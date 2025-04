Le futur de Google est incompatible avec son modèle économique / Greentech: 2,2 milliards d’€ levés, mais un modèle encore fragile / YouTube coupe les revenus de …

Greentech : 2 900 startups, 2,2 Mds€ levés, mais un modèle encore fragile

La France compte 2 900 startups Greentech fin 2024, selon Bpifrance. Elles ont levé 2,2 Mds€, soit 30 % du capital-risque français, créé 55 000 emplois et généré 5,4 Mds€ de chiffre d’affaires. Le moteur industriel est bien enclenché : plus de 75 % des nouveaux sites d’usines viennent du secteur.

Mais derrière la croissance, les modèles restent à solidifier. Peu d’acteurs atteignent une rentabilité durable, et l’adaptation au climat reste un angle mort. Les deeptechs industrielles peinent à attirer du capital privé.

Bpifrance injecte plus de 3 Mds€ pour soutenir la filière, mais alerte : sans accélération des financements privés, la Greentech française risque de plafonner.

Apple condamnée à 150 millions d’euros en France pour pratiques anticoncurrentielles liées au traçage publicitaire

L’Autorité française de la concurrence a infligé une amende de 150 M€ à Apple, jugeant que son système de transparence du suivi publicitaire (ATT) impose des conditions plus restrictives aux autres développeurs qu’à ses propres services. Selon l’autorité, la mise en œuvre du système viole le droit de la concurrence, sans être nécessaire ni proportionnée. Apple conteste la décision, des enquêtes similaires sont en cours en Allemagne, Italie, Pologne et Roumanie.

La Mission French Tech et les CCE unissent leurs forces pour l’international

À l’occasion du Forum des Amériques des CCE et du French Tech Mexico Summit, la Mission French Tech et le réseau des Conseillers du Commerce Extérieur ont scellé un partenariat stratégique pour soutenir l’internationalisation des start-up françaises. Signé par Sophie Sidos-Vicat et Julie Huguet à Mexico, cet accord vise à renforcer l’attractivité économique de la France et à créer de nouvelles synergies entre start-up et filiales de grands groupes.

Meta prépare des lunettes à écran à plus de 1 000 $ pour concurrencer l’iPhone

Meta prévoit de lancer fin 2024 ses premières lunettes connectées dotées d’un écran et de commandes gestuelles, baptisées Hypernova, à un prix compris entre 1 200 et 1 300 €. L’appareil affichera photos, cartes et notifications dans un coin de la vision, et sera contrôlable par glissement tactile ou via un bracelet neuronal intégré. Objectif : faire de ces lunettes un premier pas vers une alternative au smartphone, dans la continuité des Ray-Ban Meta vendues à partir de 299 $. Un modèle à double écran (Hypernova 2) est attendu pour 2027.

YouTube coupe les revenus de deux géants des bandes-annonces fictives dopées à l’IA

YouTube a suspendu la monétisation des chaînes Screen Culture et KH Studio, connues pour diffuser des bandes-annonces générées par IA imitant des films à succès selon Deadline. Ces contenus ont généré des milliards de vues et des millions en revenus publicitaires. Plutôt que de les faire supprimer, certains studios comme Warner Bros. et Sony ont utilisé Content ID, l’outil de gestion des droits de YouTube, pour revendiquer les vidéos et en détourner les revenus vers leurs propres comptes. Cette option permet aux ayants droit de monétiser un contenu tiers sans en bloquer la diffusion. YouTube justifie sa décision par une violation de ses règles sur les contenus trompeurs, répétitifs ou produits uniquement pour générer des vues.

Amazon double la mise au cinéma avec 14 blockbusters par an et un virage stratégique assumé

Amazon MGM Studios veut rivaliser avec les grands studios : l’entreprise prévoit désormais 14 sorties cinéma par an, avec 45 jours d’exclusivité en salle avant le streaming. Pour les exploitants, Amazon pourrait combler le déficit critique de films grand public en salle.

