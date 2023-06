Quand les fonds d’investissement se reluent à bon prix sur le marché secondaire.

Avec notre partenaire PLEO, ne perdez plus de temps avec les notes de frais!

META , la société mère de Facebook et Instagram, prévoit de supprimer les contenus d’actualités de ses plateformes pour les utilisateurs au Canada. Cette décision fait suite à l’adoption de la Loi sur les informations en ligne par le Sénat canadien et qui impose à META, mais aussi GOOGLE de rémunérer les medias pour l’utilisation d’informations sur leurs plateforme. Le projet de loi C-18 s’est inspiré de la législation australienne. Google et Facebook ont conclu des accords financiers avec les éditeurs, reste à voir si le bras de fer trouvera la même issue au Canada. En France, FACEBOOK et GOOGLE rémunèrent certains éditeurs et agence de presse en conformité avec la directive européenne de 2019. 300 medias bénéficient de cet accord.

Thierry Breton déclare qu'il observe une « forte volonté » de la part de Twitter de se conformer au DSA de l'UE, et que l'entreprise a été la première à se soumettre à un test de résistance pour se préparer.

Alors que la stratégie de SPOTIFY sur les exclusivités et les animateurs célèbres pour les podcasts continue de montrer des signes de faiblesse, l'entreprise accélère la vente de publicités.

De nombreux fonds d'investissements dont a16z, Accel, Bain, Bessemer, Kleiner, Coatue et Tiger, achèteraient de plus en plus d'actions de startups sur le marché secondaire, à des prix particulièrement avantageux. Selon un rapport de Forge Global Holdings, les actions des startups se négociaient avec une décote médiane de 61 % par rapport aux valorisations lors de leurs derniers tours de financement. Ainsi le fonds d'investissement ACCEL serait remonté au capital de VERCEL ou encore SENTRY. L'inversion du marché offre de nouvelles opportunités avec des valorisations très ajustée. Reste à voir si les fonds d'investissement français suivront cette tendance.

Obypay, une entreprise spécialisée dans les solutions digitales omnicanales pour la restauration, annonce sa deuxième levée de fonds de 700 000 euros, auxquels s’ajoutent 500 000 euros de date. Cette opération a été réalisée auprès de ses investisseurs historiques dont le Family Office Cupertino et Michel Jacob (Galileo Finance), et de la BPI (Banque Publique d’Investissement) pour la partie dette.

LEVEES DE FONDS A L’ETRANGER:

CAPTIONS , une application de montage vidéo alimentée par l’intelligence artificielle basée à New York, lève 25 millions de dollars lors d’une série B. Cette levée de fonds a été dirigée par Kleiner Perkins, un célèbre fonds de capital-risque, et a valorisé Captions à 250 millions de dollars. Avec ce dernier financement, le montant total des fonds obtenus par Captions s’élève désormais à 40 millions de dollars. ACRYL DATA , qui propose un service de catalogue de données basé sur la plateforme open-source DataHub, a réussi à lever 21 millions de dollars lors de sa série A, dirigée par 8VC, portant ainsi son financement total à 30 millions de dollars.



Avec l’avènement des plateformes en ligne et l’accessibilité accrue des outils de création vidéo, de plus en plus de professionnels se tournent vers cette forme de communication dynamique pour atteindre leur public de manière efficace. Parmi les solutions phares disponibles sur le marché, 2Emotion déploie un outil innovant de création de contenus vidéo. Pour en parler, nous avons rencontré Nicolas Tralongo, co-fondateur et CEO de 2Emotion.

ROBINHOOD fait l’acquisition de X1, une startup proposant une carte de crédit basée sur le revenu sans frais et avec des récompenses, pour 95 millions de dollars en espèces. X1 avait réussi à lever 62 millions de dollars, dont 15 millions de dollars en décembre 2022. Les régulateurs antitrust de l’UE prévoient d’ouvrir une enquête de quatre mois sur l’acquisition de la société iRobot par AMAZON pour 1,7 milliard de dollars, après la fin d’une revue préliminaire le 6 juillet.



EXAGEIS, agence de notation du numérique annonce la nomination de Nicolas Beyer au poste de Directeur de la Recherche au sein du cabinet d’analystes Markess by Exaegis.



