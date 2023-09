LA BELLE VIE / TIKTOK / SODEXO / Les actus tech qu’il ne faut pas manquer ce matin.

Avec notre partenaire PLEO, ne perdez plus de temps avec les notes de frais!

Merci Paul! J’ai Sacha Distel dans les oreilles

S’il y a un secteur dans lequel la rentabilité est difficile c’est bien celui de la distribution et livraison de produits alimentaires et d’épicerie en ligne (surtout quand on livre en moins de 6 heures).

Toutefois LA BELLE VIE contredit cette affirmation: fruit d’une croissance bien maitrisée, la startup créé par Paul Lé a atteint en mars 2023 son équilibre opérationnel et enregistre un EBITDA positif depuis le mois de juin.

Toujours selon nos informations, LA BELLE VIE a fin juin à réalisé un chiffre d’affaires de 28 millions d’euros en croissance de plus de 30% vs 2022 et enregistre 3000 nouveaux clients par mois.

BREAKING NEWS:

↘ Relations tendues entre les Etats Unis et la Chine, Le ministère chinois de la Sécurité de l’État affirme sur WECHAT que les États-Unis ont continuellement piraté les serveurs de Huawei, volé des données critiques et installé des backdoors depuis 2009.

↗ Yann LECHELLE, ex CEO de SCALEWAY, et multi entrepreneurs, lance PROBABL dont la raison d’être est “ de développer, maintenir à l’état de l’art et pérenniser un ensemble complet d’outils open source pour la science des données au bénéfice de la France, de l’Union Européenne et du Monde”. une explication de texte va être nécessaire, nous lui donnons rendez vous pour un prochain FRENCHWEB BUSINESS

↗ CAAST et MIRAKL s’associent pour développer un service de video de présentation produit dans un format court, les CAAST SHORTS.

la marque peut ainsi avoir des contenus de différents types comme par exemple :

4 à 5 courtes vidéos de présentation de fonctionnalités d’un produit high-tech la reprise d’un catwalk d’un fashion show pour un vêtement (ex: une robe de soirée) plusieurs vidéos de réponse aux questions les plus fréquemment posées sur une voiture et tout type de contenu qui va permettre au consommateur de passer d’une phase de découverte, à la considération puis à la décision d’achat du produit.



↗ OpenAI a dévoilé DALL-E 3, que vous pourrez dès le mois d’octobre (si vous êtes aux US) piloter au moyen de ChatGPT

↘ Dans son procès contre AMAZON Prime, la FTC allègue que trois cadres d’Amazon ont joué des rôles clés dans l’inscription de clients à leur insu et ont rendu difficile l’annulation d’abonnements.

↗ NEURALINK recrute pour le premier essai clinique sur des humains de son implant cérébral destiné aux patients paralysés. On s’attend à ce que cet essai dure environ six ans et concerne probablement moins de dix personnes.

LE CHIFFRE DU JOUR: 24 millions

C’est le nombre d’utilisateurs actifs en France, un chiffre d’autant plus impressionnants que la consommation moyenne par jour et par utilisateur est de 90 minutes, un chiffre dévoilé par Naim Roux, le SMB Strategic Partnership Manager de TIKTOK lors d’un workshop organisé par le réseau social.

EPOCA qui édite une plateforme de télésurveillance pour personne agées, vient de boucler une levée de fonds de 10M euros, auprès de Mutuelles Impact, Ring Capital, Orange Ventures, la fondation Astorg et Investir&+ qui rejoignent Makesense et Elzeard, investisseurs historiques qui participent à ce nouveau tour.

A L’ETRANGER:

KENJO une startup allemande spécialisée dans les services RH vient de boucler une levée de fonds de 8,8 millions d’euros avec comme lead investor le fonds d’investissement HI INOV. Kenjo simplifie les tâches de gestion des ressources humaines et garantit la conformité aux lois du travail à l’échelle mondiale

MOTHERDUCK qui commercialise la plateforme de base de données DuckDB, a levé 52,5 millions de dollars lors de sa série B, portant ainsi son financement total à 100 millions de dollars. La startup est valorisée 400 millions de dollars à l’issue de l’opération.

LEGIT SECURITY, dont la solution aide à identifier les vulnérabilités des applications à partir du code, annonce une levée de fonds de 40 millions de dollars lors de sa série B, dirigée par CRV, portant ainsi son financement total à 77 millions de dollars.

La start-up JOKR, qui propose un service de livraisons rapides d’épicerie en Amérique latine, a réussi à lever environ 50 millions de dollars lors de sa série D, dirigée par Convivialité, avec une valorisation de 800 millions de dollars. JOKR était valorisé 1,3 milliard de dollars en février 2023.

Alexandra SERIZYA est nommée Chief Strategy & services Innovations Officer au sein de SODEXO Alice GUEHENNEC rejoint SODEXO en tant que Directrice Tech, Data & Digital, après un passage au sein de la SAUR en tant que GROUP CHIEF DIGITAL OFFICER. Jean Christophe Morisseau est le nouveau Country Manager de LENOVO après avoir dirigé Red Hat en France pendant 8 ans Laurent Babicz de Salettes rejoint SHOWROOMPRIVE en tant que Head of CRO, il est passé par DECITRE, SANTEVET et WANIMO avant de créer sa société de conseil en eCommerce Alexis LE PORTZ est nommé Directeur d’investissement en charge des fintech au sein du fonds d’investissement TRUFFLE CAPITAL Jeanne BONNOT est promue Culture et Engagement Lead chez DOCTOLIB



