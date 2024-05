VivaTech 2024 : tech en quête de sens / Poupées russes dans le dossier EPOKA / ils recrutent: DASSAULT SYSTEMES, VOYAGES PRIVES, TIKTOK…

Avec notre partenaire PLEO, ne perdez plus de temps avec les notes de frais!

🎂 Bon anniversaire à Eleni DIAMANTI (QI, LIP6), Laura CALMORE (REVERA), Severine GODET, Coline JOUAN (Metropole de Lyon), Michel JUVILLIER (The Societies), Jean David BLANC (Molotov), Paul THIROLOIX (NOOS)



+ BREAKING NEWS Avec Salesforce, votre allié stratégique pour réinventer la gestion commerciale.

Vous cherchez à lever des fonds? identifiez les investisseurs compatibles avec votre projet, et faites connaitre votre startup auprès de l'écosysteme VC, Family office, et Business Angels. Vous cherchez à lever des fonds? identifiez les investisseurs compatibles avec votre projet, et faites connaitre votre startup auprès de l'écosysteme VC, Family office, et Business Angels. Pour en savoir plus, cliquez ici

VivaTech 2024 : une tech en quête de sens

Si l’IA dominait la scène 1 et les allées de la grand-messe française du digital Viva Technology durant 4 jours la semaine dernière à Paris Porte de Versailles, c’est la recherche de sens et d’utilité de la Tech qui s’est réellement affirmée comme la tendance forte. Cette quête infuse ainsi des startups matures au business qui ne verse pas dans l’incertitude. Voici notre sélection de cette Tech utile internationale :

– la jeune pousse japonaise et entreprise et de e-commerce HERALBONY a remporté le prix Inclusion, expérience collaborateurs et diversité des LVMH Innovation Awards. Cette entreprise permet aux artistes ayant un handicap intellectuel de collaborer avec des marques en leur proposant des licences d’utilisation de leurs œuvres ; une expérience de design marquée par la beauté et le sens. Une partie des bénéfices des ventes est reversée aux artistes et aux établissements de bien-être à titre de compensation,

– la start up ukrainienne PROMOVA qui compte 120 employés (dont plus de la moitié à Kiev) est spécialisée dans l’apprentissage de 11 langues étrangères avec une spécificité rare : une plateforme d’apprentissage pour les personnes dyslexiques et des cours de langue des signes américaine (ASL), offre souhaitant être développée pour d’autres langues des signes. L’entreprise compte 1,6 million d’utilisateurs actifs mensuels, s’appuie sur une communauté en ligne fidélisée et 29 millions de dollars d’ARR.

– en pleine accélération, la start up coréenne PETNOW propose une application permettant de scanner et enregistrer la truffe des chiens et les traits faciaux des chats pour les identifier de manière unique, similaire à une empreinte digitale humaine. Cela permet de retrouver plus facilement les animaux perdus grâce à un système non invasif et gratuit qui lie le profil de l’animal aux informations de contact du propriétaire. L’application utilise l’IA pour une reconnaissance biométrique précise et rapide, offrant une alternative aux puces électroniques et aux colliers.

Par ailleurs, on notera que les startups de la Deeptech ont encore du mal à se frayer une visibilité au sein du salon sur scène, laissant ainsi le champ libre sur cette thématique aux évènements professionnels de référence sur le sujet : Hello Tomorrow à Paris (prochaine édition en mars 2025) et à la 2e édition de Tech&Fest à Grenoble (les 5 et février 2025) à découvrir dans l’agenda des évènements tech proposé par FRENCHWEB.FR

Communs démocratiques : initiative française pour une IA éthique

MakeOrg, Sciences Po, Sorbonne Université et le CNRS lancent le programme « Communs démocratiques » pour développer des solutions d’IA générative open-source au service de la démocratie. Durant les 2 prochaines années, plus de 50 chercheurs et ingénieurs collaboreront pour créer un cadre scientifique définissant les principes démocratiques appliqués à l’IA. Ils élaboreront des modèles d’évaluation des biais des LLM, développeront des LLM débiaisés et concevront des plateformes de participation citoyenne conformes à ces principes. Ce projet est financé par France 2030 via l’opérateur Bpifrance avec 6 millions d’EUR.

