LUKO, nouveau sauvetage en vue? / META delaisserait il FACEBOOK pour WHATASPP? / SHEIN en pleine forme pour l’IPO

🎂 Bon anniversaire à Olivier Chouraki (CONSENT MANAGER), Olivier Grange (MEDIAPART), Mathieu Araud (BETSY)

BREAKING NEWS:

Luko en quête d’un nouveau sauvetage

La start up française d’assurance en ligne LUKO, soutenue par Accel, est proche de sécuriser un nouvel acheteur après le retrait de l’assureur Admiral, qui avait prévu d’acquérir sa branche française pour environ 14 millions d’euros. Ce désengagement, survenu il y a 2 semaines, a été motivé par des préoccupations comptables relevées durant un processus de vérifications nécessaires.

Luko, qui avait levé jusqu’à présent 69 millions d’euros auprès d’investisseurs de renom, est actuellement en discussion avec Axa, Allianz, Leocare et Ornikar pour renouer aux conditions de la vente initiale. La société, ayant initialement fixé au 7 novembre la date limite pour trouver un repreneur, a obtenu une extension de 7 jours grâce à des avancées significatives dans les négociations. Luko demande au tribunal de commerce français de modifier son plan de sauvegarde, pour faciliter le passage à un nouveau propriétaire. Un accord est attendu dans les prochains jours.

Quand Fair Use et Intelligence Artificielle poussent à la démission…

Ed Newton-Rex, le vice-président de l’audio de Stability AI, a démissionné de son poste en exprimant son désaccord avec la position de l’entreprise selon laquelle former des modèles AI génératifs sur des Å“uvres protégées par le droit d’auteur relève du fair use (usage équitable).

Meta monétise le déclin de Facebook en migrant vers WhatsApp

Meta, propriétaire de Facebook, Instagram, Messenger et Threads, se tourne vers WHATSAPP comme relais de croissance. Selon Mark Zuckerberg, plus de la moitié des Américains âgés de 18 à 35 ans possédant un téléphone portable ont installé WhatsApp, faisant de ce service l’un des plus dynamiques de Meta dans ses marchés dits « matures ». Les publicités sur Facebook et Instagram redirigeant vers WhatsApp et Messenger pourraient générer 10 milliards de dollars de revenus cette année.

Alors que Meta continue d’investir dans la réalité virtuelle et l’intelligence artificielle, ses produits principaux restent la principale source de revenus et de profits. Les applications de Meta, telles que Facebook, Instagram et Threads, s’entremêlent pour maximiser l’utilisation et la monétisation des utilisateurs. La stratégie de Meta vise à encourager les usagers à passer plus de temps sur ses applications et à en tirer le maximum de revenus.

WhatsApp, service de messagerie essentiel, est devenu une pièce maîtresse de l’infrastructure de communication mondiale. Pour monétiser WhatsApp, Meta a introduit des outils payants pour les entreprises et des partenariats publicitaires, en particulier en Amérique latine et en Inde. Les publicités « click-to-message » permettent aux utilisateurs de Facebook d’être redirigés vers un compte WhatsApp d’une marque, augmentant ainsi le format publicitaire le plus dynamique de Meta.

Malgré les risques d’une baisse potentielle de l’utilisation de Facebook et Instagram, Meta parvient à monétiser la transition de ses utilisateurs vers WhatsApp. La société réussit à vendre cette évolution aux marques pour des milliards de dollars, tout en gérant le transfert de ses utilisateurs vers l’application de messagerie instantanée.

Meta, plaide en faveur d’une législation exigeant que les appstore obtiennent l’approbation des parents pour permettre aux enfants âgés de 13 à 15 ans de télécharger des applications. Cette initiative vise à pousser Google et Apple à jouer un rôle plus important dans la protection des jeunes utilisateurs en ligne.

Enfin Meta a fait appel de la décision de l’Union européenne de désigner Messenger et Facebook Marketplace comme des services « essentiels » en vertu du Digital Markets Act (DMA). Il s’agit de la première entreprise à contester les désignations faites en vertu du DMA.

