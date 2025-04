French Tech Next 40 FT 120 2025, c’est parti / Pourquoi Meta investit massivement dans ses propres LLM? / Pennylane lève 75 millions d’euros

French Tech Next40/120 : une sélection plus exigeante?

La 6ᵉ édition du programme French Tech Next40/120 s’ouvre aux candidatures, avec des critères durcis : 100 M€ de chiffre d’affaires pour le Next40, 20 M€ pour le FT120, ou classement par levées de fonds sur trois ans. Si le programme valorise des champions sectoriels — de l’IA au quantique — il écarte de facto les jeunes startups à fort potentiel. Enfin l’intégration de critères ESG devient obligatoire. Pour promouvoir cette nouvelle édition, Clara Chappaz, ministre déléguée à l’IA et au Numérique nous a gratifié d’une citation à haute densité de mots-clés:

« Depuis plus de 10 ans, la Mission French Tech accompagne la croissance et la structuration de l’écosystème des start-up françaises. Son rôle auprès de nos leaders, via le French Tech Next40/120, est plus que jamais essentiel, à l’heure notamment où l’intelligence artificielle révolutionne les modèles économiques. L’intégration de l’IA dans les modèles économiques de ces entreprises sera un des axes de l’accompagnement proposé par la Mission French Tech à la 6e promotion.

Pour candidater (en 59 minutes) c’est sur cette page

CMA CGM s’associe à Mistral AI pour intégrer l’IA dans ses activités clés

Le Groupe CMA CGM investit 100 millions d’euros sur cinq ans pour développer, avec Mistral AI, des solutions d’intelligence artificielle sur mesure. Deux unités verront le jour à Marseille : Mistral AI Factory, dédiée à l’optimisation des opérations de transport et de logistique (automatisation des réclamations, gestion documentaire), et AI Media Lab, rattachée à CMA Media, chargée de créer des outils de vérification des sources et de fact-checking. Des experts de Mistral AI seront directement intégrés dans les équipes métiers du groupe.

Bruxelles prépare une amende record contre X pour non-respect du DSA

La Commission européenne envisagerait de sanctionner la plateforme X (ex-Twitter) cet été pour manquements au règlement sur les services numériques (DSA). Des exigences de modifications produit sont à l’étude, ainsi qu’une amende potentielle dépassant le milliard de dollars. Cette procédure marquerait l’un des premiers cas majeurs d’application coercitive du DSA depuis son entrée en vigueur.

Trump accorde un nouveau sursis à TikTok, mais Pékin freine l’accord de cession

Donald Trump a prolongé de 75 jours le délai imposé à ByteDance pour vendre les activités américaines de TikTok, repoussant l’échéance à mi-juin. Un accord prévoyant la création d’une entité américaine majoritairement détenue par des investisseurs locaux, avec une participation de ByteDance inférieure à 20 %, était sur le point d’être finalisé. Mais selon Reuters, la Chine a gelé le processus après l’annonce de nouveaux tarifs douaniers américains, remettant en cause la viabilité de l’opération.

+ TRENDS

+ HARD RESET:

+ Edition spéciale WE INNOVATE 500

+ ZERO TRUST ZONE

Le chef de la NSA et du Cyber Command démis de ses fonctions par l’administration américaine

Le général Timothy Haugh, directeur de la NSA et commandant du Cyber Command, a été limogé le 3 avril, selon des responsables américains. Sa directrice adjointe civile Wendy Noble, ainsi qu’au moins cinq membres de son équipe, ont également été démis de leurs fonctions. Aucune justification officielle n’a encore été communiquée, mais cette décision intervient dans un contexte de tensions croissantes autour des priorités de cybersécurité nationale.

Google lance Sec-Gemini v1, un modèle d’IA dédié à la cybersécurité

Google a dévoilé Sec-Gemini v1, un modèle expérimental d’intelligence artificielle conçu pour renforcer les capacités des équipes de cybersécurité. Combinant les performances de Gemini avec des données en temps quasi réel issues de Google Threat Intelligence et d’OSV, il surpasse les benchmarks CTI-MCQ et CTI-RCM de plus de 10 %. Sec-Gemini v1 sera accessible gratuitement à certaines institutions et professionnels pour des recherches appliquées.

+ EXPERIENCES

+ WE LOVE ENTREPRENEURS

+ LEVEES DE FONDS

SandboxAQ lève 150 millions de dollars supplémentaires et atteint une valorisation de 5,75 milliards

La startup américaine SandboxAQ, qui combine intelligence artificielle et techniques issues de l’informatique quantique pour les entreprises, a levé 150 millions de dollars auprès de nouveaux investisseurs dont Google, Nvidia et BNP Paribas. Ce nouveau tour porte le total de sa série E à 450 millions de dollars et valorise la société à 5,75 milliards. Au total, SandboxAQ a désormais levé 950 millions de dollars, soutenue notamment par T. Rowe Price Associates et Breyer Capital.

Grid Edge lève 3,3 millions d’euros pour déployer sa plateforme d’optimisation énergétique des bâtiments

La startup britannique Grid Edge, basée à Birmingham, a levé plus de 3,3 millions d’euros pour accélérer le déploiement de sa solution d’IA permettant de réduire les émissions carbone et les coûts énergétiques des bâtiments tertiaires. Le tour a été mené par Mercia Ventures, accompagné de Centrica, BP Ventures et d’investisseurs privés.

Adaptive Security lève 43 M$ auprès d’a16z et du fonds OpenAI pour renforcer la cybersécurité par l’IA

Spécialisée dans la simulation d’attaques générées par IA et l’analyse des comportements suspects en temps réel, la startup américaine Adaptive Security a bouclé une levée de fonds de 43 millions de dollars en série A, menée par Andreessen Horowitz et le OpenAI Startup Fund, qui signe là son premier investissement dans la cybersécurité.

