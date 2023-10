SHADOW / NETFLIX / FRENCHTECH, Les actus tech à ne pas manquer ce matin.

↘ CYBER: social engineering, les méthodes les plus simples sont souvent les plus redoutables.

SHADOW, spécialisée dans le gaming via son service PC basé sur le cloud, a confirmé à nos confrères de TECHCRUNCH une violation de données impliquant les informations personnelles de ses clients. Suite à une attaque de social engineering menée fin septembre, les pirates ont réussi à accéder aux données des clients via l’interface de gestion de l’un des fournisseurs de logiciels en tant que service (SaaS) de l’entreprise. Bien que l’équipe de sécurité ait pris des « mesures immédiates », les données compromises incluent les noms complets, adresses e-mail, dates de naissance, adresses de facturation et dates d’expiration des cartes de crédit des clients. Shadow assure que ni les mots de passe ni les données bancaires sensibles n’ont été compromis. Un individu, revendiquant la responsabilité de la violation et affirmant posséder les données de plus de 530 000 clients de Shadow, prétend vendre la base de données volée sur un forum de hacking.

↗ L’IA nouvel enjeu de la guerre économique mondiale.

La Maison Blanche devrait mettre un terme à une faille juridique permettant aux entreprises chinoises d’accéder aux puces d’intelligence artificielle américaines via leurs filiales à l’étranger.

Google promet de protéger les utilisateurs de ses outils d’IA générative sur Google Cloud et Workspace contre les revendications de droits d’auteur. La firme de Mountain View emboite le pas de Microsoft et Adobe qui s’y sont déjà engagés.

↗ ATLASSIAN, qui fournit des solutions collaboratives, annonce son intention d’acquérir la plateforme de messagerie vidéo Loom pour environ 975 millions de dollars, une transaction qui se décomposera en environ 880 millions de dollars en espèces et le reste en actions. La finalisation de l’accord est prévue pour le premier trimestre 2024. Loom, compte plus de 25 millions d’utilisateurs. Fondée en 2016 la startup a levé plus de 203 millions de dollars notamment auprès des fonds d’investissement Andreessen Horowitz, Coatue, et Sequoia Capital. LOOM compte parmi ses business angels l’acteur Jared Leto et l’entrepreneuse française Mathilde COLIN.

Si certaines startups proposant des solutions d’IA ont du mal à monétiser leurs solution, OPEN AI est en phase avec les promesses faites à ses actionnaires. Cette fois çi c’est auprès de ses collaborateurs que Sam Altman, a confirmé que la startup allait enregistrer un chiffre d’affaires annuel de 1,3 milliards de dollars.

Sam ALTMAN est également le principal actionnaire de la startup HUMANE dont le projet qui se dévoile peu à peu devrait être officielllement lancé en novembre. HUMANE qui a levé plus de 230 millions de dollars a été créé par le couple Betany Bongiorno et Imran Chaudry, deux anciens d’APPLE. Lors de la fashion week de Paris qui vient de se tenir, Naomi Campbell arborait l’AI PIN.

↗ STARLINK bientôt accessible via mobile

SpaceX annonce une expansion progressive de son service Starlink pour inclure une connectivité Direct to Cell pour les téléphones LTE. Le projet, qui devrait débuter en 2024 avec un support pour les messages textes, prévoit d’ajouter des fonctionnalités de voix, de données et de support pour les appareils IoT en 2025.

↗ NETFLIX ouvre boutique

Netflix devrait lancer ses « Netflix House », des espaces commerciaux où les fans de séries pourront acheter des vêtements, produits dérivés ainsi que participer à des expériences immersives dans l’univers de leurs séries et films préférés. Next step NETFLIXLAND?

↘ Bastion de la surveillance numérique, Riyadh accueille the Internet Governance Forum (IGF) en 2024

L’IGF, plate-forme mondiale multipartite sous la gourvernance de l’ONU et qui a pour objet la discussion des questions de politique publique relatives à Internet entre états, a planifié sa conférence de 2024 à Riyadh en dépit des préoccupations liées à la surveillance numérique et à la censure exercées par l’Arabie Saoudite.

↘ Ca va finir par se voir….

Comme cela avait été annoncé en février dernier les critères du NEXT40 et FRENCHTECH 120 devraient être revus. 2 indicateurs qui ont pour objectifs de mettre en valeurs les sociétés soutenues par les fonds d’investissement.

Et comme on n’est jamais mieux servi que par soi même, le groupe de travail consulté, le FRENCHTECH FINANCE PARTNERS est composé de représentants de fonds d’investissement, de banques d’affaires, et de représentants d’associations lobbyistes de fonds d’investissement. Ces nouveaux KPI comme on dit, seront annoncés lors des 10 ans de la FRENCHTECH le 19 octobre prochain.