Contrôle d’âge sur les sites X : Le Conseil d’État doit trancher

En 2020, le Parlement français a adopté une mesure visant à protéger les mineurs en obligeant les SITES X à vérifier l’âge de leurs utilisateurs. Ce dispositif, précisé par un décret d’octobre 2021, permet de saisir le président de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) pour exiger des corrections sous 15 jours. En cas de non-conformité, les plateformes risquent un blocage par les fournisseurs d’accès à Internet (FAI).

Toutefois, cette mesure est actuellement contestée. En effet, jamais la justice française n’a pris une décision de blocage à ce sujet, et plusieurs sites, dont les Tchèques Xnxx et XVideos, ont demandé l’annulation complète de ce décret. Saisi le 7 février 2022, le Conseil d’État est sur le point de rendre son verdict, une décision attendue avec intérêt par tous les acteurs concernés. Cette annulation serait bien possible.

A LIRE SUR FRENCHWEB.FR

LES PRECEDENTS GOOD MORNING FRENCHWEB:

LES CHIFFRES DU JOUR:

La 3e édition du BAROMÈTRE DE CONFIANCE DES STARTUPS en France, réalisée par Mazars et Estimeo, révèle un indice de confiance des dirigeants de 75,87, en hausse de 0,66 point depuis octobre 2022. Cette étude, menée auprès de plus de 200 startups françaises (de juillet à octobre 2023), montre une confiance accrue malgré un contexte économique difficile, avec des indices de confiance en RSE et sur le marché à 82,77 et 82,36 respectivement, marquant des hausses de 3,24 et 3,02 points.

Toutefois, les dirigeants expriment des réserves sur les enjeux exogènes. L’indice de confiance dans la situation économique française stagne à 65,13, et seulement 49 % des chefs d’entreprises se disent confiants dans l’économie. Par ailleurs, la confiance dans la stratégie de financement progresse légèrement à 70,9, tout en restant inférieure de près de 5 points à l’indice global. L’action gouvernementale suscite également des inquiétudes, avec un indice à 69,95, en baisse de 1,4 point sur un an.

La rétention des talents est un autre défi majeur, avec une baisse de 1,27 point de l’indice de confiance dans ce domaine. L’indice de confiance dans le recrutement se maintient à 73,44, deux points en dessous de l’indice global. Ces chiffres soulignent la significative résilience des startups françaises face aux défis économiques actuels.

TOOLBOX la startup à suivre PAYHAWK

Connectée à votre ERP ou votre logiciel comptable, Payhawk simplifie le quotidien des équipes Finance et mieux contrôler les frais professionnels. La plateforme offre un important gain de temps grâce à l’automatisation de la saisie comptable et des rapprochements bancaires, la personnalisation des workflows d’approbation, le suivi budgétaire en temps réel ou encore le calcul des émissions de CO2 des dépenses par carte. Payhawk compte parmi ses clients Vinted, Alma, Sorare, Flink, Babbel et La Rosée.

Vous êtes CFO et souhaitez vous affranchir de vos tâches manuelles et chronophages ? Cliquez ici.

PAYHAWK a été sélectionnée pour être partenaire de la TOOLBOX de FRENCHWEB.FR

EN PRATIQUE:

Karmen Factor revisite l’affacturage pour les PME en proposant une approche simplifiée. Contrairement aux méthodes traditionnelles, Karmen Factor ne cède pas la facture, préservant ainsi l’authenticité du cycle de vente. Les frais sont basé sur un taux journalier basé sur l’autorisation active de la solution, évitant les commissions fixes élevées.

Check & Visit présente InSpacer, une solution d’intelligence artificielle pour la numérisation 3D de l’immobilier. InSpacer permet de créer une représentation en 3D à partir d’images 2D grâce à l’IA, générant un environnement 3D photoréaliste en moins d’une heure à partir de simples vidéos de smartphones.

