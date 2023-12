HUBSPOT s’offre un acteur clé de l’Intent Buying / GOOGLE veut mettre de l’IA dans ses ventes pubs, restructuration en vue? / OKOMERA lève 10 millions d’euros

Avec notre partenaire PLEO, ne perdez plus de temps avec les notes de frais!

La mesure d’audience TV passe au numérique

La mesure d’audience de la télévision en France franchit un tournant à partir du 1er janvier 2024. Le MÉDIAMAT (par Médiamétrie), référence historique dans le suivi des audiences télévisuelles, s’adapte aux nouvelles habitudes de consommation. Cette évolution majeure répond à la digitalisation croissante du visionnage TV. Le Médiamat élargit désormais son périmètre au-delà des écrans traditionnels. Il intégrera les foyers sans téléviseur, considérant les écrans internet à domicile (ordinateurs, mobiles, tablettes). Ce changement est l’aboutissement d’un programme de transformation entamé en mars 2020, avec l’intégration des audiences TV hors domicile.

La nouvelle approche du Médiamat offre une vision complète, couvrant 62,4 millions d’individus. Elle permet aux chaînes TV, régies publicitaires et autres acteurs du secteur, de mieux appréhender l’audience télévisuelle, incluant désormais un nombre accru de foyers et d’écrans.

La présidence belge de l’UE met l’accent Tech sur le soutien culturel et les influenceurs

La PRÉSIDENCE BELGE de l’Union européenne, annonce un programme culturel Tech concentré sur le développement de l’audience et le soutien aux créateurs de contenus en ligne. Le 13 décembre, elle a partagé son agenda, incluant une conférence à Gand les 8 et 9 février, axée sur le soutien au secteur culturel et créatif basé sur des données. Un autre point d’intérêt sera le soutien aux influenceurs.

Un séminaire sur les conditions de travail des artistes est prévu le 16 mai à Bruxelles. Bien que la liberté des médias ait été envisagée comme une priorité, la présidence a finalisé un accord sur ce dossier le 15 décembre. Le Conseil Culture, Jeunesse et Sport se réunira les 13 et 14 mai à Bruxelles, soulignant l’importance de ces thèmes dans le contexte européen.

Préoccupations US sur la régulation européenne des géants de la Tech

Un groupe bipartisan de législateurs américains a exprimé ses inquiétudes au président Joe Biden concernant la RÉGULATION TECHNOLOGIQUE EUROPÉENNE, perçue comme ciblant injustement les entreprises américaines. Selon une lettre, cette réglementation, notamment le Digital Markets Act (DMA) de l’Union européenne, désigne 5 grandes entreprises technologiques américaines — Alphabet, Amazon, Apple, Meta et Microsoft — comme fournisseurs de services « gardien ».

À partir de mars 2024, ces entreprises, ainsi que ByteDance, propriétaire chinois de TikTok, devront rendre leurs applications de messagerie compatibles avec celles des concurrents et permettre aux utilisateurs de choisir celles préinstallées sur leurs appareils. Les législateurs américains craignent que ces règles ne nuisent à l’économie et à la sécurité US.

Ils interrogent également pourquoi des entreprises chinoises comme Alibaba, Huawei, et Tencent, ainsi que les entreprises européennes, n’ont pas été désignées de la même manière. Les signataires, dont les représentants Lou Correa (Démocrate) et Thomas Massie (Républicain), demandent à Biden de garantir que le DMA ne sera pas utilisé de manière injuste contre les entreprises américaines.

HubSpot acquiert Clearbit

HUBSPOT, plateforme client pour les professionnels, vient d’annoncer l’acquisition de Clearbit, un leader des données B2B. Cette opération stratégique vise à enrichir l’intelligence client en intégrant des données de sources tierces. L’intégration de Clearbit dans la solution HubSpot va permettre de fournir des données clients en temps réel, enrichies et contextuelles pour les équipes de marketing, de vente et de service. L’objectif est de créer un contexte complet pour les clients et prospects, vital pour cibler les meilleurs clients et comprendre leurs intentions d’achat.

