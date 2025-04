L’UE prête à frapper les GAFAM / Ynsect au bord de la liquidation / Comet Software, le nouveau build-up du Saas B2B

Trump brandit les tarifs douaniers comme levier de négociation.

Malgré une chute historique des marchés, Donald Trump a défendu sa politique tarifaire, affirmant depuis Air Force One qu’il pourrait alléger les droits de douane si des concessions “phénoménales” lui étaient offertes. Le président a également annoncé de nouvelles hausses à venir, notamment sur les semi-conducteurs et les produits pharmaceutiques. En parallèle, il a évoqué un possible accord avec la Chine autour de TikTok, conditionné à une ouverture sur les tarifs.

A ce sujet, Bill Ackman indique « Je m’attends à ce que Trump récompense les premiers pays prêts à négocier par des accords plus équitables que ceux qui tarderont à s’asseoir à la table. Les pays qui riposteront en imposant des droits de douane supplémentaires sur nos produits seront sévèrement sanctionnés. La politique de la carotte et du bâton, dans toute sa splendeur — à la manière forte. »

L’UE prête à frapper les GAFAM en réponse aux tarifs de Trump

Face à la montée des tensions commerciales avec Washington, la France a confirmé que la riposte européenne inclura les services numériques, visant explicitement les GAFAM. Une deuxième salve de représailles douanières sera annoncée d’ici fin avril, après l’entrée en vigueur des nouveaux tarifs américains sur l’acier, l’aluminium et l’automobile. Bruxelles envisage également de restreindre l’accès aux marchés publics et d’utiliser ses mécanismes anti-coercition. « Tous les scénarios restent sur la table », prévient la Commission européenne.

Ynsect au bord de la liquidation, l’avenir suspendu à d’éventuels repreneurs

Placée en redressement judiciaire début mars, la startup Ynsect, pionnière française des protéines d’insectes, pourrait être liquidée si aucun repreneur ne se manifeste avant ce jeudi minuit. Malgré 600 millions de dollars levés depuis 2011 et une usine géante inaugurée en 2021, l’entreprise n’a pas trouvé l’équation économique face à des coûts de production élevés. Les discussions avec des acteurs comme Nestlé ou Temasek n’ont pas abouti. Une audience cruciale est prévue lundi au tribunal de commerce d’Évry.

Intel prêt à céder ses usines à TSMC pour survivre

Selon The Information Intel discute avec son rival taïwanais TSMC d’une coentreprise pour relancer ses usines de semi-conducteurs, en difficulté après une perte record de 18,8 milliards de dollars en 2024. TSMC prendrait 20 % du capital en échange de son savoir-faire industriel, sans apport financier direct. Le projet, soutenu par l’administration Trump, soulève des tensions internes chez Intel, qui craint des licenciements massifs et une dilution technologique. En parallèle, TSMC fait face à une enquête américaine sur ses liens avec Huawei et intensifie ses investissements industriels aux États-Unis.

OpenAI offre ChatGPT Plus aux étudiants pour contrer Anthropic dans la bataille de l’éducation

OpenAI rend son abonnement premium ChatGPT Plus gratuit jusqu’à fin mai pour tous les étudiants universitaires aux États-Unis et au Canada, offrant un accès à GPT-4o, la génération d’images, la recherche avancée et l’interaction vocale. Cette offensive survient 24 heures après le lancement de Claude for Education par Anthropic.

