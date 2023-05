P92 INSTAGRAM, la réponse de META à TWITTER

Avec notre partenaire PLEO, ne perdez plus de temps avec les notes de frais!

P92 la réponse de META à TWITTER

Le paysage des médias sociaux s’apprête à se transformer une fois de plus avec l’annonce de la nouvelle application d’Instagram axée sur le texte et décentralisée, actuellement connue sous différents noms de code, notamment P92, Projet 92 et Barcelone. Ce dernier projet de Meta, destiné aux « créateurs et personnalités publiques », promet une toute nouvelle plateforme d’interaction.

Le « Instagram de vos pensées », comme il a été qualifié, est construit sur l’infrastructure d’Instagram, mais sera compatible avec certaines autres applications comme Mastodon. Les utilisateurs pourront se connecter avec leur identifiant et mot de passe Instagram, synchroniser leurs abonnés existants et même importer leurs informations de profil, y compris leur certification. Les utilisateurs d’autres applications pourront rechercher, suivre et interagir avec votre profil et votre contenu.

L’application disposera d’un fil d’actualité centralisé montrant vos abonnés et du contenu recommandé. Les publications textuelles pourront contenir jusqu’à 500 caractères et inclure des liens, des photos et des vidéos jusqu’à 5 minutes de long. Les utilisateurs pourront s’engager avec des « j’aime », des réponses et des reposts.

Côté créateur, l’application proposera des contrôles et des fonctionnalités de sécurité pour le compte. Les créateurs pourront contrôler les réponses, les mentions et bloquer ou signaler facilement le spam. Les comptes bloqués sur Instagram seront également bloqués sur la nouvelle application, et les mots cachés sélectionnés sur Instagram seront également repris.

Pour le moment, aucun plan de monétisation n’a été partagé, ce qui pourrait signifier un départ sans publicité, mais cela ne devrait pas durer.

Guerre technologique : les semi-conducteurs, enjeu majeur du conflit entre la Chine et les Etats Unis

La tension monte d’un cran entre les États-Unis et la Chine dans le bras de fer technologique autour des semi-conducteurs. Dominé par Taïwan (1er producteur de semi conducteur avec 25% de la production mondiale), l’approvisionnement mondial pourrait être bouleversé en cas d’annexion par la Chine. Face à cette menace, l’administration Biden a imposé de sévères restrictions à l’exportation de ces technologies, conduisant à une baisse de 23% des importations chinoises de puces au premier trimestre 2023. En représailles, la Chine a annoncé que les produits du fabricant de mémoire américain Micron Technology n’avaient pas réussi un contrôle de cybersécurité, mettant en garde contre l’achat de ses produits. Un message qui a donné un coup de froid à de nombreuses entreprises américaines à l’instar de Qualcomm, Broadcom et Intel qui livrent des milliards de puces en Chine à des usines, qui intègrent ces composants dans des produits électroniques commercialisés à travers le monde.

MAGIC LEAP vient renforcer la VR de META

META négocie un accord avec Magic Leap, spécialiste de la VR et l’une des sociétés les plus discrètes sur ses développements technologiques. Créé en 2010 par Rony Abovitz, MAGIC LEAP devait proposer des lunettes de réalité virtuelle exceptionnelles, 13 ans plus tard, le produit commercialisé est loin de l’expérience initialement proposée. Cela ne semble pas empêcher META de vouloir utiliser la technologie développée par MAGIC LEAP, qui a levé près de 3,5 milliards de dollars notamment auprès de Google et Alibaba. Rencontrant des difficultés de refinancement MAGIC LEAP a licencié la moitié de ses salariés et réalisé un tour de 500 millions de dollars en 2021 sur une valorisation de 2 milliards de dollars très en deçà des 6,7 milliards de valorisation atteint en 2019.

Connaissez vous ONEFLOW, la solution suédoise qui simplifie la gestion des contrats?

La gestion des contrats se complexifie et peut s’avérer fastidieuse et chronophage pour de nombreuses entreprises. La création, la rédaction et la signature de documents peuvent prendre beaucoup de temps et entraîner des coûts supplémentaires inutiles. C’est le problème qu’adresse la société suédoise Oneflow, qui a mis en place une solution d’automatisation des processus contractuels.

Pour en parler, nous avons reçu Alexia Busser, Marketing Manager France chez Oneflow

La startup berlinoise PATIENT21, fournisseur de logiciels de gestion de patients et de cliniques, a réussi à lever 100 millions d’euros lors de son financement de Série C. Cette levée de fonds, composée d’actions et de dettes, avec en meneur de cet investissement, PITANGO

PERCENT, la startup new-yorkaise qui a développé une plateforme de crédit privé accessible via une marketplace pour les investisseurs comme pour les sociétés empruntrices, a levé 29,7 millions de dollars lors de sa Série B, menée par WHITE STAR CAPITAL. Ce tour de table monte le financement total de l’entreprise à 48,2 millions de dollars.

En plein essor de l’ecommerce en Inde, la fintech PHONEPE vient de lever 100 millions de dollars auprès de General Atlantic, la startup a déjà engrangée 850 millions de dollars d’investissement et est valorisée à date 12 milliards de dollars . PhonePe occupe une place dominante dans les transactions effectuées via Unified Payments Interface (UPI) – un système de paiement en temps réel développé par la National Payments Corporation of India. L’UPI permet le transfert instantané d’argent entre deux comptes bancaires via un appareil mobile.

La startup RESTAURANT365, spécialiste de la conception de logiciels de gestion intégrée pour les restaurateurs, vient de boucler un tour de table de 135 millions de dollars, pilotée conjointement par KKR et L Catterton. Ce financement, à laquelle ont également contribué les soutiens antérieurs ICONIC Growth et Bessemer Venture Partners, porte l’investissement total dans la startup à 288 millions de dollars. Proposant des solutions couvrant la comptabilité, l’analyse de données, la gestion d’inventaire et du personnel (mais pas les systèmes de points de vente), la solution de RESTAURANT365 est actuellement déployée auprès de 40 000 clients

Adevinta : 2022, une année de transformations et de croissance

Adevinta, le géant mondial des petites annonces en ligne, et éditeur en France de Le Bon Coin, a publié son rapport annuel 2022, dévoilant une année de croissance significative. Les revenus consolidés de l’entreprise ont atteint 1,644 milliards d’euros, contre 1,139 milliards d’euros en 2021, soit une augmentation impressionnante de 44%.

Les résultats financiers à suivre cette semaine: XIAOMI, NVIDIA, SNOWFLAKE et UIPATH

Frédéric Burtz est nommé directeur général de BPCE Payment Services.

est nommé directeur général de BPCE Payment Services. Hugo Baillet rejoint le groupe MENWAY en tant que Directeur marketing, support et développement

A ne pas manquer dès demain MICROSOFT BUILD en direct de Seattle

