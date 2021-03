Spotify rachète un concurrent de Clubhouse pour accélérer dans l’audio en direct

La géant suédois du streaming musical a annoncé hier soir l’acquisition de Betty Labs, la société développant l’application axée sur le sport Locker Room. Il s’agit d’une plateforme d’échange audio sur laquelle les utilisateurs peuvent discuter en direct, tout comme Clubhouse, l’application qui a explosé en 2020. Pour Spotify, qui a multiplié les acquisitions et les partenariats ces dernières années, cette acquisition s’inscrit dans son ambition de créer les « futurs formats de l’audio » et d’accélérer dans l’audio en live.

Soutenu par Lightspeed Venture Partners, Google et Amazon Alexa Fund, Betty Labs a levé 9,3 millions de dollars depuis son lancement. Cette nouvelle opération le valorise à environ 50 millions de dollars. La startup a présenté son nouveau projet Locker Room en octobre dernier et connaît depuis une croissance de 60%. À destination des fans de sport, l’application leur permet d’échanger librement en direct. Son succès immédiat a interpellé Spotify qui cherche lui aussi à satisfaire la demande des consommateurs en matière de discussions audio en direct.

« Les créateurs et les fans ont demandé des formats en direct sur Spotify, et nous sommes ravis de pouvoir bientôt les mettre à la disposition de centaines de millions d’auditeurs et de millions de créateurs sur notre plateforme », commente Gustav Söderström, Directeur de la Recherche et du Développement chez Spotify. « Le monde se tourne déjà vers nous pour la musique, les podcasts et d’autres expériences audio uniques, et cette nouvelle expérience audio en direct est un complément puissant qui améliorera et prolongera l’expérience à la demande que nous offrons aujourd’hui. »

Faire évoluer l’application

Pour atteindre un public plus large que celui des passionnés de sport, Spotify a l’intention de faire évoluer l’application pour en faire une « expérience audio en direct améliorée ». Elle couvrira le sport, la musique ou encore la culture, et permettra aux créateurs de contenus d’interagir en direct avec leur public. « Nous donnerons aux athlètes professionnels, aux écrivains, aux musiciens, aux auteurs-compositeurs, aux podcasteurs et à d’autres voix mondiales la possibilité d’animer des discussions en temps réel, des débats, des séances de questions-réponses, et bien plus encore. »

Le succès fulgurant de Clubouse, une application confidentielle qui propose à ses utilisateurs d’échanger uniquement par audio et seulement sur le système d’exploitation d’Apple, fait rêver de nombreux géants de la Tech, dont Facebook, Twitter et LinkedIn qui travaillent chacun sur des projets similaires. Twitter a récemment lancé sa nouvelle fonctionnalité Spaces sur Android, là ou Clubhouse n’est pas encore présent, tandis que le réseau social de Mark Zuckerberg serait en train de développer un produit baptisé Fireside, similaire à celui de Clubhouse, selon le New York Times. Aujourd’hui, LinkedIn a également fait part de son intention de tester un chat audio sur son application.