LEDGER lance son STAX avec Tony FADELL / NUMEUM un syndicat professionnel déserté par les startups? / EURAZEO et IRIS empochent leurs bénéfices avec LUMAPPS

LEDGER, acteur mondial de la sécurisation des actifs numériques, annonce le lancement de Ledger Stax, son wallet nouvelle génération. Les premières livraisons ont commencé pour les clients ayant précommandé, tandis que les nouvelles commandes seront possible à l’été 2024. Conçu en collaboration avec Tony Fadell, créateur de l’iPod, Ledger Stax se distingue par son écran tactile sécurisé E Ink incurvé, une première mondiale selon LEDGER

Le dispositif, de la taille d’une carte de crédit, est doté de technologies avancées telles que le Bluetooth 5.2, NFC, et la recharge sans fil Qi. Il permet une gestion intuitive et sécurisée des crypto-actifs grâce à une interface tactile innovante et une batterie à longue durée de vie.

Pascal Gauthier, PDG de LEDGER, affirme que ce lancement marque une nouvelle étape dans l’adoption des actifs numériques, offrant une sécurité sans compromis et une expérience utilisateur exceptionnelle. Ledger Stax s’intègre parfaitement dans l’écosystème Ledger Live, qui prend en charge plus de 10 000 coins et tokens sur plus de 70 blockchains.

NUMEUM un syndicat professionnel déserté par les startups?

Numeum est un acteur incontournable, qui a l’attention de nombreux politiques et acteurs publics, et il y a de quoi! NUMEUM, qui se veut le représentant des entreprises de services numériques (ESN), des éditeurs de logiciels, des plateformes ainsi que des sociétés d’ingénierie et de conseil en technologies (ICT), regroupe plus de 2 500 entreprises membres, qui génèrent 65 milliards de chiffre d’affaires (85% du chiffre d’affaires total du secteur) et représente 661 334 salariés.

Le 29 mai, NUMEUM renouvelle son board avec 22 candidats en lice pour 12 sièges à renouveler. Si les ESN y sont légitimement représentées, les startups, notamment emblématiques, y brillent par leur absence, une situation sans doute due à l’historique de l’association patronale et la préférence des startups pour la co organisation avec leurs fonds d’investissements de FRANCE DIGITALE.

Un choix qui devrait évoluer dans les prochaines, années puisque NUMEUM est l’organisation professionnelle patronale qui a voix au chapitre notamment de la négociation de la convention collective dite SYNTEC appliquée dans la majorité des startups de l’écosystème Frenchtech, à moins que FRANCE DIGITALE revendique un role représentatif dans les prochaines années.

Du coté de FRANCE DIGITALE, c’est aussi l’heure du renouvellement de board.

Et la gouvernance semble également s’adapter aux changements d’ère, avec un nombre de sièges réduit de 5 à 3 pour chacun des collèges (Investisseurs et Entrepreneurs), et dont le mandat passera de 2 à 3 ans. Coté candidats la compétition s’est également resserrée avec 13 candidats contre près d’une trentaine les années précédentes.

La compétition se joue donc entre:

🗳️ Dans le collège Investisseur : Paul Bazin (DAPHNI), Pierre-Edouard Berion (BLISCE), Jean-Baptiste Beuzelin (COTON.DEV), Stephanie Hospital (ONERAGTIME), Samantha Jerusalmy (ELAIA), Arnaud Laurent (OVNI), Olivier Martret (SERENA) et Audrey Soussan (VENTECH)

🗳️ Dans le collège Entrepreneur : Emmanuel Arnaud (Home Exchange), Philippe Bloquet (TUDIGO), Laetitia Carle (GREENLY), Chloe Clair (NAMR), Axel Dauchez (MAKE.ORG), Sébastien Garcin (YZR), Clement Goehrs (SYNAPSE MEDICINE), Carole Juge-Llewellyn (JOONE), Alexandre Laing (TUDIGO), Frédéric Mazzella (BLABLACAR / CAPTAIN CAUSE), Clément Meslin (EDFLEX), Julia Néel Biz (TEALE) et Julien Tchernia (EKWATEUR)

