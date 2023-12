MONTEBOURG chez DATATEGY / BUSINESS FRANCE lance sa marketplace / CLEMENTINE change de mains

Avec notre partenaire Brevo, dotez vous d'une boĂźte Ă outils marketing complĂšte pour transformer vos visiteurs en clients fidĂšles

BREAKING NEWS: Arnaud MONTEBOURG au board de DATATEGY FondĂ© en 2016 par Mehdi Chouiten et Eric Chau, Datategy est un Ă©diteur de solutions de data science qui valorise les donnĂ©es pour amĂ©liorer les prises de dĂ©cisions stratĂ©giques. La startup annonce chez nos confrĂšres de BFM Business l ‘arrivĂ©e d’Arnaud Montebourg Ă leur conseil d’administration comme administrateur indĂ©pendant.

BUSINESS FRANCE lance une marketplace signée MIRAKL

Business France lance une marketplace dĂ©diĂ©e aux acheteurs professionnels internationaux, mettant en avant le savoir-faire français. Ce service gratuit pour les entreprises françaises, initialisĂ© avec plus de 2 500 entreprises des secteurs de la cosmĂ©tique, de l’alimentation et des vins & spiritueux, vise Ă accroĂźtre la visibilitĂ© internationale de leurs produits. Les entreprises pourront ainsi ĂȘtre contactĂ©es directement par des acheteurs Ă©trangers, maintenir le lien avec les donneurs d’ordre rencontrĂ©s lors de salons professionnels, et digitaliser leur offre.

Mirakl a Ă©tĂ© choisi comme partenaires technologiques, renforçant l’approche numĂ©rique de Business France. Mirakl, dĂ©jĂ impliquĂ© dans le commerce Ă©lectronique avec de grands distributeurs, apporte son expertise en e-commerce B2B. Ce lancement s’inscrit dans le cadre du plan « Osez l’Export », annoncĂ© par Olivier Becht, ministre dĂ©lĂ©guĂ© chargĂ© du Commerce extĂ©rieur, visant Ă augmenter le nombre d’entreprises exportatrices françaises

Quand la communication se fait green STMicroelectronics a Ă©tĂ© mis en demeure par sept collectifs et associations, dont l’Observatoire finance-climat-biodiversitĂ© et FNE, concernant son projet d’agrandissement Ă Crolles. Les groupes reprochent Ă l’entreprise de ne pas respecter ses obligations environnementales selon la loi sur le devoir de vigilance de 2017, soulignant un manque de « cartographie des risques » et une « opacité » sur les impacts environnementaux. Cette mise en demeure peut conduire Ă une action en justice si STMicroelectronics, bĂ©nĂ©ficiaire d’une aide de 2,9 milliards d’euros de l’État français, ne rĂ©pond pas sous trois mois. L’entreprise assure cependant respecter ses obligations en Ă©tablissant et mettant en Ɠuvre un plan de vigilance annuel. CLEMENTINE change de mains BasĂ© Ă Laval, Actual group fait l’acquisition du cabinet de recrutement ClĂ©mentine, spĂ©cialisĂ© dans le recrutement de talents dans les domaines du digital, de l’IT, de la data et de la cybersĂ©curitĂ©. Cette acquisition s’inscrit dans la stratĂ©gie d’Actual group d’accĂ©lĂ©rer la digitalisation des entreprises. FondĂ© en 2000 par Emmanuel Stanislas, ClĂ©mentine compte 15 collaborateurs experts Ă Paris et Marseille, et rĂ©alise 2 millions d’euros de chiffre d’affaires. Effet demo ou effet vaporware? GOOGLE a prĂ©sentĂ© une dĂ©monstration vidĂ©o de Gemini, son modĂšle multimodal, qui n’a pas Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©e en temps rĂ©el ni par la voix. Le modĂšle a Ă©tĂ© exposĂ© Ă des images fixes et a reçu des invites textuelles pour dĂ©montrer ses capacitĂ©s. Le ton monte toujours plus haut Les gouvernements des États-Unis et du Royaume-Uni ont conjointement accusĂ© le FSB russe de mener une vaste campagne de piratage Ă l’Ă©chelle mondiale depuis 2015, dans le but d’interfĂ©rer dans les Ă©lections britanniques. Nouvel abonnement chez AMAZON AMAZON expĂ©rimente un service d’abonnement aux courses Ă 9,99 dollars par mois pour les membres Prime, offrant des livraisons illimitĂ©es de courses de Whole Foods et Amazon Fresh pour les commandes supĂ©rieures Ă 35 dollars. FRENCHWEB.FR ouvre sa DATAROOM des entreprises tech françaises. Une base de donnĂ©es sur les entreprises françaises de la tech, c’est l’objectif de la DATAROOM de FRENCHWEB.FR avec aujourd’hui prĂšs de 1500 sociĂ©tĂ©s dont nous avons collectĂ©, vĂ©rifiĂ©, structurĂ© les informations corporates, financiĂšres, business, RH, les organigrammes, … pour ĂȘtre l’outil idĂ©al afin de rĂ©aliser votre veille concurrentielle, identifier de nouveaux prospects, dĂ©couvrir de potentiels partenaires, ou comparer vos pratiques salariales avec les autres acteurs du marchĂ©.

