Chute record de 600 milliards de dollars pour NVIDIA / GOOGLE renomme le golfe du mexique « Gulf of America » / Cybersécurité : 10ᵉ édition du baromètre du CESIN

Nvidia subit une perte historique de 600 milliards de dollars en capitalisation boursière

Lundi, Nvidia a enregistré une chute de 600 milliards de dollars en capitalisation boursière, la plus importante jamais enregistrée sur une journée aux États-Unis. L’action du fabricant de semi-conducteurs a dévissé de 17 %, clôturant à 118,58 dollars, une performance comparable à son pire jour en bourse, le 16 mars 2020. Cette dégringolade, qui a entraîné une baisse de 3,1 % du Nasdaq, est alimentée par la montée en puissance de DeepSeek, un laboratoire d’IA chinois ayant lancé un modèle open-source avancé à moindre coût, utilisant des puces Nvidia H800. Jensen Huang, CEO de Nvidia, voit également sa fortune personnelle chuter de 21 milliards de dollars.

Nous n'avons pas pu confirmer votre inscription. Votre inscription est confirmée. La newsletter hebdo Recevez chaque lundi l'actualité de notre écosystème Veuillez renseigner votre adresse email pour vous inscrire Veuillez renseigner votre adresse email pour vous inscrire. Ex. : abc@xyz.com J'accepte de recevoir vos e-mails et confirme avoir pris connaissance de votre politique de confidentialité et mentions légales. Vous pouvez vous désinscrire à tout moment en cliquant sur le lien présent dans nos emails. S'INSCRIRE

Donald Trump encourage la tech américaine face aux avancées de DeepSeek

Le président Donald Trump a déclaré lundi que la technologie développée par la startup chinoise DeepSeek devait provoquer un sursaut chez les entreprises américaines pour faire face aux acteurs chinois. Il a salué les progrès réalisés par la Chine, soulignant qu’il était positif de voir émerger des méthodes d’intelligence artificielle plus rapides et moins coûteuses.

Google Maps adopte les changements de noms de lieux ordonnés par Donald Trump

Google a annoncé qu’il mettra à jour les noms du Golfe du Mexique et du mont Denali dans Google Maps, conformément à un décret signé par Donald Trump. Le Golfe du Mexique deviendra le « Gulf of America » pour les utilisateurs américains, tandis que Denali, le plus haut sommet d’Amérique du Nord, reprendra son ancien nom de Mount McKinley, en vigueur avant 2015. Ces modifications interviendront une fois que la base de données cartographique fédérale sera mise à jour.

Diplomate, Google précise que ces changements s’appliqueront selon les conventions géographiques locales, pour ne pas froisser le Mexique, les utilisateurs mexicains verront toujours l’appellation « Gulf of Mexico »

Meta AI utilise toujours plus de données personnelles pour améliorer la personnalisation

Meta déploie une nouvelle fonctionnalité dans Meta AI, son chatbot multi-plateforme, permettant d’utiliser les informations personnelles des utilisateurs pour des réponses plus adaptées. Aux États-Unis et au Canada, Meta AI peut désormais se souvenir de détails partagés par les utilisateurs, comme leurs préférences alimentaires ou leurs centres d’intérêt.

Plus controversé, le chatbot utilisera également des données provenant des comptes Meta, comme la localisation issue des profils Facebook ou les vidéos récemment visionnées sur Instagram, pour affiner ses recommandations. Meta précise que les utilisateurs peuvent demander à supprimer ces souvenirs, tandis que la fonctionnalité reste désactivée (pour combien de temps?) pour les discussions de groupe.

Les banques lancent une vente de 3 milliards de dollars de dette liée au rachat de X par Elon Musk

Un consortium bancaire dirigé par Morgan Stanley prévoit de céder jusqu’à 3 milliards de dollars de dette senior associée à l’acquisition de X (ex-Twitter) par Elon Musk, selon des sources proches du dossier, information rapportée par Bloomberg. Les investisseurs institutionnels ciblés se voient proposer des tranches d’au moins 250 millions de dollars, à un prix compris entre 90 et 95 cents par dollar.

Cette opération a pour objectif de réduire les 13 milliards de dollars de dette accumulés lors du rachat en 2022. L’acquisition avait contraint les prêteurs à conserver sur leurs bilans trois tranches de dette, notamment 6,5 milliards de prêts garantis et 6 milliards en obligations à haut rendement. La charge d’intérêts annuelle, passée de 50 millions à plus d’un milliard de dollars, complique la valorisation de X.

Shift4Good clôture un fonds de 220 millions d’euros pour la décarbonisation des transports

Le fonds de capital-risque Shift4Good annonce la clôture de son premier véhicule d’investissement, dédié à la décarbonisation des transports, avec un montant total de 220 millions d’euros. Shift4Good compte déjà 13 startups en Europe et en Asie du Sud-Est, opérant dans des secteurs clés comme l’électrification des flottes, la micromobilité, le recyclage des batteries et les technologies d’économie d’énergie basées sur l’IA.

