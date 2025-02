Sommet de l’action sur l’IA: Trois blocs, trois modèles opposés / L’IA redonne sourire à Emmanuel Macron / Pour ses 20 ans, YouTube enterre la télévision

Sur la ligne d’arrivée du sommet de Paris: Trois blocs, trois modèles opposés

Le sommet de Paris sur l’intelligence artificielle devait marquer une avancée vers un cadre international partagé, garantissant une IA éthique et sécurisée. L’absence des États-Unis et du Royaume-Uni parmi les signataires de l’accord entérine une réalité plus brutale : la fragmentation de la gouvernance mondiale de l’IA. En refusant d’adhérer à un texte pourtant soutenu par 60 nations, les deux puissances technologiques imposent un modèle où l’IA avancera selon des règles divergentes, façonnées par des intérêts géopolitiques plus que par un consensus global.

Trois blocs se dessinent désormais, chacun imposant une vision distincte.

L’Union européenne, avec son AI Act, cherche à encadrer le développement de l’IA avant que les usages ne lui échappent, en instaurant des règles strictes de transparence et de responsabilité.

Les États-Unis, dont 90 % des modèles d’IA les plus avancés proviennent actuellement, et le Royaume-Uni privilégient une approche qui laisse les entreprises s’auto-réguler afin d’éviter toute entrave à l’innovation, quitte à favoriser une asymétrie du marché.

La Chine, quant à elle, poursuit une logique d’autonomie et de contrôle étatique, intégrant l’IA dans son modèle de gouvernance tout en développant un cadre réglementaire strictement nationalisé.

La fragmentation s’étend aussi aux infrastructures critiques de l’IA. La course aux semi-conducteurs et aux data centers s’intensifie, avec des restrictions de plus en plus strictes que les États-Unis imposent sur l’exportation de technologies avancées, verrouillant notamment l’accès aux puces de dernière génération. La Chine continue ses investissements pour bâtir son propre écosystème technologique. Entre les deux, l’Europe tente de bâtir une autonomie numérique et protéger ses concitoyens.

Le Sommet pour l’Action sur l’IA : un moment de renaissance pour Emmanuel Macron

Le Sommet pour l’Action sur l’IA 2025 a redonné du souffle à Emmanuel Macron, qui a renoué avec ses fidèles supporters de la French Tech, à défaut de toucher l’ensemble des Français, ainsi qu’avec la scène politique, économique et technologique internationale.

Dans un dernier discours à Station F, face à un écosystème tech rassemblé en masse, il a réaffirmé son engagement pour le volontarisme, l’attractivité et la souveraineté européenne. Il a notamment annoncé 109 milliards d’euros d’investissements privés en France, impliquant des entreprises comme Iliad, Orange, Thales, Stellantis, ainsi que des fonds internationaux tels que Brookfield et MGX. À l’échelle européenne, 200 milliards d’euros ont été mobilisés, dont 50 milliards via la Commission européenne et 150 milliards par des entreprises européennes.

Emmanuel Macron a également mis en avant l’atout énergétique de la France, capable de fournir une électricité nucléaire mais décarbonée, tout en déployant rapidement des infrastructures pour les data centers.

De retour dans le fief de Xavier Niel, Emmanuel Macron a brillamment joué l’épisode 2 de la Startup Nation. Un événement qui marquera sans doute son second quinquennat.

Eric Schmidt alerte sur le retard occidental en IA open source face à la Chine

L’ancien PDG de Google, Eric Schmidt, met en garde contre un possible leadership chinois dans l’IA open source si les pays occidentaux ne renforcent pas leurs investissements. Il pointe du doigt les modèles fermés naux États-Unis, tels que ceux de Google (Gemini), OpenAI (GPT-4) et Anthropic (Claude), à l’exception de Llama de Meta.

Schmidt insiste sur l’importance des technologies ouvertes pour favoriser l’innovation dans les universités et les laboratoires occidentaux, et appelle à une collaboration avec la Chine sur la sécurité de l’IA.

Lors du sommet IA à Paris, il a également exhorté l’Europe à se concentrer sur les applications d’IA afin d’en tirer des bénéfices économiques.

Présent au AI Action Summit de Paris, Dario Amodei, CEO d’Anthropic, appelle les gouvernements à accélérer la régulation de l’intelligence artificielle face à une avancée technologique qu’il juge critique. Il met en garde contre trois risques majeurs : la perte du leadership des démocraties au profit de régimes autoritaires, les menaces sécuritaires liées aux IA avancées (cybersécurité, armes CBRN, dérives autonomes) et l’impact économique massif sur le marché du travail.

Dario Amodei évoque l’émergence d’un « pays de génies dans un datacenter », capable de rivaliser avec la productivité de nations entières. Il exhorte les États à imposer des normes de transparence, des audits indépendants et des mécanismes de suivi économique pour éviter une dérive incontrôlée de l’IA. Un impératif : agir avant 2030

Pour ses 20 ans, YouTube enterre la télévision

Vingt ans après son lancement, YouTube supplante la télévision traditionnelle. Aux États-Unis, la plateforme est devenue le premier service de streaming en termes de temps de visionnage, et la télévision connectée a dépassé le mobile comme principal écran de consultation. Fini le modèle linéaire des chaînes historiques : les créateurs indépendants produisent désormais des talk-shows, des films et des émissions en studio, captant des audiences massives et monétisant directement leurs communautés.

Les chiffres sont sans appel : plus d’un milliard d’heures de contenu YouTube sont regardées quotidiennement sur TV. Les podcasts explosent, YouTube étant devenu la plateforme numéro un pour ce format aux États-Unis. Les créateurs s’organisent en véritables studios, réinventant le modèle hollywoodien en direct sur la plateforme. Monétisation par abonnements, partenariats avec des marques, commerce intégré : plus de 50 % des chaînes générant cinq chiffres ou plus de revenus annuels exploitent des sources de revenus hors publicité.

L’IA accélère encore cette transformation, automatisant la production, optimisant la distribution et multipliant les audiences grâce au doublage automatique. Avec plus de 40 % du temps de visionnage issu de contenus traduits, YouTube n’a jamais été aussi global.

Après Google, Apple rebaptise le golfe du Mexique en « golfe d’Amérique » sur Apple Maps

Apple a suivi Google en renommant le golfe du Mexique en golfe d’Amérique sur Apple Maps, une modification d’abord appliquée aux utilisateurs américains avant un déploiement global. Par ailleurs, l’Associated Press rapporte avoir été exclue d’un événement à la Maison Blanche après avoir refusé d’adopter cette nouvelle appellation, imposée sous la pression de l’administration Trump.

Talkspirit veut devenir l’Operating System des organisations qui veulent accélérer vers l’impact