Référentiel environnemental de l’IA en prévision

Le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, a indiqué la création d’un référentiel d’évaluation environnementale des IA, prévu pour juin. Ce référentiel vise à mesurer l’impact écologique des IA, connues pour leur consommation élevée d’eau et d’électricité. Béchu souligne la nécessité de cet outil pour orienter la commande publique vers des technologies plus sobres. Avec un budget de 20 millions d’EUR, il souhaite aider les collectivités locales à s’adapter au changement climatique grâce à l’IA. Des initiatives parallèles sont en cours à l’AFNOR et à l’ADEME pour soutenir cette démarche.

Un socle pour le futur système d’opt out européen en IA

La Commission européenne a officiellement lancé le projet Edic Europeum, visant à créer une blockchain européenne. Annoncée le 23 mai, cette initiative servira de base au futur système d’infrastructure européenne du droit d’auteur. Ce projet, piloté par la Copyright Infrastructure Task Force, prévoit un outil de réservation de droits, principalement pour l’opt out dans le domaine de l’IA générative. Destiné aux États membres, cet outil fait face à des réserves quant à son importance. Bien que la Commission encourage l’utilisation de « microlicences » et de contrats automatisés, elle ne propose pas encore cette infrastructure dans ses ateliers avec l’industrie et les ayants droit.

Poupées russes dans le dossier EPOKA.

Alors que 5 candidats se pressent au rachat du groupe de communication EPOKA (Mantu, Mascaret, 2017 / VERDOSO, HAVAS PARIS, CREADS) dans le cadre de son redressement judiciaire, se découvre à la lecture des offres des différents repreneurs, que s’est procurée la rédaction de FRENCHWEB, que l’acquisition d’ARESSY par EPOKA aurait outre généré un mali de fusion important, et qu’“une fraude d’un montant d’environ 1,6 million d’euros commises par le responsable administratif et financier” aurait été découverte lors de l’intégration de la société au sein d’EPOKA.

+ EN BREF

Le Congrès américain aurait discrètement détourné 3,5 milliards de dollars de l’US CHIPS Act vers Secure Enclave, un projet classifié proposé par Intel pour fabriquer des puces destinées aux besoins de défense. Après avoir été ressuscité, le client de messagerie instantanée ICQ cessera de fonctionner à partir du 26 juin. Les utilisateurs sont invités à migrer vers les plateformes de messagerie de la société mère VK. En 2001, ICQ comptait 100 millions d’utilisateurs.



+ A LIRE SUR FRENCHWEB.FR

+ LES PRECEDENTS GOOD MORNING FRENCHWEB

+ TOOLBOX: les meilleurs outils et services pour votre croissance

Salesforce Customer 360 mobilise l’ensemble de vos équipes autour de vos clients. Notre plateforme de produits regroupe des solutions spécifiques à chaque étape du parcours client. Quelle que soit la taille de votre entreprise, quel que soit votre secteur d’activité, il existe une solution adaptée à vos besoins.

Aujourd’hui, plus de 150000 entreprises, des TPE aux grands groupes, renforcent durablement leur relation client avec Salesforce. Découvrir ici >

Salesforce a été sélectionnée pour être partenaire de la TOOLBOX de FRENCHWEB.FR

+ WE LOVE INNOVATION

+ LA MINUTE CYBER Avec notre partenaire Claranet, cloud, data, sécurité et modernisation IT.

Attention aux publicités malveillantes liées au navigateur Arc Les cybercriminels exploitent le lancement de nouveaux logiciels pour tromper les utilisateurs. Le navigateur ARC pour Windows est récemment devenu la cible d’une campagne de publicités malveillantes sur Google Ads. Ces publicités redirigent les utilisateurs vers des sites illégitimes proposant un faux programme contenant un cheval de Troie. Ce malware, une fois installé, télécharge un infostealer, type de logiciel malveillant qui vole des informations personnelles. Les experts recommandent d’éviter de cliquer sur les publicités sponsorisées, d’utiliser des bloqueurs de publicité, et de vérifier attentivement les URL avant de télécharger tout programme. Des startups luttent contre les deepfakes OPENAI a récemment introduit un détecteur de deepfakes pour identifier les contenus créés par son générateur d’images DALL-E. Cet outil est en phase de test par des chercheurs en désinformation. En cybersécurité, des technologies comme la détection de deepfakes par IA, la surveillance en temps réel et l’analyse avancée des données bénéficient à une sécurité numérique renforcée. Des startups comme SENSITY AI, DEEPMEDIA AI et ATTESTIV développent des outils sophistiqués pour identifier les deepfakes en analysant les modifications au niveau des pixels, de signaux « biologiques » et les caractéristiques des images et vidéos. Ces avancées, bien que cruciales pour l’authenticité numérique, soulèvent des questions éthiques sur la vie privée et le consentement. Stellar simplifie la conformité des PME STELLAR, startup de Bernay (27) est l’une des entreprises de la verticale cyber les plus remarquées sur le stand « We Are Normandy » à VivaTech. Son approche facilite la certification, la conformité et la gouvernance en cybersécurité avec son logiciel SaaS. Elle propose une solution destinée aux PME et ETI en automatisant et centralisant la gestion des risques et de la conformité (GRC), simplifiant ainsi les audits et la cartographie parmi 20 référentiels de sécurité. Adoptée par plus de 50 entreprises, cette technologie permet aux PME de respecter les normes comme l’ISO 27001, tout en réduisant les coûts et les délais associés aux audits de sécurité. + NUMBERS Avec notre partenaire Sellsy, solution française de gestion commerciale et financière.

IA dans le Sud : Une ambition européenne La RÉGION SUD ambitionne de devenir le leader européen en IA. Actuellement n° 3 en France, elle génère un chiffre d’affaires de 14 millions d’EUR grâce à un écosystème robuste, comprenant 23 000 chercheurs et des institutions comme l’INRIA et le CNRS. La technopole Sophia-Antipolis, 1re en Europe, est un atout majeur. Depuis 2019, l’Institut 3IA Côte d’Azur a attiré 16 millions d’EUR d’investissements industriels, avec 75 millions prévus sur 7 ans. Les initiatives incluent des formations et collaborations pour répondre aux besoins de compétences, indispensables pour transformer le territoire et affronter les défis infrastructurels et démographiques. + LEVEES DE FONDS Avec notre partenaire Junto, professionnalisez l’acquisition de clients et de prospects plus rapidement.

Retrouvez plus d’informations sur ces entreprises dans la DATAROOM de FRENCHWEB.FR

Verkor boucle le financement de sa giga-usine de batteries électriques

La start up française VERKOR a obtenu plus de 1 milliard d’EUR de financement, s’ajoutant aux 2 milliards levés en septembre dernier. Cette levée inclut 1,38 milliard d’EUR de « prêt vert » de 19 banques, dont 3 publiques : Bpifrance, la Banque européenne d’investissement (BEI) et la Caisse des dépôts (CDC). Fondée en 2020, Verkor a déjà réuni plus de 3 milliards d’EUR pour financer son centre de développement à Grenoble et la construction de sa giga-usine de batteries à Dunkerque. La production en série de cette usine débutera à l’été 2025, avec un partenariat stratégique avec Renault pour fournir des batteries pour ses véhicules électriques.

LEVEES DE FONDS DANS LE MONDE:

GOOGLE a investi près de 350 millions de dollars dans la startup indienne de commerce électronique FLIPKART, détenue par Walmart. Cet investissement fait partie d’un tour de table de près de 1 milliard de dollars mené par Walmart, qui avait investi 600 millions de dollars fin 2023.

ACQUISITION

La société de capital-investissement Hg a annoncé l’acquisition d’AUDITBOARD, un fournisseur de logiciels de gestion des risques et de conformité dans le cloud pour grandes entreprises, pour un montant de plus de 3 milliards de dollars, incluant la dette.

+ FRENCHWEB VC Avec notre partenaire Unlimitd , le financement au service des entrepreneurs.

Un fonds d’investissement de 47,5 milliards de dollars est annoncé par la Chine pour soutenir l’industrie nationale des semi-conducteurs.

Les investissements de SoftBank dans l’IA ont plus que doublé pour atteindre 8,9 milliards de dollars au cours des 12 derniers mois, depuis que Masayoshi Son a annoncé que la société était prête à passer à la « contre-offensive ».

