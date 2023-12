Gamelle pour BIRD / Fatigue du cookie / STATION F une année prospère pour l’IA et le Quantique.

Avec notre partenaire PLEO, ne perdez plus de temps avec les notes de frais!

Gamelle pour BIRD

L’opérateur de trottinettes électrique vient de déposer le bilan avec un passif qui pourrait avoisiner les 500 millions de dollars. Créée par Travis VanderZanden, BIRD a levé plus de 900 millions de dollars auprès d’une quarantaine d’investisseurs, dont le français IDINVEST EURAZEO lors de sa serie D de 350 millions de dollars, également actionnaire de CIRC, startup acquise par BIRD en 2020.

Altrnativ dans l’œil du cyclone

La start-up ALTRNATIV, dirigée par Éric Léandri (ex-Qwant), est au cœur d’une affaire judiciaire suite à sa condamnation par le tribunal de commerce de Paris pour une dette impayée. Le tribunal a ordonné à Altrnativ de verser 93 000 euros à Rivington, son ancien cabinet d’affaires publiques. Cependant, depuis cette décision, la start up aurait évité les huissiers pendant 6 mois, suscitant des préoccupations sur son insolvabilité. Récemment, son créancier, Rivington, a réagi en déposant une plainte contre X pour « organisation frauduleuse d’insolvabilité ». Cette action judiciaire ajoute une dimension complexe à la situation financière déjà tendue d’Altrnativ.

Vers une ère sans « fatigue du cookie »

La Commission européenne a révélé, le 19 décembre, un ensemble de propositions visant à combattre la FATIGUE DU COOKIE. Cette initiative, présentée aux parties prenantes, offre des alternatives au dilemme « payer ou avoir des cookies » imposé par de nombreux sites web. L’exécutif européen propose 8 engagements progressifs, allant de la simplification des listes de cookies à l’adoption d’un choix global transmis par le navigateur, malgré l’opposition du secteur de la Tech.

Ces propositions, qui seront ajustées en fonction des retours de l’EDPB (European Data Protection Board), devraient être finalisées en janvier. Les parties ont un mois pour commenter, avant la version finale prévue pour le Sommet européen des consommateurs en avril. L’objectif est de réduire la lassitude des utilisateurs face aux incessantes demandes de consentement pour les cookies, tout en préservant la protection des données personnelles.

Station F en 2023 : Une année prospère en IA et quantique

Avec un article publié sur Medium, Roxanne Varza directrice de STATION F dresse le bilan du campus parisien pour ses 12 derniers mois : une année 2023 forte et dominée par l’IA et le Quantum. Malgré un climat économique difficile, les startups du campus ont levé près de 1 milliard d’euros, un chiffre équivalent à l’année précédente. Cette réussite est d’autant plus remarquable que le financement global de l’écosystème français a connu une baisse estimée à -50 % au premier semestre 2023.

Station F a également vu l’installation de nouveaux espaces et a continué à accueillir des leaders mondiaux de divers secteurs. Parmi les faits marquants, l’accent a été mis sur l’IA et le quantique, avec de nouveaux programmes d’incubation et des événements clés incluant la visite de personnalités telles que Sam Altman d’OpenAI ou le Président de la Corée du Sud.

En 2024, le Fighters program (dispositif d’incubation pour les entrepreneurs issus de milieux défavorisés qui n’ont pas accès aux mêmes ressources que les autres) a pour objectif d’accueillir plus de 1000 entrepreneurs (contre un peu de moins de 400 cette année).

Vers une réglementation accrue des cryptoactifs

Un nouveau rapport de la Cour des comptes met en lumière la nécessité de renforcer la réglementation des CRYPTOACTIFS, ces représentations numériques de valeurs échangées via les chaînes de blocs (blockchain). Avec un marché dépassant 1 500 milliards de dollars fin 2023, et environ 14 millions d’utilisateurs dans la zone euro, les cryptoactifs, bien que marginaux dans le financement de l’économie, représentent un enjeu de taille pour le contrôle des flux et la stabilité financière.

