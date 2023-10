SEMI CONDUCTEURS & CHIMIE / ROUNDTABLE / HOPITAL AMERICAIN. Les actus tech à ne pas manquer ce matin.

↘ RĂ©action en chaĂźne : Quand la chimie des Semi-conducteurs rencontre l’effet d’aubaine europĂ©en

Les semi conducteurs c’est aussi de la chimie (solvants, acides et bases), et malgrĂ© les nombreuses prĂ©visions Ă©tablies depuis une bonne dizaine d’annĂ©es, la pĂ©nurie de produits chimiques nĂ©cessaires Ă leur Ă©laboration est le nouveau problĂšme auquel l’Europe est confrontĂ©e.

Une aubaine pour les fournisseurs de produit chimique asiatiques qui ambitionnent de s’installer en europe et profiter des subventions de l’EUROPEAN CHIPS ACT (plus de 50 milliards d’euros pour soutenir la relocalisation de la production de semiconducteur en Europe.)

↗ ROUNDTABLE joue cartes sur table : L’investissement devient un club sĂ©lect oĂč chacun peut postuler

ROUNDTABLE, la plateforme d’investissement lancĂ© par HEXA (eFounders) s’ouvre au public au travers de communautĂ©s d’investissements. Une dizaine d’entre elles sur les 80 que compte ROUNDTABLE sont dĂ©sormais ouvertes au grand public, pour peu que votre candidature soit validĂ©e. Cette dimension club est impĂ©rative pour sĂ©curiser les prises de participations. Ainsi si vous avez envie d’investir dans des startups, vous pouvez dĂšs Ă prĂ©sent postuler au Club de Roxanne Varza, Directrice de Station F, avec sa communautĂ© de business angels fĂ©minines, ou celui de Paul LĂ©, le co fondateur de LA BELLE VIE et sa communautĂ© UNHIDERS.

Plus de 150 millions d’euros ont Ă©tĂ© investis ces 12 derniers mois via ROUNDTABLES.

↗ MEDIARITHMICS attrape EASYENCE en plein crash pour 350 000 Euros.

Fort de ses 7 millions d’euros levĂ©s fin 2022 , MEDIARITHMICS qui vise l’équilibre d’ici juin 2024 reprend Ă la barre du tribunal EASYENCE selon nos informations pour un montant total de 350 000 euros, qui sera financĂ© par un prĂȘt bancaire. Plus de dĂ©tails dans notre article

↘ Et ce n’est pas un DM!

Dans une lettre adressĂ©e Ă Elon Musk, Thierry BRETON, Commissaire europĂ©en au MarchĂ© intĂ©rieur, a mis en garde contre le risque que l’entreprise X pourrait encourir des pĂ©nalitĂ©s en vertu de la Loi sur les Services NumĂ©riques (DSA) de l’Union EuropĂ©enne. La mise en garde fait suite Ă l’hĂ©bergement de « contenu illĂ©gal et de dĂ©sinformation » liĂ© au conflit entre IsraĂ«l et le Hamas sur la plateforme de X. La DSA est un rĂšglement proposĂ© par l’UE qui vise Ă mettre en place de nouvelles rĂšgles concernant les services numĂ©riques, y compris la gestion et la modĂ©ration du contenu en ligne.

↘ CybersĂ©curitĂ©, le sujet des 10 prochaines annĂ©es!

Alors que s’ouvrent les Assises de la CybersĂ©curitĂ© Ă Monaco, l’on apprend qu’en aoĂ»t 2023, une attaque DDoS (Distributed Denial of Service) d’une ampleur sans prĂ©cĂ©dent a frappĂ© les gĂ©ants du web Amazon, Google et Cloudflare, atteignant un pic de 398 millions de requĂȘtes par seconde (RPS), soit environ 8 fois plus que le record prĂ©cĂ©dent.

Autre effet d’aubaine

La rĂ©pression de la ville de New York sur les annonces de locations de courte durĂ©e a entraĂźnĂ© une chute significative des annonces sur la plateforme AIRBNB Face Ă cette situation, certains propriĂ©taires et gestionnaires de biens se tournent vers d’autres plateformes et services pour louer leurs propriĂ©tĂ©s, notamment Craigslist, Houfy, et divers groupes Facebook.

X a introduit une nouvelle fonctionnalitĂ© qui permet aux utilisateurs de « limiter les rĂ©ponses aux utilisateurs vĂ©rifiĂ©s ». Cette mise Ă jour offre aux utilisateurs la possibilitĂ© de restreindre les interactions dans leurs fils de discussion en ne permettant qu’aux comptes vĂ©rifiĂ©s de rĂ©pondre Ă leurs publications. Un bon moyen pour dĂ©velopper la monĂ©tisation de ses services.

↗ Mais la fonctionnalitĂ© qui pourrait changer beaucoup de chose se passe chez TIKTOK, qui propose dĂ©sormais le Direct Post, qui permet aux utilisateurs de publier du contenu directement depuis diverses plateformes et applications de montage vidĂ©o, dont Adobe Premiere Pro, Adobe Express, CapCut, DaVinci Resolve, SocialPilot, et le Clip Editor de Twitch.

Autres infos concernant le rĂ©seau social de BYTEDANCE, L’État de l’Utah a engagĂ© des poursuites judiciaires contre TIKTOK, accusant la plateforme de mĂ©dias sociaux de crĂ©er une dĂ©pendance chez les enfants Ă l’aide « d’algorithmes et de fonctionnalitĂ©s de conception manipulatrices ». Cette action en justice fait suite Ă des poursuites similaires lancĂ©es par l’Indiana et l’Arkansas, qui ont Ă©galement accusĂ© TikTok de concevoir dĂ©libĂ©rĂ©ment sa plateforme pour ĂȘtre addictive pour les jeunes utilisateurs.