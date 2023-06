Une année 2022 compliquée pour WITHINGS / TIBI c’est reparti / Les Fintech bousculées par la hausse des taux

Avec notre partenaire PLEO, ne perdez plus de temps avec les notes de frais!

Après une année record en 2021 au cours de laquelle WITHINGS a dépassé les 100 millions d’euros de chiffres d’affaires, malgré des pertes de plus de 5 millions d’euros, les comptes de la startup plongent en 2022 selon nos informations, avec un chiffre d’affaires de 93 millions d’euros, et une perte de 19 millions d’euros. SPOTIFY revoit drastiquement sa stratégie autour du podcasting. Fini le modèle à la HBO qui diffuse des émissions exclusives, SPOTIFY se concentre surla fourniture d’outils pour les créateurs de podcasts, à l’instar du modèle de YouTube. OMG (Omnicom Media Group) annonce l’expansion de Transact en France. La société sera dirigée par Virginie Beaugé et une équipe de 20 experts qui travailleront de manière transversale avec les clients des trois agences du groupe en France : Hearts & Science, OMD et Re-Mind PHD. Transact est déjà établie dans une vingtaine de pays à travers le monde et compte plus de 1000 employés au service de clients comme Levi’s, Ferrero et Bacardi, ce qui fait d’OMG un leader dans le segment stratégique et en croissance constante du e-commerce.



LEVEES DE FONDS A L’ETRANGER:

Basée à Munich, FERNRIDE , une startup spécialisée dans le développement de la technologie de conduite autonome et de contrôle à distance pour les camions de cour électriques, a réussi à lever 31 millions de dollars lors d’un tour de financement de série A.



Un an après sa radiation de la Bourse de New York (NYSE), DIDI affiche une capitalisation boursière d’environ 14 milliards de dollars. Malgré la répression de Pékin, l’entreprise a réussi à conserver une part de marché d’environ 70% dans le secteur du covoiturage en Chine.La société de gestion de données dans le cloud, INFORMATICA , a acquis la start-up londonienne spécialisée dans le contrôle d’accès aux données, Privitar. Cette dernière a levé plus de 150 millions de dollars et était valorisée à plus de 400 millions de dollars en 2020.



Matthieu Noudelberg rejoint GROUP M au sein de STUDIO M pour piloter l’activité events