En France, la régulation a commencé dès 2019 avec l’instauration d’un enregistrement obligatoire pour les prestataires de services sur actifs numériques (PSAN) par l’Autorité des marchés financiers (AMF). Cependant, des défis subsistent, notamment la lutte contre les opérateurs non enregistrés en France et la maîtrise des risques financiers. L’Europe avance également dans cette direction avec le règlement MiCA, adopté en avril 2023, qui s’inspire du modèle français. Ce règlement prévoit un enregistrement obligatoire à l’échelle européenne et une définition plus précise des cryptoactifs.

La lutte contre le financement d’activités criminelles via ces actifs numériques reste complexe, malgré l’adaptation des lois comme la loi PACTE en France. Les problématiques fiscales associées aux cryptoactifs, notamment en termes de déclaration de revenus et de plus-values, sont également en cours de révision pour mieux s’adapter à la réalité du marché.

Sauvetage en vue pour Probikeshop

PROBIKESHOP, leader français de la vente en ligne de vélos et d’articles de cyclisme, a évité la liquidation judiciaire grâce à l’acceptation de 2 offres de reprise par le tribunal de commerce de Lyon. Ces offres, émanant de Troïka International LDT, une société hongkongaise, et materiel-vélo.com, une entreprise de vente en ligne française, sont complémentaires et ciblent différents secteurs d’activité de Dolphin France, la société éditrice de Probikeshop. Alors que Troïka International LDT reprendra l’activité principale de vente en ligne, materiel-vélo.com s’occupera de la vente de vélos de seconde main via la plateforme Biked. Cette restructuration permettra de conserver 28 emplois sur les 83 existants de la PME lyonnaise, fondée en 2005 à Saint-Étienne.

Annoncé en juin dernier, le masque de vision prévu pour février prochain voit sa production s'intensifier. Rappelons le prix: 3500$, le temps de faire quelques économies. ANTHROPIC, spécialisée dans l'intelligence artificielle, est en discussion pour lever 750 millions de dollars lors d'un tour de financement mené par Menlo Ventures. Cette levée de fonds valoriserait la société à 15 milliards de dollars, soit le triple de sa valorisation du printemps 2023. Il est possible que la valorisation finale d'Anthropic dépasse les 18 milliards de dollars

Nouveau : financement de la Défense via le Livret A, un tournant pour les industriels Le Projet de Loi de Finances (PLF) pour 2024 a approuvé l'allocation d'une portion de l'épargne des Français, collectée via le LIVRET A, au financement des industriels de la défense. Cette mesure, bien que soutenue en principe par la Direction générale de l'armement (DGA), suscite des discussions sur son cadre juridique. La Direction aurait préféré un concept plus englobant d'entreprises contribuant à la souveraineté nationale, estimant cette approche juridiquement plus solide. Cette décision marque une étape significative dans la mobilisation des ressources financières nationales vers le secteur de la défense. Cybermenaces et trafic de drogue : un défi mondial Un forum international vient de se tenir à Mexico, sous l'égide du Groupe Pompidou du CONSEIL DE L'EUROPE, pour discuter des cybermenaces liées au trafic de drogues ciblant les jeunes. Il a été révélé une tendance alarmante : les trafiquants de drogue exploitent les plateformes de jeux en ligne pour recruter de jeunes trafiquants. En effet, les jeux en ligne et les réseaux sociaux sont devenus des vecteurs privilégiés pour ces activités illicites, échappant à la surveillance efficace des autorités. Le forum a souligné l'importance de la coopération internationale et des stratégies de prévention, pour la protection des jeunes contre ces nouvelles formes de criminalité. NUMBERS Ceux de l'IA pour les professionnels de la communication Une nouvelle étude menée par Occurrence, Comundi et COM-ENT sur l'usage de l'intelligence artificielle (IA) par les communicants révèle une adoption significative de cette technologie dans le secteur. Réalisée en octobre-novembre 2023 auprès d'un échantillon diversifié de professionnels, elle montre que 75 % des plus jeunes communicants et 38 % des agences l'utilisent régulièrement. Globalement, 3⁄4 des répondants utilisent l'IA, dont près d'un quart de manière régulière. L'IA est principalement utilisée pour la création de contenu éditorial (65 %) et l'analyse de textes (42 %). Les bénéfices reconnus incluent le gain de temps (84 %), l'automatisation des tâches (66 %) et des économies budgétaires (37 %), tandis que la créativité et la qualité des productions sont des avantages moins cités (28 % et 13 % respectivement). Les risques perçus comprennent la perte d'emploi (61 %), les problèmes juridiques (59 %) et la corruption des données (59 %). Assaël Adary, directeur général d'Occurence, souligne l'optimisme des communicants face à l'impact de l'IA sur leur métier.

