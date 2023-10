ORANGE / DOCAPOSTE / AMAZON & MICROSOFT 365 / Les actus tech à ne pas manquer ce matin.

↘ Lors d’un colloque sur les telecoms qui se tenait Ă bourges, Jean François Fallacheur, directeur executif, CEO d’ORANGE FRANCE a exprimĂ© des doutes sur la faisabilitĂ© de la promesse gouvernementale de fibrer tout le territoire français. Ainsi il estime que certaines zones sont trop difficiles et coĂ»teuses Ă connecter. Ces propos ont suscitĂ© l’ire de l**’Arcep** et de plusieurs Ă©lus. De son cotĂ© Xavier Niel, PrĂ©sident d**’ILIAD** lui a laconiquement lancĂ© via X (TWITTER) un “Parle pour toi
”

↗ ISRAEL a engagĂ© des discussions avec SPACEX pour Ă©tablir une connexion internet via Starlink. Ce serait une premiĂšre pour le pays. L’objectif est d’avoir Starlink comme solution de secours au cas oĂč ses autres systĂšmes de communication en temps de guerre seraient perturbĂ©s.

↗ DOCAPOSTE, filiale de La Poste, s’associe Ă LightOn, Aleia et NumSpot pour lancer sa premiĂšre solution d’IA gĂ©nĂ©rative “souveraine”. Disponible dĂšs novembre, elle cible les entreprises, ou organisations traitant des donnĂ©es sensibles dĂ©sireuses d’amĂ©liorer leur transformation numĂ©rique grace aux progrĂšs que permettent les IA gĂ©nĂ©ratives. La solution garantit la protection des donnĂ©es et respecte la confidentialitĂ© des projets. Elle comprend un agent conversationnel basĂ© sur la comprĂ©hension du langage naturel. Cette initiative s’inscrit dans la volontĂ© de Docaposte de maĂźtriser la chaĂźne de valeur de la donnĂ©e. Elle a Ă©tĂ© conçue et dĂ©veloppĂ©e par le pĂŽle data/IA de Docaposte, sous la coordination de Guillaume Leboucher.

↗ L’Union EuropĂ©enne envisage une approche Ă trois niveaux pour rĂ©guler l’IA gĂ©nĂ©rative sous l’AI Act et souhaite finaliser la lĂ©gislation d’ici fin 2023:

ModĂšles Fondamentaux : Cette catĂ©gorie engloberait tous les modĂšles d’IA fondamentaux, qui sont essentiels et servent de base pour les systĂšmes d’IA avancĂ©s. SystĂšmes « TrĂšs Capables » : Ceux-ci se distinguent par la puissance de calcul significative utilisĂ©e pour entraĂźner leurs grands modĂšles linguistiques. Ces algorithmes exploitent d’Ă©normes ensembles de donnĂ©es pour perfectionner les capacitĂ©s de l’IA et pourraient repousser les limites des avancĂ©es actuelles de l’IA, englobant potentiellement des modĂšles qui ne sont pas encore totalement compris. SystĂšmes d’IA Ă Usage GĂ©nĂ©ral Ă Grande Échelle : Cette catĂ©gorie engloberait les outils d’IA les plus couramment utilisĂ©s, et leur catĂ©gorisation serait basĂ©e sur le nombre total d’utilisateurs

↗ X (TWITTER) lance un test pour « Not A Bot », un programme Ă destination des nouveaux utilisateurs non vĂ©rifiĂ©s de souscrire Ă un abonnement annuel de 1$ pour pouvoir publier. Ce programme est actuellement testĂ© en Nouvelle-ZĂ©lande et aux Philippines. il “vise Ă renforcer nos efforts dĂ©jĂ fructueux pour rĂ©duire les spams, la manipulation de notre plateforme et l’activitĂ© des bots, tout en Ă©quilibrant l’accessibilitĂ© de la plateforme avec le faible montant des frais. Il ne s’agit pas d’une source de profit », explique un reprĂ©sentant de la sociĂ©tĂ©.

↗ Amazon, Booking.com, Expedia Group, Glassdoor, Tripadvisor et Trustpilot crĂ©ent la Coalition for Trusted Reviews. Cette coordination vise Ă garantir des avis clients authentiques et Ă dĂ©finir les meilleures pratiques pour l’hĂ©bergement des avis en ligne. Ils partageront des mĂ©thodes pour dĂ©tecter et bloquer les faux avis. Cette initiative dĂ©coule d’une confĂ©rence sur les faux avis tenue en 2022. Les membres travailleront Ă©galement avec le secteur acadĂ©mique et les dĂ©cideurs pour renforcer l’intĂ©gritĂ© des avis. Une prochaine rĂ©union aura lieu Ă Bruxelles en dĂ©cembre, organisĂ©e par Amazon.

↗ ALIBABA lance le « S Plan », offrant un soutien en matiĂšre de « trafic, opĂ©rations et logistique » aux marchands impactĂ©s par l’interdiction en IndonĂ©sie du commerce Ă©lectronique sur les rĂ©seaux sociaux. Ce service de « relocalisation en un clic » permettra aux marchands d’ouvrir de nouvelles boutiques sur Alibaba.com et de transfĂ©rer leur prĂ©sence en ligne. Pour les nouvelles boutiques, Alibaba.com garantit une visibilitĂ© accrue pendant 3 Ă 6 mois.