L’Alan Turing Institute taille dans ses projets et recentre son IA sur la défense, la santé et l’environnement

Créé en 2015 par le gouvernement britannique comme institut national de la science des données et de l’intelligence artificielle, l’Alan Turing Institute va fermer ou transférer un quart de ses 101 projets. L’objectif : concentrer ses efforts sur la défense, la santé et l’environnement, dans le cadre du plan « Turing 2.0 ». Des coupes budgétaires et des suppressions de postes sont envisagées, malgré 200 millions d’euros de financements publics et privés prévus sur cinq ans. L’institut intensifie notamment ses travaux avec les agences de sécurité comme GCHQ et le MI5 pour développer une IA dédiée à la protection des infrastructures critiques.

La cheffe de la recherche en IA de Meta quitte son poste en pleine course à l’IA

Joelle Pineau, vice-présidente en charge du groupe de recherche fondamentale en IA (FAIR) chez Meta, quittera l’entreprise en mai après huit ans. Son départ intervient alors que Meta prévoit d’investir jusqu’à 60 milliards d’euros dans l’IA cette année pour rivaliser avec OpenAI, Anthropic ou xAI. Pineau supervisait le développement de Llama, le modèle open source de Meta. Aucun successeur n’a encore été désigné.

La startup DMCC liquidée après six ans d’activité dans la foodtech en EHPAD

La startup DMCC, créée en 2019, a été placée en liquidation judiciaire le 25 mars 2025 par décision du Tribunal. Spécialisée dans la lutte contre la dénutrition, le gaspillage alimentaire et l’amélioration des repas en EHPAD, l’entreprise n’a pas réussi à atteindre la viabilité économique attendue. Elle a été confrontée à une série de crises successives : pandémie de Covid-19, scandale Orpea, inflation alimentaire, hausses du SMIC et pénuries de personnel. Malgré des premiers résultats encourageants et un début d’adoption, DMCC n’a pas trouvé son marché dans un secteur structurellement sous tension.

La FTC exige que tout repreneur de 23andMe respecte sa politique de confidentialité

La Federal Trade Commission a averti que tout acheteur de 23andMe devra maintenir les engagements de confidentialité en vigueur, même en cas de faillite. Dans une lettre adressée au ministère américain de la Justice, la FTC souligne que la société de tests génétiques garantit à ses utilisateurs le contrôle total de leurs données, y compris leur suppression. Ces engagements, selon la FTC, doivent rester valables en cas de cession. Le régulateur rappelle que les données génétiques, sensibles et inaltérables, ne peuvent être traitées comme de simples actifs commerciaux.

Isomorphic Labs lève 555 M€ pour réinventer la découverte de médicaments avec l’IA

Isomorphic Labs, spin-off de DeepMind fondée par Sir Demis Hassabis, a levé 600 millions de dollars (environ 555 millions d’euros) pour accélérer la conception de médicaments via l’intelligence artificielle. Le tour est mené par Thrive Capital, avec GV et Alphabet. La société développe un moteur IA intégrant AlphaFold 3 pour modéliser molécules et interactions, et collabore déjà avec Novartis et Eli Lilly. Les fonds serviront à renforcer la R&D, étendre les équipes et faire progresser les programmes internes en oncologie et immunologie.

Agility Robotics lève 370 millions d’euros pour ses robots humanoïdes

Agility Robotics, dirigée par l’ex-Microsoft Peggy Johnson, boucle une levée de 370 millions d’euros à une valorisation pré-money de 1,6 milliards d’euros, menée par WP Global avec la participation de SoftBank. La startup conçoit Digit, un robot humanoïde à usage industriel déjà testé chez Amazon et Spanx. Forte des récents progrès en IA, elle explore l’intégration de modèles comme ceux d’OpenAI ou Google pour remplacer les instructions humaines. Avec une centaine de robots en circulation, Agility veut lancer d’ici 2027 un modèle certifié pour travailler au contact direct des personnes.

Chef Robotics automatise la chaîne alimentaire et lève 43 M€

La startup californienne Chef Robotics a levé 19 M€ en série A, complétés par 21 M€ de dette pour industrialiser ses bras robotisés dédiés à l’assemblage de repas. Ces machines, déjà à l’œuvre dans la préparation de plus de 40 millions de plats, visent à pallier la pénurie de main-d’œuvre dans les usines alimentaires. L’entreprise développe sa propre base de données pour enseigner aux robots comment manipuler chaque ingrédient sans l’endommager.

