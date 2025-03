Shopify, Klarna et Mistral unis contre l’exode US / Mention pris à son propre piège / Startups, l’État peut-il éternellement jouer les premiers rôles ?

Project Europe : Shopify, Klarna et Mistral unis contre l’exode des talents vers les États-Unis

Face à la fuite des talents européens vers les États-Unis, plus de 120 fondateurs de startups, dont Tobias Lütke (Shopify), Sebastian Siemiatkowski (Klarna) et Arthur Mensch (Mistral), s’associent pour financer et accompagner de jeunes entrepreneurs dès 18 ans. Porté par le VC britannique Harry Stebbings, Project Europe lève 10 M€, offrant 200 000 € par start-up pour renforcer l’innovation locale. Ce programme ambitionne de briser le « doom loop » qui affaiblit la compétitivité européenne, en misant sur une approche mêlant capital, mentorat et infrastructures pour structurer la prochaine génération de leaders technologiques.

Longtemps star du social listening, Mention s’est retrouvée piégée par son propre modèle économique. La flambée des coûts d’accès aux données, couplée à une tarification intenable, a transformé chaque nouvel abonné en une source de pertes. Incapable d’atteindre la masse critique pour absorber ses charges fixes, l’entreprise voit son chiffre d’affaires chuter et son déficit se creuser à 1,56 M€ en 2025. Placée en redressement judiciaire, elle attend son repreneur.

Six ans après le lancement du Plan Deeptech, la France s’impose comme un acteur clé de l’innovation, mais au prix d’une dépendance massive aux financements publics. En 2024, Bpifrance a injecté 2,2 Mds€, couvrant près de 70 % du capital-risque deeptech. Un soutien vital, mais qui masque l’absence d’investisseurs privés prêts à s’engager sur ces cycles longs et complexes. Sans diversification des financements, la deeptech française risque de s’enliser dans un modèle artificiellement soutenu, incapable d’assurer son autonomie face aux géants américains et chinois.

Meta face à la justice française pour violation massive du droit d’auteur

Les éditeurs et auteurs français attaquent Meta en justice, accusant l’entreprise d’avoir utilisé leurs ouvrages sans autorisation pour entraîner son IA générative. Le Syndicat national de l’édition (SNE), aux côtés de la SGDL et du SNAC, a déposé plainte cette semaine devant un tribunal spécialisé à Paris, dénonçant des atteintes au droit d’auteur.

Offensive saoudienne dans le gaming, Scopely s’offre Pokémon Go pour 3,5 milliards de dollars

Scopely, détenu par le fonds saoudien Savvy Games Group, acquiert Pokémon Go ainsi que différents jeux de Niantic pour 3,5 milliards de dollars. Ce rachat s’inscrit dans l’objectif de l’Arabie saoudite de devenir un acteur majeur du jeu vidéo, après avoir alloué 40 milliards de dollars dans ce secteur. Niantic, qui était valorisée 9 milliards de dollars en 2021, se recentre sur l’IA avec Niantic Spatial, une unité dédiée aux cartes géospatiales intelligentes.

Wonder rachète Tastemade pour 90 millions de dollars et avance vers son « super app » culinaire

La startup de livraison Wonder met la main sur Tastemade pour environ 90 millions de dollars, selon des sources proches du dossier. Avec cette acquisition, Wonder renforce sa stratégie visant à créer une « super app » dédiée à l’univers du repas, mêlant contenu gastronomique et service de livraison.

WE INNOVATE 500 : Le palmarès 2025 des startups les plus dynamiques de la tech française.

Le naufrage d’iRobot après l’échec de son rachat par Amazon

Mimo lève 7,7 millions d’euros pour simplifier la gestion financière des PME

La fintech londonienne Mimo sécurise 7,7 M€ pour renforcer sa solution de paiements B2B et étoffer ses effectifs. Le tour de table est mené par Project A, avec le soutien renouvelé de Northzone et Seedcamp. Depuis son lancement en 2023, la plateforme a vu son utilisation multipliée par 10, consolidant son ambition de devenir un hub centralisé de gestion des paiements et de trésorerie pour les entreprises et les experts-comptables.

Vento lève 75 millions d’euros pour emmener les fondateurs italiens sur la scène mondiale

Le fonds italien Vento annonce un deuxième véhicule de 75 millions d’euros pour investir dans les startups fondées par des Italiens, qu’ils soient basés en Italie ou à l’étranger. Inspiré par Kima Ventures en France, Vento veut combler le retard de l’écosystème tech italien en misant sur 375 investissements sur cinq ans.