Navan est une solution tout-en-un qui simplifie la gestion des voyages d'affaires, des notes de frais et des cartes corporate. Les voyageurs et les travel managers gagnent en productivitĂ© grĂące Ă un processus de rĂ©servation et de gestion des notes de frais simplifiĂ©, et les Ă©quipes Finance profitent d'une visibilitĂ© en temps rĂ©el et d'un contrĂŽle accru sur les dĂ©penses de l'entreprise.

GOOGLE a amĂ©liorĂ© les filtres anti-spam de Gmail en intĂ©grant RETVec, un vectorisateur de texte capable de comprendre les « manipulations de texte adverses », telles que l’utilisation d’Ă©mojis, de fautes de frappe et de caractĂšres spĂ©ciaux.

APPLE envisage de produire plus de 50 millions d’iPhone par an en Inde au cours des 2 Ă 3 prochaines annĂ©es, et visent Ă ce que le quart de la production mondiale d’iPhone soit rĂ©alisĂ© en Inde d’ici la fin de la dĂ©cennie.

Blackstone et Digital Realty ont annoncĂ© la crĂ©ation d’une Joint Venture, prĂ©voyant d’investir 7 milliards de dollars dans le dĂ©veloppement de 10 centres de donnĂ©es rĂ©partis sur quatre campus Ă Francfort, Paris et en Virginie du Nord

Selon TrendForce, le chiffre d’affaires des 10 plus grandes fonderies de semi-conducteurs a augmentĂ© de 7,9 % en 2023 pour atteindre environ 28,29 milliards de dollars au troisiĂšme trimestre. TSMC a pris la tĂȘte avec environ 17 milliards de dollars. Intel a fait son retour dans la liste pour la premiĂšre fois depuis plusieurs trimestres, soulignant les Ă©volutions dans le secteur des semi-conducteurs.

KAPPTIVATE, startup basĂ©e Ă Bordeaux, a rĂ©cemment levĂ© 3 millions d’euros auprĂšs d’Elevation Capital Partners, GSO Innovation et Holnest. Cette levĂ©e de fonds vise Ă accĂ©lĂ©rer son expansion en Europe, aprĂšs avoir conquis des clients dans les secteurs bancaire et des tĂ©lĂ©communications en Afrique. La sociĂ©tĂ© dĂ©veloppe une technologie no-code pour dĂ©tecter les bugs sur les applications mobiles et sites web, sans recourir Ă des donnĂ©es utilisateurs, respectant ainsi le RGPD. Depuis sa crĂ©ation en 2016, Kapptivate a effectuĂ© 6 milliards de tests et dĂ©tectĂ© 60 millions de bugs, contribuant Ă l’amĂ©lioration de l’expĂ©rience utilisateur pour ses clients.