Clearbit apporte à HubSpot plus de 100 indicateurs de données provenant de diverses sources, y compris les réseaux sociaux et le crowdsourcing, touchant près de 20 millions d’entreprises et 500 millions de décideurs. Clearbit, disponible sur la marketplace d’applications depuis 2019, va devenir une filiale intégrale de HubSpot.

OKTA s’offre SPERA

Spécialiste de la gestion d’identité et d’accès OKTA vient de finaliser l’acquisition de la société israélienne de cybersécurité SPERA, qui développe une solution pour remédier aux violations de sécurité liées aux identités, et prévenir les prises de contrôle de comptes, le vol de données d’identification et les attaques par hameçonnage. SPERA avait levé en mars dernier 10 millions de dollars notamment auprès de GOOGLE, YL VENTURES, ainsi que ZENDESK. L’opération dépasserait les 100 millions de dollars.

Futur du PC = IA + cloud

LENOVO, géant de la technologie, lance une innovation majeure, fusionnant intelligence artificielle (IA) et Cloud, pour modifier l’utilisation des ordinateurs grand public en fabriquant des PC puissants et connectés à un cloud optimisé par l’IA.

Ces nouvelles solutions promettent une expérience utilisateur transformée avec un copilote IA tant pour les entreprises que pour les particuliers. Les ordinateurs portables, équipés de processeurs Intel Core Ultra et d’une connectivité wifi, sont spécialement conçus pour rendre l’IA accessible à tous pour le travail, le divertissement et la connectivité. Ces appareils sont optimisés pour l’utilisation de modèles d’IA hybrides, qu’ils soient locaux ou en cloud public ou privé.

