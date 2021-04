BeautyTech: comment industriels français et startups s’allient pour innover plus vite

La filière cosmétique en France représente 250 000 emplois et 3 200 entreprises. «La cosmétique est le second contributeur à notre balance commerciale avec un excédant commercial de près de 11 milliards en 2020 d’euros», tient à rappeler Christophe Masson, directeur général de la Cosmetic Valley. Fondée en 1994 et labellisée pôle de compétitivité en 2005, la Cosmetic Valley participe à maintenir voire accélérer le rythme de l’innovation dans le secteur. Face à l’Asie, notamment, qui innove très vite, la France ne doit pas perdre de temps.

Pour cela, la Cosmetic Valley a notamment créé le salon Cosmetic 360 où a été développé un service d’open innovation pendant lequel des startups peuvent venir présenter leurs projets devant Chanel, LVMH ou encore Yves Rocher. La prochaine édition est prévue les 13 et 14 octobre 2021 au Carrousel du Louvre.

Depuis septembre 2020, la Cosmetic Valley a aussi lancé un accélérateur pour startups, dont l’accompagnement dure 6 mois. Le pôle de compétitivité a repéré 5 enjeux clés de la BeautyTech: la personnalisation, la traçabilité, l’avènement du « don’t touch » qui s’est accéléré avec l’apparition du Covid-19. Il s’agit de trouver des solutions au fait que les clients ne puissent plus toucher ou essayer les produits en réel. A cela s’ajoute l’omnicanal avec l’émergence notamment du téléconseil et enfin l’importance de l’économie circulaire.

Du côté des startups suivies en ce moment, Christophe Masson cite par l’exemple de Quiid qui via l’intelligence artificielle prédit l’innocuité des matières premières qui vont être utilisées dans la cosmétique ou encore d’InFlows qui travaille sur un outil d’aide à la formulation cosmétique.

Les besoins sont donc autant dans des solutions B to C que B to B. Retrouvez l’ensemble de l’interview de Christophe Masson, directeur général de la Cosmetic Valley, dans l’émission.