Le numérique se dote d’un comité d’éthique permanent

Le Comité consultatif national d’éthique du numérique, instauré en 2019 pour 2 ans, est désormais pérennisé pour 5 ans par un décret publié le 25 mai. Annoncé par le Président de la République début 2023, ce comité présentera des recommandations et avis sur les enjeux numériques, en s’auto-saisissant ou sur demande de la présidence, du gouvernement, du Sénat et de l’Assemblée nationale, ou d’autres institutions. Composé de 20 membres, le comité comprend des personnalités nommées par le gouvernement, le monde académique, la société civile, ainsi que des représentants du Conseil d’État, de la Cour de cassation, de la CNIL, et du Conseil national du numérique. Les membres sont nommés pour 3 ans, renouvelables une fois.

ChatGPT dans le viseur de l’UE pour le RGPD

Un an après la création d’un groupe de travail sur CHATGPT par le Comité européen des autorités de la protection des données (EDPB), une 1re interprétation du RGPD pour l’IA générative a été publiée. Le groupe estime que les mesures de transparence d’OpenAI, notamment l’avertissement sur la véracité des réponses, ne suffisent pas à garantir l’exactitude des données. Il rappelle qu’OpenAI doit assurer le respect du RGPD et ne peut s’en décharger par ses termes et conditions. Le groupe a été formé en raison de l’absence de représentant légal d’OpenAI en Europe, ce qui a changé depuis février 2024 avec une représentation en Irlande.

La startup DeepTech d’Aix-en-Provence HEXANA, lauréate de l’initiative France 2030, se prépare à une levée de fonds imminente. La jeune pousse travaille sur un réacteur nucléaire modulaire innovant, utilisant des neutrons rapides et un refroidissement au sodium, avec une capacité de deux fois 400 MWth avec le démarrage d’un 1er réacteur industriel First-of-a-Kind installé en France en 2035.

Très discret en France (bien que propriétaire d’un hôtel particulier à Paris 7e), l’entrepreneur, inventeur et designer anglais JAMES DYSON (bien connu pour l’aspirateur qui porte son nom), fera une apparition publique le 6 juin à Paris, à l’occasion de la parution en français de son ouvrage : “Invention : une vie à apprendre par l’échec” (aux Éditions du Cherche-Midi) dans lequel il conte sa réussite industrielle.

Selon l’INFORME, PRISMA MEDIA prévoit un plan de départ significatif touchant de nombreuses rédactions dont CAPITAL dans le cadre d’une procédure conventionnelle collective. Le timing n’est pas anodin, cette procédure pourrait intervenir avant l’entrée en vigueur de la réforme de l’assurance chomage, moins favorables au personnes licenciées. Face aux inquiétudes de l’Union européenne, META a intégré de nouvelles mesures de sécurité à CrowdTangle pour les élections européennes. Ces améliorations visent à garantir une utilisation sécurisée de l’outil avant sa fermeture programmée en août 2024. ARAMCO, spécialiste mondial des produits énergétiques et chimiques, a conclu un accord avec la start up PASQAL, pour installer le 1er ordinateur quantique d’Arabie Saoudite. Ce système de 200 qubits sera opérationnel au second semestre 2025 et évoluera vers une technologie hybride « analogique-numérique » en 2026. Ce partenariat ambitionne aussi de créer un centre de recherche quantique collaborant avec des institutions académiques majeures du pays.



Salesforce Customer 360 mobilise l'ensemble de vos équipes autour de vos clients. Notre plateforme de produits regroupe des solutions spécifiques à chaque étape du parcours client.

