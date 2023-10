FRENCHTECH, les startups (et les VC) lui disent merci / SNAP croque GrAI Matter Labs / DL Software laisse place à ORISHA

↗ Pour les 10 ans de la FRENCHTECH, startups et VC ont le sourire

Le dĂ©putĂ© Renaissance de l’Essonne, Paul Midy, a dĂ©fendu avec succĂšs la crĂ©ation d’une nouvelle niche fiscale pour soutenir le financement des start-up. Il vise Ă orienter davantage l’Ă©pargne des Français vers les start-up et Ă ajuster certains dispositifs d’aides existants. Bien que moins ambitieux que son objectif initial, le texte adoptĂ© prĂ©voit de soutenir plusieurs milliers de PME innovantes avec un demi-milliard d’euros par an . Le dispositif modifiĂ© comprendra de nouvelles catĂ©gories de jeunes entreprises et proposera des exonĂ©rations fiscales pour les investissements dans ces entreprises. De plus, les start-up bĂ©nĂ©ficieront d’un crĂ©dit d’impĂŽt recherche avec des dĂ©lais de remboursement plus courts et auront un accĂšs facilitĂ© aux contrats publics notamment ceux de moins de 100 000 euros. Paul Midy estime que le nombre d’entreprises Ă©ligibles pourrait doubler d’ici la fin du quinquennat.

Autre mesure favorable aux startups de la Frenchtech, annoncĂ©e hier soir Ă Bercy par le Ministre dĂ©lĂ©guĂ© chargĂ© de l’économie numĂ©rique, Jean NoĂ«l BARROT devant un parterre d’entrepreneurs Ă l’occasion des 10 ans de la FRENCHTECH: l’administration fiscale française va permettre aux jeunes entreprises innovantes Ă©mettant des BSPCE (bons de souscription de parts de crĂ©ateur d’entreprise) d’appliquer une dĂ©cote d’illiquiditĂ©. Cette mesure vise Ă renforçer la capacitĂ© des entreprises françaises Ă attirer des talents dans un contexte trĂšs concurrentiel.

↘ Le seul souverain qui tienne c’est le cash

MalgrĂ© ses ambitions de contribuer Ă la souverainetĂ© technologique europĂ©enne, GrAI Matter Labs (287eme au classement FW500) termine dans l’escarcelle de SNAP, et ce en dĂ©pit des 25 millions de dollars auprĂšs de IBIONEXT, 360 CAPITAL, 3T FINANCE, et la BPI ,selon les informations de L’informĂ©. GrAI Matter Labs conçoit un processeur sur une architecture à base de réseaux neuronaux, numérique mais asynchrone, utilisant des « spiking neurons » (neurones à impulsion). Ils ambitionnent d’intégrer un million de neurones sur un centimètre carré et con- sommant 1W, programmable en Python. A noter que GRAI MATTER LABS avait obtenu 1 million de dollars de financement de la DARPA pour un démonstrateur FPGA. Elle n’aura toutefois pas convaincu ses investisseurs pas plus que de nouveaux Ă financer un tour de table.

↗ PROMAN sera bien le repreneur d’IZIWORK

PROMAN, acteur français de l’intĂ©rim et des RH, annonce le rachat d’IZIWORK, leader de l’intĂ©rim digital en France et prĂ©sent en Italie. Cette acquisition a Ă©tĂ© approuvĂ©e par le Tribunal de commerce de Nanterre, aprĂšs une compĂ©tition avec ADECCO. La proposition de PROMAN, qui promet de reprendre la totalitĂ© des activitĂ©s et des effectifs d’IZIWORK, a emportĂ© l’acquiescement du tribunal. Les Ă©quipes d’IZIWORK ont Ă©galement soutenu ce projet. Cette fusion vise Ă combiner les ressources des deux sociĂ©tĂ©s afin de devenir un acteur de premier plan dans le secteur du travail temporaire et du recrutement, Ă la fois en agence et en ligne. GrĂące Ă PROMAN, IZIWORK prĂ©voit d’Ă©tendre rapidement sa plateforme dans les 16 pays oĂč PROMAN est dĂ©jĂ Ă©tabli, en particulier en Europe et en AmĂ©rique du Nord.