LYKO startup spĂ©cialisĂ©e dans le dĂ©veloppement de solutions de mobilitĂ© innovantes et multimodales, ainsi que dans le service de Mobility as a Service (MaaS) annonce une levĂ©e de fonds d’un montant de 1,4 million d’euros pour accĂ©lĂ©rer son expansion internationale, auprĂšs d’investisseurs internationaux et de banques, dont Habert Dassault Finance et Bpifrance.

ACTILITY scale up spĂ©cialisĂ©e dans les solutions de connectivitĂ© industrielle pour l’IoT Ă faible dĂ©bit, a levĂ© 16 millions d’euros auprĂšs de ses investisseurs historiques. Cette levĂ©e de fonds vise Ă renforcer sa position sur le marchĂ© mondial des LPWAN, un secteur en pleine croissance. FondĂ©e en 2010, Actility s’est spĂ©cialisĂ©e dans le dĂ©ploiement de rĂ©seaux LPWAN pour diverses applications industrielles et a Ă©tendu sa gamme de produits avec des acquisitions stratĂ©giques.

Cette derniĂšre levĂ©e de fonds fait suite Ă la levĂ©e de 70 millions d’euros de l’entreprise en 2017 avec les principaux opĂ©rateurs de tĂ©lĂ©communications (Orange, KPN, Inmarsat, Foxconn, Swisscom), de Ventures Capital (le fonds Ecotechnologies gĂ©rĂ© pour le compte de l’État par Bpifrance dans le cadre des actions de France 2030, BNP Paribas, Ginko Ventures, Indinvest), et des acteurs industriels (Bosch, Cisco, Creadev). Actility a utilisĂ© les fonds pour accĂ©lĂ©rer le dĂ©veloppement et le dĂ©ploiement de ses solutions IoT industrielles, renforcer son Ă©quipe de R&D, dĂ©velopper de nouvelles solutions d’itinĂ©rance et effectuer des acquisitions clĂ©s pour dynamiser sa croissance.

LES LEVEES DE FONDS A l’ETRANGER:

CONTACT MONKEY , startup basĂ©e Ă Toronto, proposant un outil de communication interne intĂ©grable avec Outlook, Gmail et d’autres services, a levĂ© 55 millions de dollars lors d’un tour de financement de sĂ©rie A dirigĂ© par Updata. RHYTHMS , une startup de Seattle, sort de l’anonymat avec un financement de dĂ©marrage de 26 millions de dollars. La sociĂ©tĂ© prĂ©voit d’utiliser l’intelligence artificielle pour analyser les schĂ©mas d’entreprise, tels que les revues mensuelles et les rĂ©unions hebdomadaires, afin de fournir des insights et d’amĂ©liorer l’efficacitĂ© organisationnelle.



Selon PitchBook, environ 3 200 entreprises privées américaines financées par des fonds de capital-risque ont fait faillite en 2023. Ces sociétés avaient collectivement levé 27,2 milliards de dollars en financement par capital-risque.

REVAIA spĂ©cialisĂ© dans l’investissement dans l’innovation responsable, annonce, Ă quelques jours de la cĂ©lĂ©bration de son cinquiĂšme anniversaire, le premier closing institutionnel de son deuxiĂšme fonds, Revaia Growth II, Ă hauteur de 150 millions d’euros. Au-delĂ des trois investissements dĂ©jĂ rĂ©alisĂ©s via ce fonds (Mews, Coralogix, Kaiko), Revaia prĂ©voit d’investir dans 12 autres sociĂ©tĂ©s Ă partir de la sĂ©rie B.

Florian Rousseaux est nommĂ© Ă la tĂȘte des Ă©quipes de dĂ©veloppement des logiciels de planification AZAP classique (on site) et AZAP 4.0 (SaaS) chez AZAP, des outils conçus pour aider les entreprises Ă prĂ©voir et planifier la production, la distribution et les approvisionnements face Ă des environnements Ă©conomiques incertains.

APPELS A PROJETS:

AGENDA

Techrocks Summit ( décembre 2023) CES