EN BREF GOOGLE s’apprête à une réorganisation majeure de ses équipes de vente de publicités, qui compte environ 30 000 collaborateurs, et devrait renforcer les opérations automatisées au moyen de machine learning pour optimiser les achats de publicités de ses clients. La Direction d’ORANGE retire sa demande d’homologation du Plan de Départ Volontaire afin d’éviter un refus de l’administration. Cette décision sans précédent a laissé pantois les syndicats qui attendent encore des explications de la direction du groupe. SOPHIE HERSAN et FANNY MOISANT, co-fondatrices de Vestiaire Collective, ont été distinguées par la médaille de l’Ordre national du Mérite. Cette distinction leur a été remise par le ministre de l’Économie et des Finances Bruno Le Maire lors d’une cérémonie le 12 décembre, reconnaissant leur contribution significative à l’industrie de la mode de seconde main. LA MINUTE CYBER 2024, une cybersécurité matinée d’IA ? Face à une menace croissante de cybercriminalité en 2024, les entreprises françaises sont appelées à renforcer leur armure numérique. Selon une récente enquête de Gartner, 45 % des entreprises ont été perturbées par des cyberattaques liées à des tiers, malgré une hausse des investissements en cybersécurité. La firme Wipro souligne l’importance de plusieurs stratégies essentielles pour cette année nouvelle. L’adoption de L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE (IA) prédictive et générative s’avère cruciale pour évaluer et gérer les risques de cybersécurité. Les entreprises doivent développer des stratégies d’IA sûres pour contrer les cybercriminels qui exploitent également cette technologie. Par ailleurs, il est nécessaire de réinventer la gestion des identités numériques des consommateurs pour étendre la portée à de nouveaux canaux de commerce. En outre, il est impératif d’étendre la couverture de la cybersécurité aux nouvelles surfaces d’attaque numériques, incluant les dispositifs IoT et les véhicules connectés. Les organisations doivent aussi harmoniser les politiques de sécurité du cloud pour faire face aux environnements disparates. Enfin, on note que le phishing reste un risque majeur, rappelant l’importance constante des bonnes pratiques pour se protéger des attaques. Le secteur financier : champion des cyberattaques coûteuses L’édition 2023 du Hybrid Security Trends Report par Netwrix révèle que le SECTEUR FINANCIER est plus exposé aux cyberattaques que les autres activités, avec des conséquences financières plus lourdes. D’après cette enquête internationale auprès de 1 610 professionnels de l’IT et de la sécurité dans plus de 100 pays, 77 % des organisations financières ont subi une cyberattaque au cours des 12 derniers mois, comparé à 68 % dans les autres secteurs. Le phishing et les ransomwares sont les principaux types d’attaques dans tous les secteurs. Ainsi, les institutions financières, détenant des informations précieuses et gérant des fonds, sont particulièrement visées par les cybercriminels, les rendant susceptibles de payer d’importantes rançons. Ce secteur enregistre également un taux plus élevé d’attaques ciblées, tant sur le cloud que sur les infrastructures sur site. Les conséquences financières de ces cyberattaques sont significatives : 24 % des organisations du secteur estiment les dommages à plus de 50 000 dollars, contre 16 % pour l’ensemble des champs d’activité. Pour atténuer ce risque, 73 % des répondants du secteur financier ont souscrit ou prévoient de souscrire une assurance cyber, mais face à un risque accru, les compagnies d’assurance exigent des mesures de sécurité renforcées. ALPHV Le FBI, ainsi que les autorités du Royaume-Uni, du Danemark, de l’Allemagne, de l’Espagne et de l’Australie, ont saisi le site web de divulgation sur le dark web du gang de ransomware ALPHV. De plus, les États-Unis ont également saisi « plusieurs sites web » exploités par ALPHV. NUMBERS Ceux de l’IA comme nouvelle arme des détaillants pour réduire les retours en ligne Des marques telles que Perry Ellis et H&M utilisent désormais l’intelligence artificielle (IA) pour lutter contre les RETOURS coûteux en ligne. L’IA est mise à profit pour affiner les descriptions de produits et les recommandations, et pour cibler plus efficacement la publicité. Selon Acorn-i, cette stratégie permet de mieux viser les clients moins susceptibles de retourner les produits. Les retours représentent un défi majeur pour les détaillants en ligne, avec un coût de traitement s’élevant à 16,5 % des ventes totales en 2022, selon la National Retail Federation. En réponse, certaines entreprises ont adopté des solutions plus traditionnelles, telles que des remises pour les clients acceptant de ne pas retourner leurs achats. D’autres, comme H&M, utilisent l’IA depuis 2018 pour mieux adapter l’offre à la demande et améliorer les recommandations aux clients. Des initiatives plus innovantes voient le jour, comme celle d’Omoda, une boutique en ligne néerlandaise, qui a développé avec Google et l’agence DEPT un système d’apprentissage automatique pour limiter les retours sur les ventes générées par les publicités. Depuis son adoption en mai, Omoda a observé une baisse de 5 % des retours et une hausse de 16 % du profit. Perry Ellis, en collaboration avec Acorn-i, a réduit ses taux de retour sur Amazon au Royaume-Uni en utilisant des outils d’analyse de sentiment IA pour clarifier les descriptions de produits. Cela a conduit à une diminution de 15 % des retours sur une année. A LIRE SUR FRENCHWEB.FR

TOOLBOX la startup à suivre NAVAN

NAVAN est une solution tout-en-un qui simplifie la gestion des voyages d’affaires, des notes de frais et des cartes corporate. Les voyageurs et les travel managers gagnent en productivité grâce à un processus de réservation et de gestion des notes de frais simplifié, et les équipes Finance profitent d’une visibilité en temps réel et d’un contrôle accru sur les dépenses de l’entreprise.

Navan Dépenses met un coup d'accélérateur au rapprochement chez Lyft

NAVAN a été sélectionnée pour être partenaire de la TOOLBOX de FRENCHWEB.FR

Fondée en 2020 en spin off de POLYTECHNIQUE, OKOMERA, biotech française spécialisée dans la lutte contre le cancer, dévoile aujourd’hui sa levée de fonds de 10,2 millions d’euros menée par Résonance, et suivie par Polytechnique Ventures, Berkeley Skydeck Fund et des business angels historiques. Grâce à ce tour de table, Okomera vise à devenir le standard de la médecine fonctionnelle de précision, en installant son dispositif dans les centres de cancérologie du monde entier.

MELTWATER vient de lever environ 65 millions de dollars auprès de la société de capital-investissement Verdane, pour une participation de 11% valorisant l’entreprise à 592 millions de dollars, en baisse par rapport à sa valorisation de plus de 1 milliard de dollars de décembre 2020.