↗ DL Software devient ORISHA

DL Software, Ă©diteur europĂ©en de logiciels (16eme position du FW500) cĂ©lĂšbre ses 20 ans en renouvelant son image : la marque change de nom pour devenir Orisha. Ce changement intervient dans le cadre de la volontĂ© du groupe d’accĂ©lĂ©rer son internationalisation. L’ensemble des sociĂ©tĂ©s qui appartenaient prĂ©cĂ©demment Ă son portfolio, composĂ© de 25 marques commerciales, sont maintenant unifiĂ©es sous la marque Orisha. Ce changement s’accompagne d’une organisation par secteur d’activitĂ©, englobant notamment la santĂ©, l’immobilier et la distribution. Cette refonte s’inscrit Ă©galement dans la restructuration du groupe en business units sectorielles initiĂ©e au dĂ©but de 2023. Enfin, Orisha projette d’atteindre un chiffre d’affaires de 500 millions d’euros d’ici 2028.

↘ La magie des pertes

C’est ce qui pourrait Ă©viter Ă X (TWITTER) et Amazon d’échapper Ă la taxe imposĂ©e par la Commission europĂ©enne pour financer le DSA, dont les dĂ©penses dĂ©passeraient les 45 millions d’euros. Ainsi seules les entreprises rĂ©alisant des bĂ©nĂ©fices se verraient imposer une participation Ă hauteur de 0,05% de leurs bĂ©nĂ©fices de l’annĂ©e n-1 (en l’occurence 2022). Sur ce principe, GOOGLE se verraient rĂ©gler le gros de l’addition avec 22,1 millions d’euros, META 11 millions, TIKTOK 3,9 millions et Apple 3 millions d’euros.

↘ Ne jamais cultiver son potager dans le jardin du voisin.

X a retirĂ© sans prĂ©avis le badge « vĂ©rifié » du compte principal du New York Times le 17 octobre. Le trafic depuis X vers le NYT aurait chutĂ© d’environ 50% depuis aoĂ»t 2023. Cet exemple illustre une nouvelle Ăšre dans les relations entre medias et les acteurs de la tech, qui va amener les premiers Ă restructurer la gestion de leurs audiences et sans doute proposer une offre Ă©ditoriale moins formatĂ©e pour les plateformes.

↘ Terminus pour CONVOY

La place de marchĂ© pour le transport routier, Convoy, va progressivement cloturer ses activitĂ©s. La startup souffre d’une baisse majeure du fret, et son chiffre d’affaires ne lui permet pas de faire face Ă ses couts. MalgrĂ© 1 milliard de dollars levĂ©s auprĂšs de fonds d’investissement comme T. Rowe Price, Fidelity et CapitalG, la startup ne les a pas convaincu de remettre au pot, ni de trouver de nouveaux investisseurs. Seul Hercules Capital qui a prĂ©tĂ© 100 millions de dollars Ă la sociĂ©tĂ© pourrait rĂ©cupĂ©rer sa mise avec la cession de sa technologie et propriĂ©tĂ© intellectuelle.

↘ PRODUCT HUNT va licencier 60% de ses Ă©quipes pour faire face aux changements de marchĂ© liĂ©es Ă l’IA qui pourraient affecter son activitĂ©.

↗ La FCC approuve Ă l’unanimitĂ© la demande d’Apple, Meta, Google, Microsoft, pour l’accĂšs Ă la bande des 6GHz pour le partage de connexion Wi-Fi destinĂ© aux casques AR et VR.

↗ Microsoft et Amazon collaborent avec la police indienne Ă des opĂ©rations de perquisitions dans 76 lieux lors d’une opĂ©ration majeure contre les arnaques d’assistance technique et la fraude liĂ©e aux cryptomonnaies.

