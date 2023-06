Fin du DREEM pour de nombreuses startups.

Avec notre partenaire THE RAMP, gérez les campagnes publicitaires de tous vos points de vente sur l'ensemble des leviers publicitaires

Attention la chute s’accélère, la dernière en date, la startup DREEM, qui malgré ses 57 millions de dollars levés, est en phase de liquidation. Ses actifs pourraient être repris pour quelques centaines de milliers d’euros par Withings, Sunrise ou encore Beacon Biosignals qui se sont positionnés sur le dossier. Rappelons que son fondateur en illustration de cet article a quitté la société en 2021.

L’écosystème Frenchtech va sans doute payer les écarts de conduite de la période de covid au cours de laquelle les financements et valorisations se sont envolées, à la veille de la crise actuelle.

Depuis 1 an les fonds d’investissements et corporates rationnalisent leurs portefeuilles et si des sociétés aux pieds d’argiles tombent naturellement, ces décisions radicales ne sont pas sans effet sur des startups en bonne forme mais qui ne trouvent pas de financement, les fonds étant affectés aux lignes retenues par les investisseurs et leurs LPs.

Reste que la période va révéler des équipes encore plus soudées et résilientes, et pour les nouveaux entrepreneurs, c’est votre momentum, les crises sont les meilleures périodes pour créer une startup.

TWITTER a décidé de suspendre ses paiements pour les services qu’il utilise auprès de Google Cloud. Le géant des réseaux sociaux aurait choisi de ne pas honorer ses obligations financières envers le contrat existant avec Google. Un changement de partenaire serait bien entendu en cours de négociation. META lance MusicGen, un modèle d’intelligence artificielle open-source capable de générer de courts morceaux de musique à partir de textes prompts, pouvant éventuellement être alignés sur une mélodie existante.En rendant MusicGen open-source, Meta encourage la collaboration et l’exploration de ce modèle par la communauté des développeurs et des musiciens. Effet domino pour BINANCE qui le régulateur nigerian équivalent de la SEC lui ordonner de cesser ses opérations dans le pays, les jugeant illégales car l’entité locale de BINANCE « n’est ni enregistrée ni réglementée par la Commission ». Un très clair Tchüss du ministre des Finances allemand à l’attention des dirigeants d’INTEL, leur indiquant qu’il n’y a pas d’argent dans le budget de l’état fédéral pour répondre à leur demande de subvention en vue de financer l’installation de leur usine à Magdebourg. 10 milliards d’euros étaient demandés pour un budget global de 17 milliards d’euros.



TOOLBOX: LA STARTUP A SUIVRE, ZENDESK

ZENDESK: CRM conversationnel, IA, personnalisation, quelles sont les tendances 2023 de l’expérience client?

En quelques années la relation client a totalement changé de physionomie, de nombreuses marques ont développé une intelligence marketing très pointue pour mieux connaitre leurs clients, adresser leurs besoins et offrir la meilleure expérience client possible.

Le digital en est l’un des facteurs de développement, de par l’usage quasi systématique de ces canaux par leurs clients, mais aussi grâce à des outils, comme Zendesk, qui mêlent simplicité d’utilisation et sophistication des fonctions et permettent aux équipes marketing et opérationnelles de gérer efficacement et en temps réel cette relation client où qu’elle soit.

Pour en parler, nous recevons Sophie Pietremont, Marketing Director South EMEA chez Zendesk.

[Série A] DJUST lève 12 millions d’euros pour accélérer sur le marché du e-commerce B2B

Djust, une startup spécialisée dans les solutions e-commerce pour les acteurs BtoB, vient de réaliser une levée de fonds en série A de 12 millions d’euros. L’investissement a été dirigé par le fonds d’investissement New Enterprise Associates, Inc. (NEA), avec la participation d’autres investisseurs existants tels que Elaia partners.

Le fonds d’investissement a16z prévoit d’ouvrir un bureau à Londres axé sur la crypto-monnaie et est à la tête d’un investissement de 43 millions de dollars dans GENSYN, une entreprise basée au Royaume-Uni qui propose un réseau de calcul décentralisé pour l’entraînement de l’intelligence artificielle.

DOCUSIGN a publié ses résultats du premier trimestre, indiquant une hausse de 12% de son chiffre d’affaires par rapport à l’année précédente, atteignant 661,4 millions de dollars, contre une estimation de 642 millions. La société a réalisé un bénéfice net de 539 000 dollars, contrastant avec une perte nette de 27,4 millions de dollars un an plus tôt

Pierre Cabannes est nommé Directeur Commercial de Cosmian