Aujourd’hui, plus de 150000 entreprises, des TPE aux grands groupes, renforcent durablement leur relation client avec Salesforce. Découvrir ici >

ShrinkLocker : une nouvelle menace utilisant BitLocker pour crypter les données Une nouvelle forme de ransomware, appelée SHRINKLOCKER, utilise la fonctionnalité BitLocker de Windows pour chiffrer les données des victimes. BitLocker, introduit en 2007 avec Windows Vista, est conçu pour protéger les disques en chiffrant les données afin d’empêcher tout accès non autorisé. Les chercheurs de Kaspersky ont récemment détecté ShrinkLocker ciblant des systèmes au Mexique, en Indonésie et en Jordanie. Ce rançongiciel réduit la taille des partitions non amorçables de 100 Mo et crée de nouvelles partitions primaires. ShrinkLocker n’est pas le 1er malware à exploiter BitLocker, mais il illustre l’évolution des tactiques des cybercriminels. Une fois installé, il utilise des scripts pour obtenir des informations sur le système, redimensionner les partitions et désactiver les protections de BitLocker. Les clés de chiffrement générées sont presque impossibles à récupérer sans l’aide des attaquants. Il est recommandé des mesures de sécurité renforcées, y compris des sauvegardes régulières et une surveillance accrue des activités réseau. Baisse des coûts de l’assurance cyber en 2023 Selon l’étude annuelle de l’AMRAE nouvellement publiée, le coût de l’assurance cyber pour les grandes entreprises a diminué de 12 % en 2023. Cette baisse, inédite depuis 2019, est due à une stabilisation des attaques et à des mesures de cybersécurité renforcées. Le taux de prime moyen est passé de 2,70 % en 2022 à 2,37 % en 2023. En revanche, les entreprises de taille intermédiaire (ETI) rencontrent encore des difficultés à obtenir des conditions favorables. Malgré cette baisse, le marché de l’assurance cyber reste fragile face aux crises potentielles de 2024, marquées par des enjeux géopolitiques et les Jeux olympiques. Wiz : bientôt l’IPO ? Créée en 2020, WIZ, startup de cybersécurité israélo-américaine, a récemment levé 1 milliard de dollars lors d’un tour de table mené par Andreessen Horowitz, Lightspeed Venture Partners et Thrive Capital. Cette levée de fonds valorise Wiz à 12 milliards de dollars, presque le double de la valorisation de Reddit lors de son introduction en bourse. Le PDG, Assaf Rappaport, indique qu’une introduction en bourse est envisagée, mais qu’il n’y a pas de précipitation. Wiz, qui compte 40 % des entreprises du Fortune 100 parmi ses clients, a également acquis Gem Security en avril et prévoit d’acheter Lacework. Christies ciblée par RansomHub Le groupe de hackers RansomHub a revendiqué l’attaque cybernétique qui a frappé la maison de vente aux enchères Christie’s. Les pirates menacent de divulguer des informations sensibles concernant les clients de l’entreprise, créant une situation de tension et de préoccupation parmi les acheteurs et collectionneurs d’art.

Les messages promotionnels ont du mal à passer Une étude menée par Notify révèle que 36,3 % des Français estiment que le démarchage téléphonique a augmenté malgré une législation plus stricte. Plus de la moitié des répondants se sentent trop sollicités par les marques, avec 56 % affirmant être « beaucoup trop sollicités ». Le canal d’envoi préféré reste l’email, choisi par 88 % des sondés, loin devant le SMS à 11,8 %. Par ailleurs, 54,3 % des Français se désabonnent régulièrement des newsletters et notifications push. Cette pression marketing conduit à une gestion complexe des communications : 59,7 % des Français passent moins de 5 minutes par jour à lire les messages promotionnels, tandis que 10,3 % y consacrent entre 10 et 15 minutes. + LEVEES DE FONDS Avec notre partenaire Junto, professionnalisez l’acquisition de clients et de prospects plus rapidement.

Retrouvez plus d'informations sur ces entreprises dans la DATAROOM de FRENCHWEB.FR

Parcours sans faute pour Supervizor

SUPERVIZOR, une fintech parisienne fondée en 2017, a levé 20 millions d’EUR auprès d’investisseurs tels qu’Orange Ventures et Wille Finance pour accélérer son expansion en Europe et aux États-Unis. Spécialisée dans la détection des erreurs et fraudes comptables, elle a déjà convaincu 65 multinationales, dont Ikea et Michelin, grâce à sa technologie innovante. Cette solution analyse les données issues des logiciels ERP pour détecter les anomalies comptables. Rentable depuis 2022, Supervizor compte utiliser ces fonds pour développer de nouvelles fonctionnalités et recruter une quinzaine de collaborateurs.