Fondée en 2020 en spin off de POLYTECHNIQUE, OKOMERA, biotech française spécialisée dans la lutte contre le cancer, dévoile aujourd'hui sa levée de fonds de 10,2 millions d'euros menée par Résonance, et suivie par Polytechnique Ventures, Berkeley Skydeck Fund et des business angels historiques. Grâce à ce tour de table, Okomera vise à devenir le standard de la médecine fonctionnelle de précision, en installant son dispositif dans les centres de cancérologie du monde entier.

LEVEE DE FONDS A L’ETRANGER:

VESTWELL startup basée à New York spécialisée dans les solutions SaaS pour l’épargne et la gestion d’investissements en milieu professionnel, a levé 125 millions de dollars lors d’un tour de financement de série D. Cette levée de fonds, dirigée par Lightspeed, valorise l’entreprise à environ 1 milliard de dollars.

FRANCK SEBAG est promu Office Managing Partner du pole Ile de France Private d’EY en remplacement de Dominique Pageaud.

MELANIE GAILLOT rejoint ULYS comme Head of Growth & Media. Elle officiait précédement chez HSCB et BETCLIC

CLAIRE BALVA rejoint DEBLOCK en tant que VP Strategy, spécialiste des sujets liés à la blockchain, elle a fondé Blockchain Partner, un cabinet de conseil acquis par KPMG.

CÉLINE BERTHON devient la première femme à diriger la Direction Générale de la Sécurité Intérieure (DGSI), le principal service antiterroriste et de contre-espionnage français. Cette nomination marque une avancée significative dans l’égalité des genres au sein des hautes sphères de la sécurité nationale. Berthon, âgée de 47 ans, a gravi les échelons de sa carrière dans la police, occupant des postes clés et faisant preuve d’une progression remarquable. Elle succède à NICOLAS LERNER, qui prend les rênes de la Direction Générale de la Sécurité Extérieure (DGSE).

CRAIG GIBSON est désormais Chief Growth Officer de Concentrix + Webhelp, entreprise française d’externalisation de la gestion de l’expérience client et des processus métier. Il exerce dans le groupe depuis 2013 à différents postes de responsabilité : directeur de Webhelp Afrique du Sud, directeur commercial et dernièrement Group Chief Growth Officer.

FARID GUEDDI devient directeur des Ressources humaines France & Benelux de Ingenico, multinationale spécialisée dans les prestations de paiements. Depuis 2 ans chez Ingenico, il a travaillé auparavant chez Recor Medical et AbbVie.

Notion vient de nommer FUZZY KHOSROWSHAHI au poste de Chief Technology Officer (CTO). Khosrowshahi, reconnu pour être le créateur de Google Sheets, apporte à Notion une expérience de 15 ans chez Google, où il a dirigé le développement de Google Workspace, incluant Drive, Docs, Sheets et Slides. Avant de rejoindre Notion, il a également occupé le rôle de Senior Vice President of Product Engineering chez Slack.

TD Synnex France, société informatique multispécialiste, a nommé ANTONIN MARTINOT au poste de directeur général Endpoint & Specialized Solutions. Reconnu pour son expérience et sa vision stratégique, Martinot dirigera les business units GCC et Maverick, visant à optimiser la gestion opérationnelle et renforcer le positionnement de l’entreprise sur le marché.

FRÉDÉRIC QUATREBOEUFS est nommé directeur régional Île-de-France d’Orange Business. Depuis 2010, il occupait des postes à responsabilité commerciale au sein de l’entreprise.

Focus Entertainment a annoncé la nomination de GEOFFROY SARDIN au poste de Directeur Général Délégué. Avec 25 ans d’expérience chez Ubisoft Entertainment, notamment en tant que Senior Vice-Président Publishing, Sardin apporte une expertise significative dans le secteur du jeu vidéo. Il succède à Christophe Nobileau et intégrera le Comité exécutif de Focus Entertainment, contribuant ainsi à l’ambition de l’entreprise de se positionner en leader européen dans la création et le développement de jeux vidéo.