TravelPerk lève 200 millions de dollars et acquiert Yokoy pour renforcer son offre intégrée

La plateforme barcelonaise de gestion des voyages d’affaires TravelPerk annonce une levée de fonds de 200 millions de dollars lors d’un tour de Série E, portant sa valorisation à 2,7 milliards de dollars, presque le double de celle obtenue lors de son dernier tour l’an passé. En parallèle, l’entreprise a acquis Yokoy, une startup suisse spécialisée dans la gestion des dépenses alimentée par l’IA. Ce tour de table a été mené par Atomico avec la participation d’EQT Growth, Noteus Partners, Kinnevik et General Catalyst.

ElevenLabs lève 250 millions de dollars et atteint une valorisation de plus de 3 milliards

La plateforme polonaise d’IA vocale ElevenLabs a sécurisé 250 millions de dollars lors d’un tour de Série C mené par ICONIQ Growth, portant sa valorisation à plus de 3 milliards de dollars. Fondée en 2022 par Mati Staniszewski et Piotr Dąbkowski, ElevenLabs utilise le deep learning pour offrir des solutions avancées de synthèse vocale, avec des fonctionnalités de conversion voix-voix et de doublage en 29 langues. Comptant parmi ses clients des entreprises comme The Washington Post, HarperCollins et des plateformes technologiques, la startup a permis la création de plus de cent ans de contenu audio depuis son lancement.

Manas AI lève 24,6 millions de dollars pour développer leur solution d’IA spécialisée dans la recherche de médicaments

Reid Hoffman, fondateur de LinkedIn, et Siddhartha Mukherjee, oncologue renommé, lancent Manas AI, une startup dédiée à la recherche de médicaments par intelligence artificielle. Avec un financement seed de 24,6 millions de dollars mené par General Catalyst et Greylock, Manas AI se concentre sur les cancers du sein, de la prostate et les lymphomes. S’appuyant sur Azure de Microsoft, la startup utilisera l’IA pour concevoir et tester de nouvelles molécules.

Cybersécurité : ce que révèle la 10ᵉ édition du baromètre du CESIN

Dix ans après sa première édition, le baromètre annuel du CESIN dresse un tableau contrasté de l’état de la cybersécurité dans les entreprises françaises. Si le volume des cyberattaques semble se stabiliser – 47 % des entreprises interrogées déclarent avoir subi au moins une attaque significative – l’impact de ces incidents ne cesse de s’intensifier. Le phishing reste l’arme de prédilection des cybercriminels (60 % des attaques), mais le vol de données, en forte hausse (+11 points), s’impose désormais comme la conséquence la plus redoutée.

Parmi les évolutions notables, l’arrivée du Deepfake sur le radar des RSSI illustre la sophistication croissante des menaces. Ces manipulations réalistes de voix ou d’images, encore marginales (9 % des cas), pourraient rapidement devenir des outils redoutables pour les cybercriminels, notamment dans les attaques par ingénierie sociale. En parallèle, certaines menaces reculent, comme les ransomwares (-9 points).

Le rapport met également en lumière des tendances structurelles. L’intelligence artificielle, en plein essor, est désormais intégrée par 69 % des entreprises, mais son potentiel reste sous-exploité en cybersécurité, où seulement 35 % des organisations l’ont incluse dans leurs stratégies. Quant à la réglementation, elle pèse de plus en plus sur les entreprises : 79 % d’entre elles sont concernées par des cadres comme NIS2 ou Cyberscore.

+ EXPERIENCES

Dans notre série sur les différentes techniques de vente, nous faisons cette semaine un focus sur le GAP Selling.

+ LEVEES DE FONDS

TRENDS:

A inscrire dans votre agenda:

La 9e édition des Sommets se tiendra les 7 et 8 avril à Méribel

Les 7 et 8 avril prochains, Méribel, au cœur des 3 Vallées, accueillera la 9e édition des Sommets, un rendez-vous phare pour les décideurs et leaders d’opinion. Cet événement, porté par Xavier Wargnier et son équipe, proposera deux jours d’échanges et de réflexion autour du thème de la performance dans un contexte marqué par les défis actuels.

Parmi les intervenants annoncés : Jérôme Kerviel, Florian Delmas (PDG d’Andros), Philippe Dessertine (économiste), Marion Darrieutort (CEO de The Arcane), Mathieu Blanchard (ultra-traileur), …

L’offre d’emploi avec ALTAIDE cabinet de recrutement

Alan recrute son CEO Founder Associate pour un stage stratégique en 2025

Alan ouvre une opportunité unique pour un stagiaire en fin d’études ou en année de césure : le poste de CEO Founder Associate, à pourvoir entre juin et décembre 2025 pour une durée de six mois. Ce stage offre une immersion stratégique au cœur des priorités de l’entreprise, sous la supervision directe du CEO et des managers d’Alan.

La mission intègre : analyses stratégiques, coordination de projets transversaux, gestion de nouveaux produits, ou encore soutien aux appels d’offres et aux levées de fonds.

🥐 Les précédentes édition du GOOD MORNING FRENCHWEB:

🚀 A lire sur FRENCHWEB.FR: