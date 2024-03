L’Europe ouvre l’accès aux usines d’IA pour les startups / Le GPT Store envahi par le spam / Temu surveillé de près en Europe

Avec notre partenaire Brevo, dotez vous d'une boîte à outils marketing complète pour transformer vos visiteurs en clients fidèles

L’Europe ouvre l’accès aux usines d’IA pour les startups

La commission de l’Industrie, de la Recherche et de l’Énergie (ITRE) du Parlement européen a voté le 20 mars pour des amendements visant à faciliter l’accès des PME et startups aux SUPERCALCULATEURS pour l’IA, tout en renforçant les normes environnementales associées. Ces mesures, inscrites dans le cadre de l’entreprise commune EuroHPC, prévoient la mise en place de 8 supercalculateurs interconnectés pour soutenir l’innovation en IA sur le territoire de l’UE. La proposition vise à démocratiser l’accès à des ressources de calcul haute performance et à améliorer l’efficacité énergétique des centres de données d’IA.

Ces amendements s’inscrivent dans une stratégie plus large incluant l’IA Act adopté par l’UE, visant à sécuriser le développement technologique et à encourager l’innovation. La séance plénière du Parlement européen examinera ces propositions le 24 avril, avec un focus sur la formation.

Le GPT Store envahi par le spam

La boutique officielle de GPTs d’OPENAI, lancée en janvier dernier suite à l’annonce de son PDG Sam Altman, semble être submergée par des contenus douteux et potentiellement en violation du droit d’auteur, révélant des lacunes dans les efforts de modération de l’entreprise. Avec environ 3 millions de GPTs disponibles, la facilité de création de ces chatbots personnalisés a conduit à une croissance rapide, mais à une baisse de la qualité et au non-respect des conditions générales d’utilisation d’OpenAI.

Des GPTs reprenant sans autorisation les franchises de films, de séries TV ou de jeux vidéo populaires, ainsi que ceux plagiant des travaux de recherche et l’usurpation d’identité de personnalités publiques, soulèvent des questions sur les problèmes de droit d’auteur, de marque déposée et d’intégrité scientifique. Malgré les règles strictes d’OpenAI et la protection par le Digital Millennium Copyright Act, la situation actuelle du GPT Store nuit à l’image d’OpenAI impliquée dans des litiges sur la propriété intellectuelle.

Temu surveillé de près en Europe

En cherchant à diminuer sa dépendance vis-à-vis du marché américain, confronté à la pression sur les plateformes chinoises telles que TikTok, TEMU, la place de marché de produits à prix réduit, ambitionne de se développer fortement en Europe. Cependant, son arrivée ne se fait pas sans remous. La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) en France ainsi que des associations sectorielles telle la FEVAD, représentant les acteurs de la vente en ligne, ont déjà exprimé des préoccupations, cette dernière appelant le ministère de l’Économie à intervenir contre ce qu’elle perçoit comme un non-respect des règlements en vigueur.

De plus, Temu est visée par la proposition de loi contre la « fast fashion », adoptée par l’Assemblée nationale en mars. La Commission européenne étudie également si Temu peut être classée parmi les « très grandes plateformes » selon le règlement sur les services numériques (DSA), une désignation qui impose des obligations supplémentaires. Avec moins de 45 millions d’utilisateurs en Europe, Temu se trouve juste en dessous du seuil de cette catégorie, bien que des précédents montrent que la Commission peut réévaluer cette position. L’attention est également portée sur Shein, une autre marketplace chinoise, soulignant l’intensification de la surveillance réglementaire sur les acteurs numériques étrangers en Europe.

GPT-5 attendu pour cet été

Selon Business Insider, OpenAI prévoirait de lancer GPT-5, une mise à jour majeure de son grand modèle de langage (LLM) IA, durant l’été 2024. Ce nouveau modèle, qualifié de « réellement bon » et « significativement meilleur » par des sources anonymes, promet des améliorations notables par rapport à GPT-4, notamment dans la capacité de réalisation de tâches automatiques. Malgré le flou entretenu par Sam Altman, PDG d’OpenAI, lors d’interviews récentes, l’entreprise se prépare à lancer un modèle majeur cette année, que celui-ci porte le nom de GPT-5 ou non.

Comme GPT-4, GPT-5 sera un modèle de prédiction de tokens multimodal, capable de traiter des entrées textuelles ou visuelles codées. Après une phase de formation intensive, GPT-5 est actuellement en phase de tests de sécurité interne et de red teaming pour repérer et corriger d’éventuels problèmes se sécurité avant sa sortie publique.

EN BREF

Bercy s’attaque à la fraude TVA des DROPSHIPPERS en s’attaquant à une faille qui permettait jusqu’à présent à ceux-ci d’échapper à la TVA, bénéficiant d’un avantage concurrentiel indu. Thomas Cazenave, ministre délégué aux Comptes publics, a annoncé le 20 mars l’application d’une mesure rendant cette évasion fiscale illégale, suite à l’adoption d’un amendement dans la loi de finances de décembre 2023. Désormais, ces e-commerçants doivent déclarer le montant réel de vente en douane, sous peine de se retrouver dans l’illégalité en cas de contrôle fiscal. Cette réforme, visant à dissuader la fraude à la TVA, s’accompagne de l’introduction du système Cesop, qui renforce le contrôle des transactions transfrontalières. Face au durcissement de la politique migratoire néerlandaise, ASML, géant de la lithographie pour semi-conducteurs, évoque l’ouverture de futures usines en France. Cette société, contrôlant plus de 60 % du marché mondial et seule à maîtriser la lithographie par rayonnement ultraviolet extrême (EUV), est essentielle à la production de puces avancées. En réponse à l’augmentation de la demande, ASML ambitionne de doubler sa production d’ici 2026. Cependant, les changements politiques aux Pays-Bas, notamment la réduction des avantages fiscaux pour les travailleurs étrangers qualifiés, menacent ses plans d’expansion. Cette situation pousse ASML à envisager d’autres localisations, comme la France, malgré les défis logistiques que cela impliquerait. ADVANTHINK, entreprise pionnière dans le machine learning (depuis 1990) et spécialiste de l’analyse de données, s’associe à Sylvia Cohen-Kaminsky de l’Inserm UMR_S 999 pour un partenariat dans la recherche sur l’Hypertension Artérielle Pulmonaire (HTAP), une maladie rare aux conséquences graves. Cette initiative mise sur l’exploitation des données multiomiques pour déchiffrer les mécanismes moléculaires de l’HTAP et identifier de nouvelles cibles thérapeutiques. Cette collaboration promet d’élargir les perspectives de traitement grâce à une approche holistique. AdvanThink apporte son expertise en data science, tandis que l’équipe de Cohen-Kaminsky enrichit le projet de son expérience clinique. Ensemble, ils aspirent à améliorer significativement les traitements de l’HTAP.

Cybersécurité renforcée pour les collectivités L’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI) s’associe à l’Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT) pour développer une suite d’outils numériques sécurisés destinée aux petites collectivités. Ces dernières, cibles fréquentes de cyberattaques, bénéficieront d’une protection renforcée grâce à un financement de 2,5 millions d’EUR alloué par l’Anssi. Ce projet vise à éliminer les pratiques à risque comme l’usage de mots de passe vulnérables et à fournir des services de base essentiels tels que la gestion de noms de domaine, un serveur mail sécurisé et un service de stockage de documents en ligne. Environ 10 000 communes sans présence web officielle pourront ainsi mieux sécuriser leur identité en ligne. L’ANCT, en collaboration étroite avec d’autres entités de l’État et les collectivités elles-mêmes, ambitionne d’aller au-delà de ces services fondamentaux pour offrir une plateforme plus complète et adaptée aux besoins locaux, tout en respectant la complémentarité avec les services numériques publics existants. Le marché de la cybersécurité IA en pleine expansion Le coût moyen d’une violation de données pour une organisation sans volet cybersécurité IA était de 4,45 millions de dollars l’année dernière, contre 2,65 millions pour celles qui en bénéficiaient, soulignant l’importance croissante de l’IA dans la défense contre les cyberattaques. Selon AltIndex, le marché mondial de la cybersécurité IA devrait quadrupler pour atteindre 133 milliards de dollars d’ici 2030, avec une croissance annuelle de 27 %. Cette « explosion » est due à la capacité de l’IA de détecter les menaces plus efficacement, réduisant ainsi les coûts liés aux violations de données et accélérant la réaction aux incidents. Actuellement, un tiers des organisations ont mis en œuvre des outils de cybersécurité IA, ce qui laisse présager une marge considérable de croissance dans ce secteur. La détection améliorée des menaces est citée comme le principal avantage de l’utilisation de l’IA en cyber, un constat partagé par près de 60 % des professionnels interrogés dans une enquête de Cybersecurity Insiders. Vers une défense européenne renforcée Le président du Conseil européen CHARLES MICHEL indique dans différentes interviews à la presse européenne que l’UE envisage de doubler ses acquisitions auprès de l’industrie européenne de défense d’ici 2030, pour stimuler sa production et sa compétitivité. Cette stratégie vise à offrir une meilleure prévisibilité et à encourager les contrats pluriannuels, contribuant ainsi à la préparation défensive, à la création d’emplois et à la croissance. Pour soutenir cet élan, l’UE explore des options de financement innovantes, telles que l’émission d’obligations européennes dédiées et l’extension du mandat de la Banque européenne d’investissement. Ces mesures ambitionnent de renforcer la base technologique (dont la cybersécurité), industrielle et d’innovation de l’Europe en défense, dans un contexte mondial nécessitant un engagement accru en matière de sécurité.