Cette technologie offre une multitude d’applications, notamment la réalisation d’états des lieux à distance, la commercialisation de biens immobiliers avec des visites virtuelles de haute qualité, la gestion immobilière plus efficace, l’évaluation rapide des dégâts en cas de sinistre, et même les diagnostics de performance énergétique pour accélérer la remise en location de logements. InSpacer représente une avancée significative pour le secteur immobilier, offrant un gain de temps et d’objectivité tout en répondant aux défis du marché actuel.





EXPERIENCES

LEVEES DE FONDS avec le soutien de JUNTO, spécialiste de la performance média.

Dans un contexte où le diabète prend une place de plus en plus prépondérante dans le système de santé français, STETO annonce un premier tour de financement de 1,2 million d’euros, soutenu par des business angels du secteur notamment Arnaud Rosier CEO d’Implicity et avec le soutien de BPI France.

La start-up française DATACOOK spécialisée dans le domaine de l’IA marketing prédictive, a réussi à lever 1 million d’euros auprès d’investisseurs tels que SIDE Capital, NEO FOUNDERS et Bpifrance. Cette levée de fonds marque une étape significative dans la croissance et le développement de Datacook.

Retrouvez toutes les informations disponibles sur les levées de fonds en France (actionnaires, chiffres d’activité, organigramme) dans Retrouvez toutes les informations disponibles sur les levées de fonds en France (actionnaires, chiffres d’activité, organigramme) dans la DATAROOM de FRENCHWEB.FR

Les levées de fond dans le monde:

CIVITAI, une plateforme où les utilisateurs partagent des modèles d’intelligence artificielle et des images créées par IA, y compris du contenu pornographique non consensuel de personnes réelles, a réussi à lever un financement en seed de 5,1 millions de dollars, avec en tête de tour le célèbre fonds d’investissement Andreessen Horowitz (a16z).

Blockchain.com, un service d’échange et de portefeuille de cryptomonnaies, a levé 110 millions de dollars lors d’un tour de financement de série E dirigé par Kingsway. Selon une source, cette levée de fonds s’est faite à une valorisation inférieure à la moitié des 14 milliards de dollars estimés au printemps 2022.

FRENCHWEB VC avec le soutien de Unlimitd, le financement au service des entrepreneurs

KHOSLA VENTURES est en train de lever trois nouveaux fonds : un fonds d’investissement en amorçage de 500 millions de dollars, un fonds de capital-risque (venture fund) de 1,6 milliard de dollars et un fonds de croissance (growth fund) de 900 millions de dollars. Ces montants dépassent ceux de leurs prédécesseurs respectifs, qui étaient de 300 millions, 1 milliard et 550 millions de dollars.

FRENCHWEB MARKET

SHEIN en bonne forme pour son IPO:

Les revenus de SHEIN ont augmenté de plus de 40 % d’une année à l’autre pour atteindre 24 milliards de dollars de janvier à septembre. Il semble que l’entreprise soit sur la bonne voie pour atteindre son objectif de croissance de 40 % en 2023, ce qui porterait son chiffre d’affaires total à environ 32 à 33 milliards de dollars.

SPACE X envisage une introduction en boursepour STARLINK dès la fin de l’année 2024, selon une source proche du dossier. Il semblerait que SpaceX ait transféré les actifs de Starlink vers une filiale entièrement détenue par l’entreprise.

LENOVO a annoncé une nouvelle baisse de son chiffre d’affaires, cette fois çi de 16 % au deuxième trimestre par rapport à l’année précédente, atteignant 14,4 milliards de dollars. Il s’agit de la cinquième baisse consécutive des ventes trimestrielles de l’entreprise. Le bénéfice net de Lenovo a chuté de 60 % par rapport à l’année précédente, atteignant 249 millions de dollars au deuxième trimestre.

CISCO annonce une augmentation de 8 % de son chiffre d’affaires au premier trimestre par rapport à l’année précédente, atteignant 14,7 milliards de dollars. Le bénéfice net de l’entreprise a augmenté de 36 % par rapport à l’année précédente, atteignant 3,6 milliards de dollars. Cependant, Cisco prévoit un chiffre d’affaires au deuxième trimestre bien en deçà des estimations, ce qui a entraîné une chute de plus de 10 % de l’action CSCO.