Maat Pharma soigne son financement

La société de biotech MAAT PHARMZ, spécialisée dans les thérapies issues du microbiote pour les patients atteints de cancer, a finalisé une levée de fonds de 18,2 millions d’EUR via la plateforme PrimaryBid. L’opération, réalisée en 4 heures, a demandé 1 mois de préparation. Les fonds, récoltés auprès d’investisseurs institutionnels et particuliers à 8 EUR par action, permettront de financer les activités de R&D jusqu’en début 2025. Les objectifs incluent l’achèvement des essais cliniques de phase 3 pour MaaT013 et MaaT033, ainsi que l’obtention d’une licence pour MaaT013 dès 2026.

Feelbat franchit le mur

La start up réunionnaise FEELBAT a levé 1,5 million d’EUR pour développer son nouveau capteur d’humidité, Delta HM. Cette somme inclut un investissement de 1 million d’EUR d’Apicap et un prêt bancaire de 500 000 euros de Bpifrance. Fondée en 2020 par Jean-Christophe Habot, Feelbat a déjà mis au point des capteurs de fissures et d’inclinaison des parois. Les fonds permettront de renforcer les équipes techniques et commerciales en vue de la commercialisation du Delta HM en septembre 2024. Ce capteur multifonctionnel sera disponible en Europe pour un prix inférieur à 200 EUR.

La marque française de sneakers qui fait du pied aux investisseurs

Fondée en 2018 par Antonin Chabanne et Mikael Leo, la marque de sneakers premium BELLEDONNE a effectué une levée de fonds d’1 million d’EUR pour renforcer sa présence à l’international. Cette opération vise principalement les marchés asiatiques, notamment la Corée du Sud et le Japon. Les investisseurs comprennent Cuir Invest, BpiFrance, ainsi que 4 investisseurs privés : Michael Dayan, Sébastien Borget, Olivier Hergault et Arnaud Régent. Belledonne entend ainsi accélérer son expansion et consolider sa position sur ces marchés stratégiques.

LEVEES DE FONDS DANS LE MONDE:

Décollage sous fond de polémiques pour xAI

Comme nous l’annoncions hier, la start up d’IA xAI, fondée par Elon Musk en juillet 2023, a levé 6 milliards de dollars en série B pour son développement. Parmi les investisseurs figurent Valor Equity Partners, Andreessen Horowitz, Sequoia Capital et le prince saoudien Alwaleed Bin Talal. Ces fonds permettront à xAI de lancer ses premiers produits, de construire une infrastructure avancée et de stimuler la recherche en nouvelles technologies. La valorisation de l’entreprise atteint désormais 24 milliards de dollars. xAI se consacre à créer des systèmes d’IA « fiables et bénéfiques pour l’humanité » selon l’entreprise, incluant un robot conversationnel nommé Grok.

Pour faire taire la polémique, Elon Musk a affirmé haut et fort que les 6 milliards de dollars levés lors de la série B de xAI aucune part n’a été « donnée » aux investisseurs de son rachat de Twitter, et que certains des investisseurs ayant participé à cette levée de fonds soutiennent également OpenAI.

ACQUISITION

La société de capital-investissement Hg a annoncé l’acquisition d’AUDITBOARD, un fournisseur de logiciels de gestion des risques et de conformité dans le cloud pour grandes entreprises, pour un montant de plus de 3 milliards de dollars, incluant la dette.

