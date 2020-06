■ Comment accéder à l’appel à candidatures ?

L’appel à candidatures est accessible via cet article. Nous vous invitons à télécharger ce document qui liste l’ensemble des questions posées et vous permettra de réunir les éléments demandés, notamment le logo de votre société et une photo du dirigeant ou de ses fondateurs.

■ Quelles sont les conditions de participations ?

La période de participation pour le FW500 2019 se terminera le 14 juin 2019 à minuit.Seules les entreprises ayant leur siège social en France peuvent participer à ce classement.

Il s’agit également d’un classement des boites tech. Les entreprises souhaitant postuler doivent ainsi développer des technologies.

■ J’ai des modifications à faire dans mon formulaire.

Vous pouvez nous écrire à fw500@decodemedia.com , afin que l’on puisse prendre en compte vos modifications.

■ Je n’ai pas le temps de finir de remplir le formulaire / J’ai des données à demander que je ne pourrais remplir que plus tard.

Vous devez sauvegarder le lien et le mot de passe demandé. Nous n’avons pas accès à ces données, et nous ne pourrons pas vous donner votre historique.

■ Que faites-vous avec nos données financières (confidentialité) ?

Nous ne publions pas vos données sur les chiffres d’affaires et la rentabilité. Vos informations financières sont maintenus confidentielles. Les données sont cryptées et stockées avec un accès limité aux seules personnes travaillant sur cette étude.

■ J’ai des modifications à apporter à la page que vous publiez.

Vous pouvez nous écrire à fw500@decodemedia.com . Cependant, toutes les modifications ne sont pas possible, et, à ce stade, nous ne personnalisons pas les pages. N’hésitez pas à nous contacter pour en discuter.

■ Vous avez d’autres questions, un point à aborder, vous pouvez nous écrire à: fw500@decodemedia.com