MOUVEMENTS, avec Altaïde, cabinet de recrutement digital

BlaBlaCar nomme DAU-KHOI NGUYEN comme Directeur Europe de l’Ouest, chargé de développer le sur le bus et le covoiturage longue distance ainsi que la préparation de la distribution de billets de train expérimentée dès 2024. Avec plus de 25 ans d’expérience en transformation digitale, Nguyen va superviser les activités de BlaBlaCar dans 8 pays clés, incluant la France, et piloter la croissance de l’entreprise. Il est diplômé de Polytechnique et de Telecom Paris.

FRANCK JOUDIOU devient le directeur général du cabinet de conseil IT Cellenza, spécialisé dans les solutions Microsoft. Il a pour mission de coordonner les activités de conseil de l’entreprise parisienne, de diversifier ses offres, de faire évoluer son organisation et de promouvoir son expertise.

RICHARD MOREL prend le poste de Directeur Sécurité et Sûreté et rejoint le comité de direction de Digital Realty en France, entreprise de solutions de centres de données, de colocation et d’interconnexion. Il doit assurer la sécurité des infrastructures physiques pour garantir la satisfaction client et faire croitre l’entreprise. Précédemment, il a passé 34 ans de sa carrière dans l’Armée.

NICOLAS RIEUL, le directeur général de Criteo pour la France et l’Europe du Sud depuis 2019, a annoncé son départ de l’entreprise spécialisée en retail media. Il poursuivra son engagement à la tête de l’Alliance Digitale jusqu’à la fin de son mandat, après avoir contribué au développement stratégique de Criteo dans le secteur du Retail Media en France.

DELPHINE URBAN rejoint l’entreprise de vente en ligne Blancheporte en tant que Directrice des ressources humaines et de la RSE. Elle succède à Caroline Lemaire et apporte son expérience professionnelle acquise chez La Redoute, Auchan Retail et la banque Oney.

ROMAIN VIEILLEFOSSE rejoint les ministères sociaux (travail, santé, égalité et solidarité) en tant que Responsable délégué à la communication. Il officiait auparavant au sein des agences BCW, BETC et Elan Edelman.

APPELS A PROJETS:

Villa Blu by Robertet lance sa deuxième promotion pour soutenir l’industrialisation et la croissance des startups, après le succès de la première. Situé à Grasse, cet accélérateur a sélectionné cinq nouvelles entreprises parmi plus de cent candidatures. L’objectif est d’accélérer l’industrialisation des modèles économiques tout en mettant en avant le marché du naturel et le savoir-faire français. Les inscriptions pour la troisième promotion débutant en mars 2024 sont déjà ouvertes.

Lancement de la 7e édition du GRAND PRIX ACF AUTOTECH par l’Automobile Club de France et l’ESSEC Automobile Club

L’Automobile Club de France, en collaboration avec l’ESSEC Automobile Club, a officiellement lancé l’appel à projets pour la 7e édition du prestigieux GRAND PRIX ACF AUTOTECH. Ce concours invite les startups les plus innovantes du secteur automobile à présenter leurs projets.

Vous êtes un accélérateur, incubateur ou entreprise et vous souhaitez communiquer sur un programme d’aide aux entrepreneurs et startups? FRENCHWEB.FR vous proposer d’enregistrer gratuitement votre appel à projet en remplissant Vous êtes un accélérateur, incubateur ou entreprise et vous souhaitez communiquer sur un programme d’aide aux entrepreneurs et startups? FRENCHWEB.FR vous proposer d’enregistrer gratuitement votre appel à projet en remplissant ce formulaire.

AGENDA

Everyday AI by Dataiku jeudi 16 novembre au caroussel du Louvre OVH CLOUD SUMMIT – 28 novembre à la maison de la mutualité Techrocks Summit ( décembre 2023)



L’agenda des évènements 2023 à ne pas manquer →

OFFRES D’EMPLOI