Le ralentissement du capital-investissement frappe les fonds spéculatifs

L’incapacité des firmes de CAPITAL-INVESTISSEMENT à retourner des liquidités à leurs investisseurs affecte négativement les fonds spéculatifs. Ces fonds, qui dépendent des investissements d’institutions telles que les plans de retraite et les fondations, peinent à lever des fonds en raison du manque de liquidités de ces institutions. La baisse des distributions des fonds de capital-investissement en est la cause principale. En 2022, les sorties de rachats sont tombées à 345 milliards de dollars, leur niveau le plus bas en une décennie, créant un arriéré de 28 000 entreprises valorisées à plus de 3 000 milliards de dollars. Cette diminution des distributions limite la capacité des institutions à réinvestir, impactant à la fois le capital-investissement et les fonds spéculatifs. En conséquence, les lancements de nouveaux fonds spéculatifs sont réduits, ralentissant ainsi le flux global de capital dans les investissements alternatifs.

Voyria veut faire voyager

Frank Reeves, vétéran de la technologie hôtelière, lance VOYRIA, un fonds de 5 millions d’EUR pour soutenir les startups tech du voyage et de l’hôtellerie en phase de démarrage. Ayant déjà engagé 4 millions d’euros, principalement pour SHR et 2 autres entreprises, Voyria cible les startups axées sur l’IA au Royaume-Uni et en Irlande. Les investissements varieront entre 50 000 et 250 000 euros, accompagnés de mentorat. Reeves souhaite également impliquer d’autres entrepreneurs dans ce projet, visant à créer un écosystème favorable au développement des startups de la TravelTech.

Applications de rencontre : Sécurité et confiance au cœur des préoccupations

Applications de rencontre : Sécurité et confiance au cœur des préoccupations

Les applications de rencontre, telles que BUMBLE et MATCH, envisagent de nouvelles fonctionnalités pour améliorer l’expérience des femmes face à une hausse des menaces et des contenus non sollicités. Bumble et Match, propriétaires de Tinder, ont vu leur valeur boursière chuter de plus de 80 % en 3 ans. En réponse, Bumble a intensifié la vérification d’identité et utilise l’IA pour éliminer les faux profils, bloquant 95 % des comptes frauduleux. Selon une étude, plus de 10 % des femmes ont été menacées physiquement et près de 50 % ont reçu des messages ou images sexuels non désirés. Les entreprises redoublent d’efforts pour restaurer la confiance et la sécurité des utilisateurs.

Remboursé, c’est (presque) gagné

Le groupe tech français CLARANOVA (ex-Avanquest) a remboursé 19,7 millions d’EUR aux porteurs de l’obligation Euro PP, continuant ainsi à réduire sa dette. Ce remboursement, financé par les fonds propres de l’entreprise, vise à renforcer sa structure financière et à améliorer sa flexibilité opérationnelle. D’ici la fin de l’exercice le 30 juin 2024, Claranova aura remboursé plus de 55 millions d’EUR de dette. En parallèle, le groupe a refinancé sa dette OCEANE, prolongeant sa maturité de 4 ans.

LOUISE BUHNEMANN est nommée product director de la start up e-commerce Jow. Diplômée de CentraleSupelec en 2018, elle a débuté chez Fixter comme associate product manager. Après avoir rejoint Jow en 2020 en tant que product owner, elle est devenue head of product en 2022.

JANE FAILLIOT, présente chez Konbini depuis 2019, est promue Head of Konbini Studio, le studio créatif 360° de Konbini. À la tête d’une équipe de 10 personnes, elle est chargée de diversifier l’offre en marque blanche et d’accompagner les marques dans leurs stratégies de création et d’amplification.

CARINE JACQ est nommée directrice marketing et expérience client de Cobredia. Ayant auparavant travaillé chez Bois & Matériaux, Delta Dore et Réseau Komilfo, elle rejoint Cobredia pour promouvoir la distribution des marques automobiles. Jacq apportera son expertise en marketing digital et communication au sein de l’entreprise.

GUILLAUME RIPAULT devient consultant associé de Rainmakers & Partners pour Marseille et la Région Sud. L’entreprise est cabinet de conseils spécialisé grenoblois spécialisé dans les levées de fonds. Ingénieur CentraleSupélec, il était jusqu’alors managing Partner chez EvarInvest AM.