LEVEES DE FONDS A L'ETRANGER

CYBERSAINT une startup qui aide les entreprises à évaluer, mesurer et communiquer leur posture de risque cybernétique, vient de lever 21 millions de dollars en série A notamment auprès de Riverside.



L’assurance vie avec du private-equity dès octobre 2024

Dès octobre 2024, une nouvelle réglementation imposera aux assureurs d’intégrer une part minimale d’actifs non cotés, ou PRIVATE-EQUITY, dans les contrats d’assurance vie et les plans d’épargne retraite (PER). Cette mesure vise à diversifier les placements des épargnants en incluant, par exemple, au moins 4 % d’investissement en private-equity (dans des entreprises non cotées) pour un profil « équilibre » d’assurance vie, et jusqu’à 8 % pour un profil « dynamique ».

La DATAROOM s’enrichit de son onglet Fonds d’investissement

Le fabricant de puces ASTERA LABS a vu sa cotation grimper de 72% lors de ses débuts en bourse. Son introduction en bourse a très largement dépassé les attentes et lui a permi de lever 713 millions de dollars, pour une valeur boursière de 9,46 milliards de dollars.

Dynamique de l’innovation industrielle en France

La 2e édition de l’Observatoire des STARTUPS, PME et ETI INDUSTRIELLES innovantes de Bpifrance révèle une dynamique de croissance pour l’année 2023 avec 118 nouvelles inaugurations de sites industriels, la création de 7 600 emplois et 235 levées de fonds atteignant 4,18 milliards d’EUR ; signes de vitalité. Ces performances sont en hausse par rapport à l’année précédente. Trois quarts des startups sont situées hors de l’Île-de-France. Parmi ces entreprises, 40 % sont classées comme Deeptech, illustrant une forte liaison avec le secteur de la R&D de technologies de rupture, tandis que 41 % se positionnent en tant que Greentech, mettant en avant des solutions améliorant l’impact environnemental.

Les startups à vocation industrielle ont vu une augmentation de 11 % des levées de fonds par rapport à l’année précédente, avec des montants significatifs collectés par des acteurs comme Verkor, Ynsect, et Carbios. Ces résultats témoignent de la capacité de l’industrie française à attirer des investissements substantiels, renforçant ainsi sa position de leader dans l’Union européenne dans ce domaine.

A noter que cet observatoire ne propose pas de données miroir avec le nombre de sites et d’entreprises industrielles fermés en France en 2023.

Les géants de l’IA renforcent leur emprise

Le paysage de l’IA est en pleine mutation, et les dernières nouvelles témoignent d’une concentration accrue de pouvoir entre les mains des géants du secteur. Malgré les espoirs initiaux d’ouverture à de nouveaux acteurs, le coût élevé de l’IA et la position dominante des entreprises établies rendent difficile l’émergence de nouveaux venus. Dans un développement marquant, Microsoft a recruté Mustafa Suleyman, co-fondateur de DeepMind, pour diriger son service Copilot, illustrant ainsi la tendance des grandes entreprises à s’adjoindre les talents et les technologies innovantes.

Cette dynamique est renforcée par l’annonce d’un potentiel partenariat entre Apple et Google pour intégrer l’IA générative dans le prochain iPhone, soulignant la difficulté pour les startups de s’imposer face aux colosses du secteur. Parallèlement, des fonds considérables continuent d’être investis dans l’IA, avec notamment l’annonce d’un fonds de 40 milliards de dollars par le gouvernement saoudien, témoignant de l’intérêt soutenu pour cette technologie malgré un paysage compétitif de plus en plus fermé.