+ FRENCHWEB MARKET

Avec notre partenaire VANTA, automatisez enfin votre conformité, simplifiez votre gestion de la sécurité.

Shein et Temu : La menace chinoise pour Amazon

En 2020, AMAZON semblait invincible, bénéficiant de la hausse des achats en ligne due à la pandémie. Pourtant, 2 plateformes chinoises, SHEIN et TEMU, ont émergé comme de sérieux concurrents. Shein, spécialisée dans la mode féminine à bas prix, et Temu, axée sur la décoration et les articles ménagers, attirent des millions d’utilisateurs aux États-Unis. En avril, Temu comptait 47 millions d’utilisateurs actifs mensuels aux États-Unis et Shein 29 millions, tandis qu’Amazon en avait 66 millions, en baisse par rapport à 70 millions en 2022. Shein a généré environ 45 milliards de dollars l’année dernière, et Temu, appartenant à PDD Holdings, a vu ses revenus augmenter de 130 % au 1er trimestre de cette année. Ces plateformes chinoises perturbent le marché en offrant des prix compétitifs et en investissant massivement dans la publicité, posant un défi de taille à Amazon.

Apple mise sur sa base d’utilisateurs pour gagner en IA

APPLE prévoit de présenter de nouvelles fonctionnalités d’IA lors de sa conférence développeurs, en misant sur sa masse d’utilisateurs pour se démarquer. Ces outils, intégrés dans des applications comme Safari et Photos, viseront à améliorer l’expérience quotidienne des utilisateurs. Contrairement à Google et Microsoft, Apple se concentre sur des usages pratiques, tels que la transcription de mémos vocaux et la retouche de photos. Ces fonctionnalités seront disponibles dans iOS 18 et macOS 15, utilisant des processeurs M2 Ultra pour les tâches nécessitant plus de puissance. Apple espère ainsi convaincre les consommateurs pour leur utilisation de l’IA, tout en maintenant un fort accent sur la confidentialité.

Les bénéfices de Workday surpassent les prévisions

WORKDAY a annoncé des résultats financiers pour le 1er trimestre dépassant les attentes des analystes, avec un bénéfice ajusté de 1,74 $ par action, en hausse de 33 % par rapport à l’année précédente, et des revenus atteignant 1,99 milliard de dollars, en hausse de 18 %. Cependant, ses prévisions pour les actions Workday sont en dessous des attentes. Les réservations CRPO ont augmenté de 18 %, conforme aux estimations. Malgré ces résultats, l’action WDAY a chuté de 12,3 % à 228,86 $ en raison de cycles de vente plus longs en Europe et d’une croissance de l’emploi plus lente que prévu. Pour le trimestre en cours, Workday anticipe des revenus d’abonnement de 1,895 milliard de dollars, contre des estimations de 1,93 milliard.

Selon IoT Analytics, les revenus des centres de données de NVIDIA ont atteint 22,6 milliards de dollars au premier trimestre, avec une croissance de 427 % par rapport à l’année précédente. Nvidia contrôle plus de 90 % du marché des GPU pour centres de données, laissant Intel et AMD se battre pour la deuxième place.

ATARI a acheté la marque Intellivision et les droits de plus de 200 jeux d’Intellivision Entertainment. Selon Atari, cette transaction « met fin à la plus longue guerre des consoles de l’histoire ».

ADRIEN HUG-KORDA est nommé directeur digital trust & compliance et data protection officer de Converteo, cabinet de conseil en data et business. Avec une formation en ingénierie informatique et en droit des données personnelles, Hug-Korda a débuté chez DPO Consulting avant de rejoindre Jellyfish en tant que group data protection officer. Depuis 2022, il est expert auprès de l’European Data Protection Board et enseigne le marketing digital à l’Université de Paris Saclay.

MIKE KRIEGER, cofondateur d’Instagram, devient chef de produit de la start up d’IA Anthropic. Krieger coordonnera l’ingénierie, la gestion et la conception des produits, tout en aidant à populariser le chatbot d’IA d’Anthropic, Claude. L’entreprise, concurrent d’OpenAI, a obtenu des investissements de milliards de dollars d’Amazon et Alphabet pour rivaliser avec ChatGPT, soutenu par Microsoft.

OFFRES D’EMPLOI avec EMPLOI.FRENCHWEB.FR