HARVEY, une startup développant des outils d’IA générative pour les cabinets d’avocats en utilisant la technologie d’OpenAI, a levé 80 millions de dollars lors d’un tour de financement de série B. Ce tour était co-dirigé par Elad Gil et Kleiner Perkins, valorisant l’entreprise à 715 millions de dollars.

LIGHTMATTER, une startup spécialisée dans le calcul photonique, porte à 309 millions de dollars à son tour de financement de série C avec une valorisation de 1,2 milliard de dollars. Ce tour a été mené par GV et Viking, portant le financement total de l’entreprise à plus de 420 millions de dollars.

Suite à la disparition du fondateur de CAFEYN, la société se réorganise autour de son épouse Marion ASSUIED qui membre du conseil d’administration depuis 2020, va jouer un rôle plus important aux cotés d’Aliza JABES fondatrice de NUXE qui la rejoint en tant qu’administratrice. Laurent KEYSER prend la Direction générale de la société. Un nouveau CFO rejoiint la socité avec Marc VAYSSIERE, ancien DAF chez MICHELIN

QUENTIN BECHELLI est nommé directeur commercial de AntemetA, entreprise française spécialisée dans le cloud hybride, la cybersécurité et la protection des données. Fort de plus de 15 ans d’expérience dans les services IT, Bechelli, diplômé de l’Université d’Aix-Marseille, se concentrera sur l’accompagnement des clients d’AntemetA dans leur transformation vers le cloud et les services managés.

JONATHAN BLOCH devient directeur marketing d’Oscaro. Il succède à Julie London qui est vice-présidente et secrétaire générale de l’Alliance Digitale. Bloch était jusqu’alors chief executive officer d’IDGarages.com.

CHRISTIAN BODIN est confirmé par le président de la République, président du conseil d’administration de l’établissement public Bpifrance. ENArque, il est reconduit à cette responsabilité qu’il a endossée en mai 2019.

CANDICE DE LA RICHARDIERE prend le rôle de directrice de la communication chez Reworld Media Connect, régie publicitaire du groupe Reworld Media, succédant à Severine Templet. Auparavant, elle a servi en tant que directrice de la promotion chez Warner Music France depuis 2002, travaillant avec des artistes tels que Johnny Hallyday et David Guetta au sein du label Parlophone.

DÉBORAH GUEDJ, conseillère communication de Presse du gouverneur de la Banque de France, rejoindra en janvier 2024 le groupe Forward Global (ex-Avisa Partners) spécialisé dans les services et technologies dédiés aux risques numériques, économiques et informationnels.

CATHERINE MACGREGOR, actuellement directrice générale d’Engie, a été nommée administratrice indépendante de Microsoft.

MARTIN MANGEZ, ancien directeur général de VML, rejoint Louis Vuitton en tant que directeur de la communication digitale et du planning stratégique. Avec 22 ans d’expérience dans des agences et plateformes digitales, dont des rôles clés chez Cossette, Sid Lee, et Snapchat, il sera responsable de la stratégie de communication digitale et de la performance des campagnes chez Louis Vuitton.

Sopra Banking Software annonce la nomination de RAOUF MHENNI en tant que Chief Commercial Officer. Avec plus de 20 ans d’expérience dans l’industrie du logiciel, notamment 10 ans au sein de Sopra Steria, Mhenni jouera un rôle crucial dans l’expansion et le développement stratégique de l’entreprise. Sofra Banking Software est spécialisé dans des offres logicielles pour les banques de détail en Europe et en Middle East Africa et les institutions financières spécialisées.

JÉRÔME VÉTILLARD rejoint les fondateurs de Qualees, Mohammed Bennani et Caroline Philippe, en tant que VP Research and development (R&D). Vétillard a été Digital Advisor puis Industry Advisor spécialisé en Healthcare & Life Sciences chez Microsoft, où il a guidé des sociétés pharmaceutiques, des groupements hospitaliers et des instituts de recherche dans l’adoption des nouvelles technologies, notamment l’intelligence artificielle. Qualees est un acteur de référence des études sur mesure sur la base de données de santé en vie réelle dans les champs de l’économie, de la santé et de la cosmétique.

