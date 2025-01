« Competitiveness Compass » : l’UE face à ses contradictions / Bending Spoons : la startup italienne qui valait 3 milliards d’euros / Swan lève 42 millions d’euro…

« Competitiveness Compass » : l’UE face à ses contradictions

Entre Stargate et Deepseek, Ursula von der Leyen, Présidente de la Commission européenne depuis 2019, a dévoilé hier le Competitiveness Compass, une feuille de route inspirée du rapport Draghi pour renforcer l’innovation et la compétitivité européenne.

Ce plan repose sur trois priorités : stimuler la productivité par l’innovation, associer compétitivité et décarbonation, et réduire les dépendances stratégiques. Pour accélérer sa mise en œuvre, cinq leviers transversaux sont annoncés : simplification administrative, montée en compétences, coordination renforcée, financement optimisé et marché unique plus intégré. La Présidente de la Commission insiste sur l’urgence d’agir, rappelant que « le monde ne nous attend pas ».

Pourtant, cette volonté de simplification contraste avec la réalité. Digital Markets Act (DMA), Digital Services Act (DSA), Green Deal, CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) : autant de réglementations qui ont alourdi la charge des entreprises européennes. Peut-on sérieusement croire que l’AI Act favorisera l’émergence de champions européens de l’IA face à des concurrents américains et chinois bien moins contraints et bien mieux financés ?

Un manque de financement qui freine les ambitions européennes

L’Europe veut innover, mais encore faut-il qu’elle en ait les moyens. Le capital-risque européen souffre d’un manque structurel de financement, privant les startups des ressources nécessaires pour rivaliser avec leurs homologues américaines ou chinoises. Nos fonds de pension n’allouent qu’à peine 1 % de leurs actifs au capital-risque, contre 15 % aux États-Unis, freinés par une réglementation prudente et une aversion au risque institutionnalisée.

Pendant ce temps, l’Union des marchés de capitaux, censée fluidifier les investissements en Europe, est en discussion depuis 2015, sans avancée majeure. Les fonds de pension européens détiennent pourtant des milliers de milliards d’euros d’actifs, mais ces sommes restent faiblement engagées dans l’innovation. Un paradoxe d’autant plus frappant quand on observe la dynamique américaine : un marché financier intégré, un accès fluide aux capitaux et des financements massifs pour les startups à fort potentiel.

Les financements publics européens, eux, restent bureaucratiques et lents, là où les États-Unis ont mis en place des dispositifs ultra-réactifs. Le SBIR (Small Business Innovation Research), par exemple, finance directement les startups deeptech dès leurs premiers stades, leur offrant un tremplin que l’Europe peine à reproduire.

Une souveraineté technologique encore fragile

Le Competitiveness Compass affiche l’ambition de réduire les dépendances stratégiques et de garantir la souveraineté technologique de l’Europe. Mais comment y parvenir lorsque les meilleures startups européennes sont rachetées trop tôt par des groupes américains ou chinois ?

Contrairement aux États-Unis, qui disposent du CFIUS (Committee on Foreign Investment in the United States) pour bloquer certaines acquisitions étrangères jugées stratégiques, l’Europe ne dispose pas d’un tel outil de protection, chaque état déploie sa propre politique en la matière. Enfin l’absence d’un Nasdaq européen empêche aussi les startups de lever massivement des capitaux en bourse, les obligeant à chercher leur financement à Wall Street.

L’UE veut affirmer son indépendance technologique, mais sans capitaux ni protections adaptées, elle reste une pépinière d’innovations pour ses concurrents. Reste un point sur lequel nous sommes en accord: « Le monde ne nous attend pas »

SoftBank en négociations pour un investissement record dans OpenAI

SoftBank discute d’un investissement compris entre 15 et 25 milliards de dollars dans OpenAI, une somme qui s’ajouterait aux plus de 15 milliards de dollars déjà engagés dans Stargate, son initiative d’infrastructure dédiée à l’IA. Si l’accord aboutit, le conglomérat japonais deviendrait le plus grand soutien financier d’OpenAI, surpassant Microsoft en termes d’engagement capitalistique.

