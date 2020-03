Salaires, classements… quelles sont les entreprises qui recrutent en 2020?

À l’occasion de la dixième édition de la Semaine de l’emploi dans le numérique, FrenchWeb et Le Journal des RH ont mis en avant les entreprises qui recrutent dans le digital. Cet article revient sur les principaux sujets diffusés cette semaine, à savoir le Top 100 des entreprises qui recrutent dans le numérique et le Top 50 des entreprises de service du numérique et des agences qui recrutent en 2020, ainsi que la liste des grilles des salaires dans le digital, une sélection d’interviews des entreprises qui recrutent et le récapitulatif des tribunes de conseils aux candidats et aux entreprises.

Top 100 des entreprises qui recrutent dans le numérique

Pour le Top 100 des entreprises qui recrutent dans le numérique en 2020, FrenchWeb a recensé les prévisions de recrutement de profils digitaux des entreprises françaises. Au total, les entreprises qui figurent dans le Top 100 ont prévu de recruter près de 6 253 profils digitaux d’ici la fin de l’année 2020. 92% de ces recrutements sont prévus en CDI et 37% correspondent à des créations de postes. On retrouve Doctolib, La Poste et OVH en tête du classement.

Top 50 des entreprises de service du numérique et des agences qui recrutent dans le numérique

Le Top 50 des entreprises de service du numérique (ex-SSII) et des agences qui recrutent dans le numérique en 2020 démontre que les ESN & Agences qui figurent dans le classement ont prévu de recruter 19 491 profils digitaux d’ici la fin de l’année, dont 91% en CDI. 43% des recrutements seront des créations de postes.

L’observatoire des rémunérations dans le digital

Deux fois par an, FrenchWeb propose une nouvelle édition de son observatoire des salaires dans le numérique. L’ensemble des rémunérations sont calculées sur la base des informations indiquées sur les offres d’emploi publiées sur le jobboard de FW et au fil des interactions avec les acteurs de l’écosystème.

Retrouvez la liste des grilles de salaires dans le digital:

Zoom sur les entreprises qui recrutent en 2020

Cette semaine, la rédaction de FrenchWeb a interrogé cinq entreprises françaises pour évoquer leur stratégie de recrutement cette année: LeBonCoin, Qonto, Happn, ManoMano et Hidden.Market.

Qu’est-il important de savoir avant d’entrer dans le secteur des petites annonces? A quoi ressemble un processus de recrutement chez LeBonCoin? Quels conseils pour les candidats? Retrouvez l’interview complèted’Alexandre Collinet, directeur général adjoint pour LeBonCoin.

Quel univers de travail a instauré Qonto? Comment la startup se positionne-t-elle au niveau des salaires? Quels conseils pour réussir votre candidature chez eux? Retrouvez l’interview complète de Sarah Ben Allel, Head of People pour Qonto.

Que faut-il savoir sur le secteur des applications de rencontre avant de le rejoindre? Quelle ambiance de travail a instauré Happn? A quoi ressemble les premiers jours au sein de l’entreprise? Retrouvez l’interview complète de Karima Ben Abdelmalek, secrétaire générale et directrice des ressources humaines et des affaires juridiques pour Happn.

Quelle vision des ressources humaines a été développée par ManoMano? A quoi ressemble un processus de recrutement pour rejoindre la startup? Comment les candidats peuvent-ils espérer y évoluer? Retrouvez l’interview complète de Christophe Dargnies, Chief People Officer pour ManoMano.

Hidden.Market est spécialisé dans le recrutement des hauts potentiels IT (BAC + 5, école d’ingénieurs ou encore tous les profils travaillant sur les technologies très demandées avec ayant un haut niveau de technicité…). Retrouvez l’interview complète de Térence Bucher, CEO d’Hidden.Market.

Candidats & entreprises: suivez les conseils de pros

Experts et contributeurs FrenchWeb ont participé à la Semaine de l’emploi dans le numérique en apportant leurs conseils aux candidats comme aux entreprises, avec des tribunes axées sur le recrutement, l’employabilité ou encore les erreurs à ne pas commettre quand on est candidat.

Aude Sibuet revient sur quelques idées reçues sur l’acte de candidature.

Jacques Froissant, CEO et fondateur du cabinet Altaïde revient sur le rôle important des RH.

Pour Jean-Ghislain de Sayve, General Manager Switzerland chez Hunteed, actualiser sa page Linkedin et l’alimenter en contenu (recommandations, publication d’articles, etc) peut être considéré comme la base du personal branding.

Aude Sibuet partage des quelques conseils qu’elle a trouvé de bon sens à une conférence de Sophie Muffang, executive coach.

Selon Jacques Froissant, un recruteur sur deux estime que les soft skills sont aussi importantes que les compétences techniques.

Pour Emmanuel Stanislas et Cécile Eymard du cabinet de recrutement Clémentine, cultiver une employabilité maximale (et soutenir celle de ses équipes) est devenu un enjeu central

Pour Bérangère Touchemann, coach professionnelle et consultante indépendante en transitions de carrière, les compétences sont une monnaie d’échange sur le marché de l’emploi.