La DATAROOM de FRENCHWEB.FR / WEBFORCE3 à nouveau en redressement / AMAZON veut contrer SHEIN

BREAKING NEWS: FRENCHWEB.FR ouvre sa DATAROOM des entreprises tech françaises. Une base de donnĂ©es sur les entreprises françaises de la tech, c’est l’objectif de la DATAROOM de FRENCHWEB.FR avec aujourd’hui près de 1500 sociĂ©tĂ©s dont nous avons collectĂ©, vĂ©rifiĂ©, structurĂ© les informations corporates, financières, business, RH, les organigrammes, … pour ĂŞtre l’outil idĂ©al afin de rĂ©aliser votre veille concurrentielle, identifier de nouveaux prospects, dĂ©couvrir de potentiels partenaires, ou comparer vos pratiques salariales avec les autres acteurs du marchĂ©. WEBFORCE3 Ă nouveau en redressement judiciaire La sociĂ©tĂ© de formation WEBFORCE3 reprise en juin dernier par la sociĂ©tĂ© 39 HOLDING, est Ă nouveau mise en redressement judiciaire. La sociĂ©tĂ© fait face Ă des charges locatives trop importante par rapport Ă son activitĂ© qui a fortement baissĂ©e. D’autant plus que la sociĂ©tĂ© qui a obligation de fournir des attestations de vigilance Ă ses clients, s’est retrouvĂ©e dans l’incapacitĂ© de le faire, l’empechant de contratualiser de nouveaux clients. WEBFORCE 3 forme des Ă©tudiants au dĂ©veloppement informatique, la cybersecuritĂ© et le web design. La sociĂ©tĂ© avait Ă©tĂ© crĂ©Ă©e en 2014 par ALAIN ASSOULINE. L’anonymat ce n’est plus ça APPLE et GOOGLE ont confirmĂ© que des gouvernements Ă©trangers (alliĂ©s des Etats Unis) ont bien demandĂ© des donnĂ©es sur les notifications push de smartphones, suite aux rĂ©vĂ©lations du sĂ©nateur amĂ©ricain Ron Wyden dans une lettre adressĂ©e au DĂ©partement de la Justice americain. APPLE et GOOGLE collectent des donnĂ©es associĂ©es aux notifications push de l’ensemble des applications utilisĂ©es, informations qui permettent de relier des comptes de messageries sĂ©curisĂ©es Ă des comptes utilisateurs. GOOGLE souhaiterait informer ses utilisateurs d’une telle demande le cas Ă©chĂ©ant. APPLE pour sa part souhaite simplement communiquer sur le mode de fonctionnement de ses services et les implications sur la confidentialitĂ© de leurs donnĂ©es. AMAZON veut contrer SHEIN Amazon prĂ©voit de rĂ©duire ses frais pour les marchands sur les articles vestimentaires de moins de 15 $ Ă 5 % et sur les articles de 15 $ Ă 20 $ Ă 10 % dès janvier 2024, contre 17 % prĂ©cĂ©demment. Objectif ralentir la croissance de SHEIN

Navan est une solution tout-en-un qui simplifie la gestion des voyages d’affaires, des notes de frais et des cartes corporate. Les voyageurs et les travel managers gagnent en productivité grâce à un processus de réservation et de gestion des notes de frais simplifié, et les équipes Finance profitent d’une visibilité en temps réel et d’un contrôle accru sur les dépenses de l’entreprise.

GOOGLE a amĂ©liorĂ© les filtres anti-spam de Gmail en intĂ©grant RETVec, un vectorisateur de texte capable de comprendre les « manipulations de texte adverses », telles que l’utilisation d’Ă©mojis, de fautes de frappe et de caractères spĂ©ciaux.

PROVENRUN vient de lever 15 millions d’euros lors d’une série A auprès de TIKEHAU CAPITAL, BPI FRANCE et DEFINVEST le fonds d’investissement du Ministère des armées.

FondĂ©e par Dominique Bolignano, PROVENRUN propose un système d’exploitation (OS) et des applications sĂ©curisĂ©s pour les vĂ©hicules connectĂ©s et les dispositifs intelligents. Son produit phare, ProvenCore, est le seul système d’exploitation certifiĂ© au niveau le plus Ă©levĂ© (EAL7) des Critères communs, la norme mondiale en matière de sĂ©curitĂ© informatique. PROVENRUN adresse des acteurs dans des secteurs critiques, notamment l’aĂ©rospatiale, la dĂ©fense, l’automobile, et les semi-conducteurs.

TOMORRO (ex LEEWAY) startup toulousaine qui propose un outil de CLM (Contract Lifecycle Management, ou gestion du cycle de vie des contrats) annonce un tour de table de 11 millions d’euros auprès de RESONANCE, FINANCIERE SAINT JAMES, MOTIER VENTURES et HENQ. La startup avait précédement levé 3,5 millions d’euros.

ELIGO BIOSCIENCE, scale up dans le domaine de l’Ă©dition gĂ©nĂ©tique, annonce une levĂ©e de fonds de 30 millions de dollars (environ 27,5 millions d’euros) pour rĂ©aliser une preuve de concept chez les patients avec EB005, leur premier candidat-mĂ©dicament destinĂ© au traitement de l’acnĂ© de modĂ©rĂ© Ă sĂ©vère. Cette thĂ©rapie gĂ©nique innovante utilise la technologie CRISPR d’Eligo pour corriger les gènes dĂ©fectueux du microbiome. La levĂ©e de fonds a Ă©tĂ© menĂ©e par Sanofi Ventures, avec la participation de Bpifrance via le fonds InnoBio 2 et des investisseurs historiques. Laia Crespo de Sanofi Ventures et Benoit Barteau de Bpifrance rejoignent le Conseil d’Administration d’Eligo Bioscience.