Microsoft dépasse les 13 milliards de dollars de revenus annuels en IA

Microsoft a dépassé un taux de chiffre d’affaires annuels de 13 milliards de dollars dans l’intelligence artificielle, enregistrant une croissance de 175 % sur un an, selon Satya Nadella. Au deuxième trimestre, l’entreprise a réalisé un chiffre d’affaires de 69,6 milliards de dollars, en hausse de 12 % sur un an, tandis que les revenus des produits Microsoft 365 Commercial et des services cloud ont progressé de 15 %. Le bénéfice net atteint 24,1 milliards de dollars, en hausse de 10 %.

LinkedIn dépasse les 2 milliards de dollars de revenus issus des abonnements premium

LinkedIn a généré 2 milliards de dollars de revenus grâce à ses abonnements premium au cours des 12 derniers mois, en progression par rapport aux 1,7 milliard enregistrés en mars 2024. Le réseau social professionnel revendique désormais plus d’un milliard d’utilisateurs et affiche une croissance annuelle de 9 %, portant son chiffre d’affaires total à environ 16,2 milliards de dollars en 2024.

Depuis son acquisition par Microsoft en 2016 pour 26,2 milliards de dollars, LinkedIn est devenu un moteur clé de la croissance du groupe. Depuis cette date, la plateforme aurait généré un chiffre d’affaires cumulé de plus de 64 milliards de dollars, la contribution aux bénéfices de Microsoft reste inconnue.

Meta affiche une forte croissance au quatrième trimestre 2024

Meta a enregistré un chiffre d’affaires de 48,4 milliards de dollars au quatrième trimestre 2024, en hausse de 21 % sur un an. Le bénéfice net atteint 20,8 milliards de dollars, en progression de près de 50%.

L’écosystème Meta continue de se développer, avec 3,35 milliards d’utilisateurs actifs quotidiens sur l’ensemble de ses plateformes (Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger).

Meta a enregistré 1,1 milliard de dollars de chiffre d’affaires pour Reality Labs au quatrième trimestre 2024, activitée plombée par une perte opérationnelle de 4,97 milliards de dollars. Depuis 2020, Reality Labs a accumulé plus de 60 milliards de dollars de pertes.

Mark Zuckerberg veut accentuer l’investissement massif de Meta dans l’intelligence artificielle, qu’il considère comme un “avantage stratégique”. Ainsi il a affirmé que l’entreprise dépensera « des centaines de milliards de dollars » sur le long terme pour renforcer ses infrastructures IA.

La 9e édition des Sommets se tiendra les 7 et 8 avril à Méribel

Les 7 et 8 avril prochains, Méribel, au cœur des 3 Vallées, accueillera la 9e édition des Sommets, un rendez-vous phare pour les décideurs et leaders d’opinion. Cet événement, porté par Xavier Wargnier et son équipe, proposera deux jours d’échanges et de réflexion autour du thème de la performance dans un contexte marqué par les défis actuels.

Parmi les intervenants annoncés : Jérôme Kerviel, Florian Delmas (PDG d’Andros), Philippe Dessertine (économiste), Marion Darrieutort (CEO de The Arcane), Mathieu Blanchard (ultra-traileur), …

L’offre d’emploi avec ALTAIDE cabinet de recrutement

Alan recrute son CEO Founder Associate pour un stage stratégique en 2025

Alan ouvre une opportunité unique pour un stagiaire en fin d’études ou en année de césure : le poste de CEO Founder Associate, à pourvoir entre juin et décembre 2025 pour une durée de six mois. Ce stage offre une immersion stratégique au cœur des priorités de l’entreprise, sous la supervision directe du CEO et des managers d’Alan.

La mission intègre : analyses stratégiques, coordination de projets transversaux, gestion de nouveaux produits, ou encore soutien aux appels d’offres et aux levées de fonds.

