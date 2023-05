SPOTIFY, vous n’allez pas en croire vos oreilles mais il va falloir vous y habituer

Avec notre partenaire THE RAMP, gérez les campagnes publicitaires de tous vos points de vente sur l'ensemble des leviers publicitaires

La prochaine fois que vous écouterez un podcast sur Spotify, prêtez une attention particulière à la publicité – elle pourrait être lue par une intelligence artificielle et non par votre présentateur favori.

C’est ce qu’a déclaré Bill Simmons, fondateur du réseau de podcasts The Ringer, détenu par Spotify. Selon lui, la plateforme de streaming développe actuellement des outils d’IA formés sur les voix de ses hôtes pour créer des publicités ciblées. L’information a été révélée pour la première fois par Semafor.

« Je ne pense pas que Spotify va m’en vouloir pour ça, mais nous développons ce genre de choses », a déclaré Simmons lors d’une conversation avec Derek Thompson, rédacteur en chef de The Atlantic, lors d’un épisode du « The Bill Simmons Podcast ». « Il y aura un moyen d’utiliser ma voix pour les publicités. Il faut bien sûr donner l’autorisation pour l’usage de la voix, mais cela ouvre, du point de vue publicitaire, toutes sortes de belles possibilités ».

Simmons, qui a vendu The Ringer à Spotify pour près de 200 millions de dollars en 2020, a mis en avant le potentiel de la publicité par IA pour personnaliser les publicités, par exemple, pour une entreprise de billetterie, qui pourrait cibler géographiquement les auditeurs pour des événements dans des villes spécifiques. Cela marque un tournant dans le monde de la publicité et pourrait bien changer la manière dont les publicités sont diffusées dans les podcasts.

A bon entendeur!

A LIRE

BREAKING NEWS:

Google booste ses annonces de recherche avec l’IA Générative

Dans une annonce faite lors de son événement Google Marketing Live, le géant de la tech Google a révélé qu’il s’apprête à utiliser l’IA générative pour améliorer la pertinence de ses annonces publicitaires sur sa plateforme Search. Cette décision fait suite à l’introduction l’année dernière d’actifs créés automatiquement (ACA), un système qui génère des titres et des descriptions pour les annonces à partir du contenu des pages de destination et des annonces existantes.

Dans une prochaine mise à jour, Google utilisera l’IA générative pour renforcer l’efficacité des ACA, permettant aux annonces de recherche d’être créées et adaptées plus précisément en fonction du contexte d’une requête utilisateur. Par exemple, une requête pour « soins de la peau pour peau sèche sensible » pourrait amener l’IA à générer un titre d’annonce comme « Apaisez votre peau sèche et sensible », utilisant le contenu des pages de destination et des annonces existantes de l’entreprise. Selon Google, cette approche va accroître la pertinence des annonces publicitaires pour les marques dans les résultats de recherche.

En parallèle, Google a annoncé l’introduction d’une nouvelle expérience conversationnelle en langage naturel au sein de sa plateforme Google Ads. Ce système est conçu pour faciliter la création de campagnes publicitaires et simplifier la gestion des annonces de recherche.

LA STARTUP A SUIVRE:

Connaissez vous ONEFLOW, la solution suédoise qui simplifie la gestion des contrats?

La gestion des contrats se complexifie et peut s’avérer fastidieuse et chronophage pour de nombreuses entreprises. La création, la rédaction et la signature de documents peuvent prendre beaucoup de temps et entraîner des coûts supplémentaires inutiles. C’est le problème qu’adresse la société suédoise Oneflow, qui a mis en place une solution d’automatisation des processus contractuels.

Pour en parler, nous avons reçu Alexia Busser, Marketing Manager France chez Oneflow

LEVEES DE FONDS A L’ETRANGER:

Un tour de table de série C porte à 450 millions de dollars le financement de la startup Anthropic

Anthropic, la start-up pionnière dans l’IA générative, fait encore parler d’elle : elle vient d’annoncer avoir levé 450 millions de dollars lors d’une opération de financement de série C dirigée par Spark Capital. Bien que la société ait gardé secret le montant de sa valorisation suite à cette opération, des informations relayées par The Information début mars et confirmées par nos soins après la fuite d’une présentation interne, évaluaient la startup à plus de 4,1 milliards de dollars.

