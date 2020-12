Pourquoi les Etats-Unis sont un passage obligé pour les startups de la santé

Retrouvez le Retrouvez le GOOD MORNING FrenchWeb tous les matins dès 6h45 avec Joseph Postec et la rédaction de FrenchWeb pour découvrir les meilleures pratiques et innovation en matière de transformation numérique.

DNA Script présent aux Etats-Unis depuis 2018

Pour conclure cette semaine spéciale Deeptech, focus sur la santé et l’e-santé pour cette nouvelle émission. La crise actuelle a mis un gros coup de projecteur sur ce secteur. Pour mieux le comprendre et le décrypter, notre journaliste Laetitia Lienhard a échangé avec Thomas Ybert, CEO de DNA Script qui développe une imprimante capable de synthétiser de l’ADN de haute qualité pour favoriser l’innovation dans les sciences et la technologie. DNA Script a ouvert une filiale aux Etats-unis en 2018 pour être au plus près de ses clients avec plus de la moitié de son marché situé en Amérique du Nord mais également pour être au coeur « des financements de la Silicon Valley », explique Thomas Ybert.

L’entreprise a réalisé une extension de sa série B avec 46 millions d’euros en juillet 2020 pour renforcer ses effectifs et accélérer la R&D de nouveaux produits ainsi que préparer la commercialisation de son imprimante de séquençage ADN, Syntax.

L’écosystème e-santé français derrière la Belgique

Ensuite nous serons avec Denise Silber, spécialiste de la santé digitale et cofondatrice de VRforHealth, un site web ressource portant sur la réalité virtuelle thérapeutique, pour avoir son retour sur l’écosystème français de l’e-santé et pourquoi les start-up françaises du secteur ont encore du mal à se démarquer face aux start-up américaines mais également belges.

Que représente le marché des cartes cadeaux numériques ?

Et pour conclure cette émission, comme chaque mardi et vendredi, Jean-Luc Raymond de FranceNum.gouv.fr nous fait découvrir les meilleures initiatives de TPE et PME en matière de transformation numérique. Aujourd’hui, chronique spéciale « Box » et « abonnement avec le numérique ». Que représente l’économie des box et de la transformation numérique des cartes cadeaux ? Comment lancer sa box ? Comment l’économie de l’abonnement revisite l’approche client avec le numérique ?

Vous pouvez écouter l’émission Good Morning sur Spotify, Vous pouvez écouter l’émissionsur Apple Podcast Deezer. Si vous appréciez l’émission, n’hésitez pas à nous laisser un commentaire, ou une note sur Apple Podcast.