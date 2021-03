Pourquoi Francis Lelong (Sarenza) mise sur le no-code avec Alegria.tech

Plus rapide, moins coûteux, le développement no-code est-il appelé à se faire une place sur le marché aux côtés des autres solutions? Pour rappel, il s’agit grâce à cette méthode de pouvoir faire du développement web sans avoir à écrire de lignes de codes. Signe de la vitalité du secteur, plusieurs solutions dans le domaine lèvent des millions de dollars pour accélérer à l’instar de Bubble ou Unqork.

Surfant sur cette tendance qu’il prévoit durable, Francis Lelong, connu notamment pour avoir co-fondé Sarenza, a lancé Alegria.tech en décembre dernier. Il s’agit d’une agence spécialisée dans les solutions logicielles no-code. Face au succès de ses premiers mois d’existence, l’agence lève aujourd’hui 500 000 euros auprès de plusieurs entrepreneurs de la Tech comme Denis Thebaud (Qobuz), Pierre Kosciusko-Morizet (Price Minister), Thomas Rebaud (Meero) ou encore Rand Hindi (Snips, Zama).

Aux côtés de Francis Lelong dans cette nouvelle aventure, on retrouve Christelle Curcio, chief makers officer, et Thomas Bonnenfant, COO. L’agence compte 25 salariés et une communauté de 50 « makers », des spécialistes no-code. Côté solutions, l’agence se considère comme agnostique et travaille aussi bien avec les outils d’Unqork, d’Airtable, de Webflow, Bubble ou encore Zapier.

Alors quel est le potentiel du marché? Existe-t-il encore des limites au développement via le no-code? Quelles sont les ambitions d’Algeria.tech?

Le point dans l’émission avec Francis Lelong, co-fondateur et CEO d’Algeria.tech.