Dans un communiqué, Dario Amodei, PDG d’Anthropic, s’est félicité de l’appui des investisseurs et entreprises technologiques de premier plan : « Les systèmes que nous construisons sont conçus pour fournir des services d’IA fiables, susceptibles d’avoir un impact positif sur les entreprises et les consommateurs, aujourd’hui comme demain ».

En outre, Anthropic s’est vanté d’avoir déjà à son actif plus d’une douzaine de clients répartis dans différents secteurs tels que la santé, les RH et l’éducation. Dans le cadre de sa mission, la société s’est récemment associée à Zoom, dans le but de « construire des produits d’IA orientés clients axés sur la fiabilité, la productivité et la sécurité ». Cette alliance s’ajoute à un partenariat similaire avec Google.

La participation à ce tour de table d’entreprises technologiques de premier plan, dont Google (fournisseur de services cloud d’Anthropic), Salesforce (via Salesforce Ventures) et Zoom (via Zoom Ventures), aux côtés de Sound Ventures, Menlo Ventures et d’autres investisseurs en capital-risque, témoigne de l’intérêt grandissant pour les solutions d’IA proposées par Anthropic.

Cette nouvelle levée de fonds coïncide avec l’arrivée de Fraser Kelton, ancien chef de produit chez OpenAI, au sein de Spark Capital. M. Kelton a rejoint la société de capital-risque en tant que partenaire, marquant ainsi la volonté renouvelée de Spark d’investir dans des startups en phase précoce spécialisées en IA générative.

Yasmin Razavi, associée générale chez Spark Capital et récente membre du conseil d’administration d’Anthropic, a déclaré dans un communiqué de presse : « Toute l’équipe de Spark est ravie de s’associer à Dario et à toute l’équipe d’Anthropic dans leur mission de construire des systèmes d’IA fiables et honnêtes. La réponse extrêmement positive aux produits et recherches d’Anthropic laisse entrevoir le potentiel plus large de l’IA. »

Episode Six, basée à Austin, qui propose des services de traitement de paiement et une infrastructure de registres numériques aux banques et entreprises, vient d’annoncer la clôture d’un tour de financement de série C. La levée, d’un montant de 48 millions de dollars, a été dirigée par Avenir.

Go, l’application de réservation de taxis basée à Tokyo, a annoncé avoir levé environ 72 millions de dollars auprès de Goldman Sachs, portant ainsi sa valorisation à environ 1 milliard de dollars. La startup japonaise affirme désormais contrôler 70% du marché local, surpassant ainsi des géants internationaux tels qu’Uber et Didi.

FW MARKET

Shutterstock sur le point d’acquérir Giphy pour 53 millions de dollars Shutterstock, la plateforme de stock de photos et de vidéos, a annoncé son intention d’acquérir Giphy, le populaire service de partage de GIF, pour une somme de 53 millions de dollars en espèces. L’acquisition intervient suite à une décision de l’Autorité de la concurrence du Royaume-Uni (CMA) qui a ordonné à Meta, anciennement Facebook, de céder Giphy en 2022. Meta avait acquis Giphy pour un montant estimé à 400 millions de dollars, ce qui rend la transaction actuelle avec Shutterstock particulièrement remarquable. La vente à venir reflète les complications réglementaires rencontrées par Meta suite à son acquisition de Giphy. Il s’agit d’une tournure inattendue et significative pour Meta, qui a dû céder l’entreprise suite à des préoccupations de concurrence.

Les résultats financiers à suivre cette semaine: XIAOMI, NVIDIA, SNOWFLAKE et UIPATH

MOUVEMENTS avec le soutien d’ALTAIDE, le cabinet de recrutement du digital

Audrey SLIWINSKI est nommé Directrice communication et relations externes de la FRENCHTECH, elle officiait précédement chez Netflix et Twitter.

LES PRECEDENTS GOOD MORNING:

