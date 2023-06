VIVATECH c’est parti, EASYMOVIE et BONE 3D c’est fini, Paul Mc Cartney ressuscite les BEATLES, Mistral s’offre un petit tour de seed de 105 millions d’euros.

Avec notre partenaire PLEO, ne perdez plus de temps avec les notes de frais!

Nous vous donnons rendez vous pendant ces 3 jours sur VIVATECH, la grande messe des corporates, l’occasion d’entendre la vision de nombreux acteurs historiques, L’OREAL, RENAULT, LVMH bien sur. L’occasion de vous croiser en coulisse pour notre plus grand plaisir!

L’innovation solutionne beaucoup de problèmes quoiqu’en disent certains politiques engoncés dans leurs dogmes. Si l’agriculture cellulaire bouscule les traditions c’est une option de développement intéressante pour palier aux enjeux qui sont les notres. Je vous propose une petite plongée au coeur d’ALEPH Farms, l’une des startups pionnieres dans le domaine créé en Israel par la Professeur Shulamit Levenberg doyenne de la faculté de génie biomedical du Technion et Didier Toubia, CEO de la startup, né à Paris, je reviendrais dans un prochain article sur son parcours.

Richard Menneveux , Rédacteur en Chef de FRENCHWEB.FR

BREAKING NEWS:

Après avoir levé un peu plus de 12 millions de dollars auprès de Caphorn Invest, Ring Capital, et Angelsquare, la startup EASYMOVIE est en redressement judiciaire faute d’avoir pu trouver de nouveaux financements pour résorber une perte d’activité de plusieurs millions d’euros chaque année. Elle compte de nombreux clients prestigieux à l’instar de Total, Orange, L’Oréal, Crédit Agricole, ou encore Natixis. Fin de parcours également pour BONE 3D, startup dans laquelle Karot Capital avait investi 1,4 million d’euros. La société pourrait selon nos informations être reprise par le groupe DOLIAM. Le groupe de jeux video suédois, Embracer Group, a annoncé qu’il allait fermer plusieurs studios, annuler des jeux et réduire drastiquement son personnel, après l’échec inattendu d’une transaction de 2 milliards de dollars. Embracer Group exploite les licences Tomb Raider, du Seigneur des Anneaux ou encore Perfect Dark. NETFLIX est en discussion pour diffuser en direct son tout premier événement sportif, un tournoi de golf avec des golfeurs professionnels de Full Swing et des pilotes de Formule 1, prévu cet automne. Paul McCartney a déclaré qu’un monteur son avait utilisé l’intelligence artificielle pour « extraire » la voix de John Lennon d’une ancienne démo afin de créer « le dernier enregistrement des Beatles », prévu pour une sortie en 2023.



A LIRE:

LEVEES DE FONDS A L’ETRANGER:

La startup basée à New York, MEDIVIS, dont la plateforme SurgicalAR permet aux radiologistes et aux chirurgiens de rendre de manière holographique des images par IRM et TDM, a réussi à lever 20 millions de dollars lors d’une série A, dirigée par Thrive. KODEM , startup qui utilise l’intelligence d’exécution pour détecter et atténuer les risques de sécurité des applications, sort de l’ombre avec une série A de 18 millions de dollars qui a suivi une levée de fonds de démarrage de 7 millions de dollars gardée secrète. La startup londonienne SYNTHESIA spécialisée dans la génération de vidéos grâce à l’intelligence artificielle, a réussi à lever 90 millions de dollars lors d’une série C, valorisant l’entreprise à 1 milliard de dollars. Cette levée de fonds a été menée par Accel, avec la participation de Nvidia, Kleiner Perkins, GV et d’autres investisseurs.



DATABRICKS annonce que son chiffre d’affaires annuel a augmenté de plus de 60 % pour atteindre 1 milliard de dollars au cours de l’exercice fiscal se terminant en janvier. La société a également annoncé l’acquisition de Rubicon, une startup spécialisée dans les systèmes de stockage d’intelligence artificielle.



JULIE LAMBERT est nommée VP Marketing France de DAILYMOTION JEROME PICQ devient le nouveau directeur adjoint du développement et de la diversification de BSMART