Nvidia : Une avancée à tâtons

L’annonce de NVIDIA concernant son nouveau processeur dédié à l’IA n’a pas provoqué l’impact espéré sur Wall Street. Malgré une présentation révélant un produit 2 fois plus puissant pour l’entraînement d’IA générative et 5 fois pour l’inférence que son prédécesseur, avec 208 milliards de transistors contre 80 milliards précédemment, l’action de l’entreprise n’a augmenté que de 0,7 % le jour de l’annonce, avant de chuter de 3 % le lendemain. Ces résultats mitigés soulèvent des questions sur l’avenir boursier de Nvidia, malgré des prévisions de revenus de 24 milliards de dollars pour le prochain trimestre et une recommandation favorable de Bank of America. Ce ralentissement marque-t-il une simple pause dans la trajectoire de Nvidia ou annonce-t-il un revirement plus significatif ?

Le retour du SMS marketing aux USA

Près de 80 % des Américains possèdent un smartphone, avec un usage vérifié environ 114 fois par jour. Ces chiffres indiquent le potentiel du marketing par SMS pour les marques. En 2024, 72 % des e-commerçants américains estiment que le focus sur le commerce omnicanal, incluant le SMS, aura un impact majeur sur leur activité, rivalisant avec l’intelligence artificielle. Le messaging par SMS se positionne comme un canal privilégié par 66 % des consommateurs mondiaux pour interagir avec les entreprises.

Cette stratégie se distingue également par ses taux d’engagement et de conversion élevés, avec par exemple 1,8 milliard de dollars US de ventes en ligne générées durant la Cyber Week 2023 via ce canal. Les consommateurs américains préfèrent recevoir des messages des entreprises directement par SMS, et 37 % des détaillants US utilisent déjà le marketing contextuel via SMS pour cibler les clients en magasin, soulignant l’efficacité de cette approche dans la stratégie de média retail.

Spartoo améliore ses marges

En 2023, SPARTOO, le site européen de vente de chaussures en ligne, a vu son volume d’affaires légèrement reculer à 200,2 millions d’EUR contre 209,6 millions l’année précédente, marquant une baisse de 4,1 %. Néanmoins, l’entreprise affiche une nette amélioration de sa rentabilité avec un EBITDA positif de 1,9 million d’EUR, soulignant une gestion plus efficace et une stratégie de diversification payante malgré un contexte économique tendu. Le PDG Boris Saragaglia met l’accent sur l’importance de l’assainissement de la trésorerie et de la rentabilité pour l’avenir de Spartoo, tout en reconnaissant les défis rencontrés, notamment une inflation élevée et une concurrence agressive.

MATHIEU CHARPENTIER, précédemment conseiller sur le sport professionnel, le sport féminin, l’e-sport, ainsi que sur les transitions numérique et écologique auprès de la ministre des Sports et des Jeux olympiques et paralympiques, devient directeur adjoint du cabinet d’Amélie Oudéa-Castéra. Il continuera à suivre les dossiers du sport professionnel, de la transition numérique et écologique du sport.

VANESSA CUGNIÈRE rejoint OneTrust (fournisseur de logiciels de confidentialité et de sécurité) en tant que Country Manager pour la France. Précédemment, elle a exercé chez Qualtrics France comme directrice générale et pour des postes à responsabilité chez Salesforce, Palo Alto Networks, et AT&T.

CHRISTIAN PICOLLET, actuellement vice-président corporate recherche et programmes technologiques chez Safran, a été élu président de l’Institut de Recherche Technologique (IRT) Saint Exupéry de Toulouse. Il sera secondé par JOEL BERTRAND (chercheur au CNRS) nommé comme vice-président à l’IRT. Ils succèdent à Magali Vaissière, avec Denis Descheemaeker poursuivant à son poste de directeur général de l’IRT.

LUCA PRIMATIVO rejoint Astroscale France, entreprise spécialisée dans l’entretien des satellites et la durabilité en orbite, en tant que directeur technique. Avec plus de 20 ans d’expérience dans le secteur spatial, notamment en élaboration de stratégies et management d’équipes internationales, il aura pour missions de piloter l’innovation et le développement technologique adaptés aux marchés français et européens.

PASCAL SCHMIDT, en poste chez Epson France depuis 1991 où il a débuté comme retail manager, devient directeur général de l’entreprise, succédant à Massimo Pizzocri. Il était jusqu’alors directeur commercial de la division Consumer & Channel.

