Donald Trump avec un objectif de 500 milliards de dollars sur quatre ans, cette initiative vise à bâtir l’infrastructure mondiale nécessaire à l’intelligence artificielle de nouvelle génération. D’abord centré sur les États-Unis, avec un premier data centre en construction au Texas, le projet pourrait s’étendre au Royaume-Uni, stimulé par les efforts du gouvernement Starmer pour attirer les investisseurs de l’IA, notamment via un meilleur accès à l’énergie. L’Allemagne et la France figurent également parmi les pays envisagés. Mais Stargate devra composer avec les effets des nouvelles barrières douanières américaines, susceptibles d’alourdir les coûts d’importation de plus de 11 milliards de dollars par an.

OpenAI prépare un rachat stratégique à 3 milliards de dollars dans l’IA de codage

OpenAI est en discussions avancées pour acquérir Windsurf (ex-Codeium), une startup spécialisée dans les assistants de codage boostés à l’intelligence artificielle, pour un montant avoisinant les 3 milliards de dollars. Cette opération, qui serait la plus importante acquisition jamais réalisée par OpenAI, viserait à renforcer ses positions face à Github Copilot (Microsoft), Anthropic et Anysphere. Fondée en 2021, Windsurf, aussi connue sous le nom d’Exafunction, avait récemment été valorisée à 1,25 milliard de dollars. Si elle aboutit, cette acquisition marquerait un tournant dans la consolidation du secteur des assistants de développement par IA, alors que la compétition s’intensifie et que les valorisations atteignent des sommets.

OpenAI dévoile o3 et o4‑mini, deux modèles d’IA conçus pour raisonner plus longtemps et utiliser de manière autonome l’ensemble des outils de ChatGPT. Recherche web, génération de graphiques, analyse de documents ou d’images : l’agent choisit désormais seul la meilleure stratégie pour résoudre une tâche. Avec des performances record sur les benchmarks en mathématiques, programmation et vision, o3 dépasse les limites des modèles précédents tout en réduisant le temps de réponse. OpenAI amorce ainsi une nouvelle phase : celle d’une IA agentique, capable de planifier et d’exécuter sans supervision humaine directe.

Chris Krebs quitte SentinelOne pour affronter Trump à plein temps

L’ancien directeur de la cybersécurité américaine, Chris Krebs, a démissionné de SentinelOne pour se consacrer à un combat ouvert contre l’administration Trump, qui a révoqué ses habilitations de sécurité. Visé par un décret signé le 9 avril ordonnant une enquête sur son action à la tête de la CISA, Krebs dénonce une attaque contre la démocratie et la liberté d’expression. Il avait été limogé en 2020 après avoir contesté les accusations de fraude électorale avancées par Donald Trump. « C’est un combat pour l’État de droit », a-t-il affirmé dans un message publié sur LinkedIn.

Paris-Saclay Spring 2025 – L’événement autour de l’innovation en France revient le 20 mai

Paris-Saclay Spring réunira sur le campus de l’Institut Polytechnique de Paris à Palaiseau, les acteurs clés de l’innovation du territoire de Paris-Saclay, premier cluster deeptech en Europe.

