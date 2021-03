Sans cookies tiers, à quoi pourrait ressembler la publicité en ligne?

Malgré la crise, la publicité en ligne a réussi à se maintenir avec une croissance de 3% en 2020 pour atteindre 6 milliards d’euros en France. Mais le secteur se retrouve face à de nombreux défis à moyen ou long terme, dont la fin annoncée des cookies tiers. Pour rappel, Google a notamment prévu de ne plus en utiliser pour Chrome d’ici 2022.

Mais n’est-ce pas aussi pour le secteur l’opportunité de réinventer la façon dont il fait de la publicité en ligne pour remettre la confiance, le consentement, et l’expérience utilisateur au centre? Et techniquement, quels sont les outils envisagés pour remplacer les cookies tiers?

En ce qui concerne les outils de remplacement, « pour simplifier, on peut trouver trois types de solutions à l’heure actuelle: les solutions contextuelles, d’ID et de cohorte », résume Eric Schnubel, directeur général de l’IAB (l’Interactive Advertising Bureau). Mais des défis existent encore pour certaines d’entre elles et des interrogations restent en suspens, notamment pour le suivi des campagnes.

Et au-delà des aspects techniques, pour le futur, Hélène Chartier, directrice générale du SRI (Syndicat des Régies Internet), note que l’enjeu sera notamment de « faire moins mais mieux, de revaloriser la publicité pour éviter la déperdition, la surcharge visuelle. Tout l’enjeu est d’expliquer le contrat de confiance entre un contenu et la publicité. Il y a un enjeu pédagogique très important sur notre marché, de transparence, de simplification des messages et du process technologique de la publicité digitale, qui est vrai a empilé beaucoup de technologies ».

Retrouvez l’ensemble de l’interview avec Hélène Chartier, directrice générale du Syndicat des Régies Internet, et Eric Schnubel, directeur général de l’Interactive Advertising Bureau, au cours de l’émission.