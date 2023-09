Levées de fonds, MICROSOFT, CURVE, Les actus tech qu’il ne faut pas manquer ce matin.

Avec notre partenaire PLEO, ne perdez plus de temps avec les notes de frais!

🎂 Bon anniversaire à SEBASTIEN DANET (INFLUENCIA, THE GOOD, MINTED), Henri Marcoux (TIKEHAU CAPITAL)

BREAKING NEWS:

↗ MICROSOFT a annoncĂ© ce jeudi le lancement de Microsoft 365 Copilot, un complĂ©ment d’intelligence artificielle Ă ses applications phares telles que Word et Excel. Ce nouvel outil sera disponible Ă l’achat pour les grandes entreprises Ă partir du 1er novembre. Les applications Office reprĂ©sentent 24% du chiffre d’affaires total de Microsoft.

↗ Face Ă une recrudescence suspecte d’ouvrages potentiellement gĂ©nĂ©rĂ©s par intelligence artificielle sur sa plateforme ces derniers mois, AMAZON a dĂ©cidĂ© de mettre en place une nouvelle rĂ©glementation. DĂ©sormais, les auteurs sont limitĂ©s Ă l’auto-publication de trois livres par jour sur le site.

↗ Des startups spĂ©cialisĂ©es dans l’Ă©tiquetage des donnĂ©es, telles que SCALE AI et APPEN, font dĂ©sormais appel Ă des poĂštes et des Ă©crivains pour leurs travaux. L’objectif ? AmĂ©liorer la qualitĂ© littĂ©raire de leurs outils d’Ă©criture basĂ©s sur l’intelligence artificielle.

↗ SNAP a annoncĂ© que son offre d’abonnement, Snapchat+, compte dĂ©sormais plus de 5 millions d’abonnĂ©s, en hausse par rapport aux 3 millions enregistrĂ©s en avril 2023. LancĂ© en juin 2022 Ă un tarif de 3,99 $ par mois.

↘ Alors que Google prĂ©voit de dĂ©ployer Studio Bot, son chatbot basĂ© sur l’intelligence artificielle actuellement accessible uniquement aux Etats Unis, dans plus de 170 pays. L’europe ne voit toujours rien venir en raison de restrictions rĂ©glementaires auxquelles GOOGLE ne souhaite pas s’exposer.

↗ TikTok est en train de tester une intĂ©gration avec Google dans diffĂ©rents pays. Selon des recherches, la fonctionnalitĂ© de recherche de TikTok comprend dĂ©sormais une option intĂ©grĂ©e permettant d’effectuer la mĂȘme requĂȘte de recherche directement sur Google sans quitter l’application.

↗ Le gouvernement du QuĂ©bec a confiĂ© Ă Startup MontrĂ©al la gestion d’Ax-C, le nouveau centre d’innovation et d’entrepreneuriat d’envergure internationale basĂ© Ă MontrĂ©al. Richard ChĂ©nier, prĂ©cĂ©demment conseiller spĂ©cial du gouvernement pour le projet Ax-C, quittera ses fonctions de directeur du Centech pour prendre la tĂȘte de Startup MontrĂ©al en tant que directeur gĂ©nĂ©ral

LE CHIFFRE DU JOUR: jumeau numérique un marché X6

ValorisĂ© Ă 10,27 milliards de dollars en 2021, le marchĂ© des jumeaux numĂ©riques est en pleine croissance, il devrait atteindre 61,45 milliards de dollars d’ici 2027.

 Un jumeau numĂ©rique est une reprĂ©sentation informatique d’une entitĂ© physique qui englobe toute son existence. Il s’agit de virtualiser des actifs physiques, des systĂšmes ou des procĂ©dĂ©s, avec pour objectif d’optimiser le fonctionnement de ces Ă©lĂ©ments en crĂ©ant une rĂ©plique numĂ©rique qui peut ĂȘtre manipulĂ©e, analysĂ©e et testĂ©e sans perturber l’entitĂ© rĂ©elle.

Le jumeau numĂ©rique utilise des informations en temps rĂ©el reçues des capteurs de l’entitĂ© pour imiter ses actions. Cette technologie permet d’en surveiller les performances, de prĂ©voir d’Ă©ventuelles dĂ©faillances et de prendre des dĂ©cisions plus Ă©clairĂ©es concernant sa maintenance et sa durĂ©e de vie.

A LIRE SUR FRENCHWEB.FR

LES PRECEDENTS GOOD MORNING FRENCHWEB:

TOOLBOX: LA STARTUP A SUIVRE, PENNYLANE

Combien de fois vous ĂȘtes vous dit: que de temps perdu Ă rĂ©cupĂ©rer telle ou telle information dissĂ©minĂ©e dans des interfaces complexes. Autant d’heures que vous pourriez mieux utiliser dans votre agenda quotidien, que vous soyez entrepreneur, dirigeants ou encore directeur financier.

C’est Ă vous que s’adresse PENNYLANE en rassemblant au mĂȘme endroit tous les outils et intĂ©grations pour gĂ©rer vos dĂ©penses, votre facturation, votre trĂ©sorerie ainsi que votre comptabilitĂ©, un vĂ©ritable dashboard intelligent, que nous vous invitons Ă dĂ©couvrir en cliquant ici

PENNYLANE a Ă©tĂ© sĂ©lectionnĂ© pour ĂȘtre partenaire de la TOOLBOX de FRENCHWEB.FR

EXPERIENCES avec notre partenaire ONEFLOW

LEVEES DE FONDS avec le soutien de JUNTO, spécialiste de la performance média.