PIMENTO met au point une solution d’IA afin de permettre aux crĂ©atifs de dĂ©velopper diffĂ©rentes pistes de travail en vue d’un arbitrage et rĂ©soudre la problĂ©matique de manque de temps laissĂ©s aux crĂ©atifs pour rĂ©aliser leurs propositions, annonce un tour de table de 3 millions d’euros auprès de PARTECH et CYGNI CAPITAL ainsi que de business angels

PONTERA, startup spĂ©cialisĂ©e dans le dĂ©veloppement de logiciels pour la gestion de comptes de retraite, a levĂ© 60 millions de dollars, atteignant une valorisation de plus de 550 millions de dollars. Ce financement porte le total des fonds levĂ©s par la sociĂ©tĂ© Ă 160 millions de dollars. LEONARDO.AI une startup australienne qui permet aux utilisateurs de gĂ©nĂ©rer des images d’IA pour les industries crĂ©atives, a levĂ© 31 millions de dollars auprès des fonds d’investissement Blackbird, Side Stage Ventures, Smash Capital, TIRTA Ventures, Gaorong Capital et Samsung Next. Elle revendique 7 millions d’utilisateurs et la crĂ©ation de plus de 700 millions d’images. La plateforme de rĂ©servation de voyages soutenue par SoftBank, KLOOK, a rĂ©coltĂ© 210 millions de dollars dans le cadre de sa sĂ©rie E+, portant son financement total Ă plus de 900 millions de dollars. LIQUID AI, une filiale du MIT qui vise Ă dĂ©velopper des systèmes d’IA alimentĂ©s par des rĂ©seaux neuronaux liquides, vient de rĂ©aliser une levĂ©e de fonds de 37,6 millions de dollars, valorisant l’entreprise Ă 303 millions de dollars. MAINTAINX, une startup qui aide les entreprises manufacturières et d’autres secteurs Ă gĂ©rer leurs opĂ©rations et leur maintenance, a levĂ© 50 millions de dollars lors de sa sĂ©rie C, atteignant ainsi une valorisation d’un milliard de dollars, comparĂ© Ă 191 millions de dollars en 2021. La start-up de donnĂ©es en intelligence artificielle VAST DATA qui unifie le stockage, les bases de donnĂ©es vient de lever 118 millions de dollars lors de sa sĂ©rie E dirigĂ©e par Fidelity, avec une valorisation de 9 milliards de dollars, vs 3,7 milliards de dollars de mai 2021.



Selon PitchBook, environ 3 200 entreprises privées américaines financées par des fonds de capital-risque ont fait faillite en 2023. Ces sociétés avaient collectivement levé 27,2 milliards de dollars en financement par capital-risque.

REVAIA spĂ©cialisĂ© dans l’investissement dans l’innovation responsable, annonce, Ă quelques jours de la cĂ©lĂ©bration de son cinquième anniversaire, le premier closing institutionnel de son deuxième fonds, Revaia Growth II, Ă hauteur de 150 millions d’euros. Au-delĂ des trois investissements dĂ©jĂ rĂ©alisĂ©s via ce fonds (Mews, Coralogix, Kaiko), Revaia prĂ©voit d’investir dans 12 autres sociĂ©tĂ©s Ă partir de la sĂ©rie B.

Stéphanie HAJJAR rejoin CENTRALE SUPELEC en tant que DIRECTRICE de l’entrepreneuriat et de l’innovation. Elle officiait précedement chez INTUIT et le groupe BPCE.

Yves Bernaert, Directeur gĂ©nĂ©ral du groupe Atos, nomme Carlo d’ASARO BIONDO au poste de General Manager du Groupe en charge des opĂ©rations pour la pĂ©riode de transformation du Groupe en 2024. Carlo d’ASARO BIONDO a dĂ©missionnĂ© du Conseil d’administration d’Atos pour rejoindre la direction du Groupe.

Antoine de CHASSY prend la présidence du conseil d’administration de LOOK UP SPACE Le co-fondateur de Loft Orbital, ancien d’Airbus, et Personnalité de l’année du Space Forum 2022, rejoint le conseil d’administration de Look Up Space, la société toulousaine du New Space.

THE EXPOSURE MANAGEMENT COMPANY annonce la nomination de Johann Demangeot au poste de Senior Sales Director EMEA Sud. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Johann Demangeot dirigera les opĂ©rations de Tenable dans la rĂ©gion, en poursuivant ses initiatives stratĂ©giques sur le marchĂ© de la sĂ©curitĂ© des entreprises, ainsi qu’en dĂ©veloppant des activitĂ©s et des relations clĂ©s avec l’écosystème channel. Avant de rejoindre Tenable en avril 2021 suite Ă l’acquisition d’Alsid, Johann Demangeot a occupĂ© des postes clĂ©s dans plusieurs organisations, telles que Symantec et Forcepoint.

Vous êtes un accélérateur, incubateur ou entreprise et vous souhaitez communiquer sur un programme d’aide aux entrepreneurs et startups? FRENCHWEB.FR vous proposer d’enregistrer gratuitement votre appel à projet en remplissant Vous êtes un accélérateur, incubateur ou entreprise et vous souhaitez communiquer sur un programme d’aide aux entrepreneurs et startups? FRENCHWEB.FR vous proposer d’enregistrer gratuitement votre appel à projet en remplissant ce formulaire.