PITCHY, une solution de crĂ©ations de videos crĂ©Ă©e en 2013 annonce un tour de table de 40 millions d’euros en vue d’accĂ©lĂ©rer le dĂ©veloppement de la startup au travers d’acquisitions afin d’asseoir sa place sur le marchĂ© europĂ©en.

EPOCA qui édite une plateforme de télésurveillance pour personne agées, vient de boucler une levée de fonds de 10M euros, auprÚs de Mutuelles Impact, Ring Capital, Orange Ventures, la fondation Astorg et Investir&+ qui rejoignent Makesense et Elzeard, investisseurs historiques qui participent à ce nouveau tour.

A L’ETRANGER:

CURVE, la super application financiĂšre qui permet de centraliser toutes vos cartes de crĂ©dit et de dĂ©bit en une seule carte et application, a annoncĂ© une levĂ©e supplĂ©mentaire de ÂŁ58 millions dans le cadre de son extension de sĂ©rie C, portant son total de financement de sĂ©rie C Ă plus de ÂŁ133 millions. Participent au tour: Britannia, IDC Ventures, Cercano Management (branche d’investissement de l’hĂ©ritage du co-fondateur de Microsoft, Paul G. Allen), Cohen Circle, Outward VC. LancĂ© en 2018, Curve a attirĂ© plus de 4,5 millions de clients Ă travers le monde, offrant une interface puissante pour une meilleure gestion des finances. Curve a Ă©liminĂ© les frais cachĂ©s de conversion de devises et offre une vue financiĂšre complĂšte pour une meilleure gestion du budget. Jusqu’Ă prĂ©sent, Curve a levĂ© ÂŁ208 millions et a Ă©tabli des partenariats avec des marques comme Samsung, Mastercard, et Huawei.

CORTI une startup qui dĂ©veloppe une solution de co-pilote IA dĂ©diĂ© aux interactions en santĂ©, a levĂ© 60 millions de dollars lors d’un tour de financement de sĂ©rie B co-dirigĂ© par Prosus Ventures et Atomico. Les investisseurs actuels, comme Eurazeo, EIFO et Chr. Augustinus Fabrikker, ont Ă©galement participĂ© au tour

MESH, une startup spĂ©cialisĂ©e dans l’aide Ă ses clients pour le transfert et la gestion d’actifs numĂ©riques, a bouclĂ© une levĂ©e de fonds de sĂ©rie A de 22 millions de dollars. Cette levĂ©e a Ă©tĂ© dirigĂ©e par Money Forward, portant ainsi le financement total de Mesh Ă 32 millions de dollars.

La startup allemande FERNRIDE, spĂ©cialisĂ©e dans la conduite autonome, a annoncĂ© avoir levĂ© 50 millions de dollars en financement de sĂ©rie A pour accroĂźtre l’utilisation de ses camions de fret autonomes « assistĂ©s par l’homme » dans les parcs logistiques de ses clients. La startup munichoise avait initialement clĂŽturĂ© le cycle de financement avec 31 millions de dollars, mais l’a prolongĂ© en raison de l’intĂ©rĂȘt Ă©levĂ© des investisseurs. Parmi les nouveaux investisseurs figurent Munich Re Ventures, la sociĂ©tĂ© de capital-risque de Munich Re, la sociĂ©tĂ© bavaroise de capital-risque Bayern Kapital et l’ancien dirigeant de Siemens Klaus Kleinfeld, qui deviendra prĂ©sident du conseil d’administration de Fernride.

FRENCHWEB VCÂ

GGV (ex Granite Global Ventures), un fonds d’investissement dotĂ© de 9 milliards de dollars et ayant financĂ© des entreprises chinoises telles qu’Alibaba et ByteDance, a annoncĂ© la sĂ©paration de ses activitĂ©s en Asie et aux États-Unis. Cette dĂ©cision intervient quelques mois aprĂšs que le gouvernement amĂ©ricain, en juillet, ait sollicitĂ© des dĂ©tails concernant les participations de GGV en Chine.

Kasikornbank, l’une des principales banques de ThaĂŻlande, lance son fonds KXVC de 100 millions de dollars. Ce fonds vise Ă soutenir les entreprises technologiques souhaitant Ă©tendre leurs activitĂ©s dans la rĂ©gion Asie-Pacifique (APAC). KASIKORNBANK a l’intention d’investir dans jusqu’Ă 30 startups Ă travers l’Union EuropĂ©enne, les États-Unis, IsraĂ«l et l’APAC.

L’ancien responsable des affaires publiques d’AIRBNB, David Miodownick reprend sa casquette de conseiller parlementaire, cette fois çi auprĂšs du DĂ©putĂ© et Vice PrĂ©sident de la commission des finances François Jolivet, alors que s’ouvre le dĂ©bat sur les niches fiscales des locations meublĂ©s touristiques au cours de l’étude du PLF 2024. Eric Scaramozzino est nommĂ© au poste de Vice-PrĂ©sident des Initiatives StratĂ©giques chez PENNYLANE . Il quitte NUBANK dont il Ă©tait le General Manager. Jeremie Caudard est promu Directeur des SystĂšmes d’Information chez Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire. Guillaume NoĂ© est le nouveau VP of Growth de CARRY1st un Ă©diteur de jeux mobiles sud africain Luc Mandret est promu Group Marketing & Communications Director chez ARCHETYPE Stanislas SABATIER rejoint MOVU ROBOTICS en tant que Head of Software offboard, il officiait prĂ©cĂ©dement chez Stanley Robotics



AGENDA

L’agenda des Ă©vĂšnements 2023 Ă ne pas manquer →

OFFRES D’EMPLOI

DĂ©couvrez le nouveau JOBBOARD de FRENCHWEB.FR