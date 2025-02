Kate Bush et Hans Zimmer, sortent un album silencieux / YNSECT un redressement judiciaire pour faciliter une reprise / Bird claque la porte des Pays-Bas 

Apple a fait hier après midi une annonce historique en s’engageant à investir 500 milliards de dollars sur le sol américain au cours des quatre prochaines années. Derrière cette promesse se dessine une stratégie qui conjugue impératifs économiques, enjeux technologiques et jeux politiques.

👉 Lire l’article

Nous n'avons pas pu confirmer votre inscription. Votre inscription est confirmée. La newsletter hebdo Recevez chaque lundi l'actualité de notre écosystème Veuillez renseigner votre adresse email pour vous inscrire Veuillez renseigner votre adresse email pour vous inscrire. Ex. : abc@xyz.com J'accepte de recevoir vos e-mails et confirme avoir pris connaissance de votre politique de confidentialité et mentions légales. Vous pouvez vous désinscrire à tout moment en cliquant sur le lien présent dans nos emails. S'INSCRIRE

Ynsect demande une procédure de redressement judiciaire pour faciliter une reprise

Ynsect, spécialiste français des protéines d’insectes, a sollicité son placement en redressement judiciaire auprès du tribunal de commerce d’Evry. Faute d’avoir trouvé de nouveaux financements ou un repreneur après sa mise en procédure de sauvegarde en septembre, l’entreprise cherche à assurer la poursuite de son activité et à faciliter une reprise totale ou partielle de ses actifs. Malgré plus de 570 millions d’euros levés depuis sa création en 2011, la startup peine à rentabiliser son modèle industriel. L’usine de Dôle intéresserait un acquéreur et un acteur de la petfood serait en cours de discussion pour un accord commercial

Bigblue passe à la vitesse supérieure

Nouvelle étape pour le spécialiste de la logistique omnicanal, Bigblue, qui après avoir intégré des entrepôts à son réseau, et enregistré 1 milliard d’euros de volume expédié en 2024. En rachetant Dispeo Évreux (35 000 m²), le spécialiste de la logistique omnicanal, Bigblue, change de braquet et ne se contente plus d’intégrer des entrepôts à son réseau. La scale-up met la main sur un terrain d’expérimentation grandeur nature pour Atlas AI, son WMS boosté à l’IA. Pour les salariés de Dispeo Evreux, ce sont 151 emplois préservés.

Royaume-Uni : levée de boucliers contre les réformes du droit d’auteur et l’IA

Des milliers d’artistes, musiciens et auteurs britanniques protestent contre une réforme gouvernementale qui pourrait faciliter l’utilisation de leurs œuvres par l’IA. Le projet introduirait un système d’opt-out, obligeant les créateurs à signaler explicitement leur refus d’être exploités par les techs. En réponse, une campagne nationale « Make it Fair » mobilise médias et figures culturelles, dénonçant une menace existentielle pour l’industrie. Des journaux comme The Guardian et The Times relaient l’alerte, tandis que 1 000 musiciens, dont Kate Bush et Hans Zimmer, sortent un album silencieux pour symboliser leur opposition.

Bird claque la porte des Pays-Bas

Après 14 ans d’ancrage aux Pays-Bas, la licorne des communications cloud plie bagage et se restructure autour de six hubs mondiaux : États-Unis, Singapour, Dubaï, Lituanie, Turquie et Thaïlande. Robert Vis, son fondateur, n’y va pas par quatre chemins : l’écosystème néerlandais ne lui suffit plus. Sept mois après son départ du pays, il engage celui de sa startup, sur des « territoires plus propices à l’innovation et à la croissance. »

Au passage, Bird met fin à l’ère du tout-remote et impose un retour au bureau.

Just Eat Takeaway racheté par Prosus : fin d’une ère folle de la livraison à domicile?

Just Eat Takeaway quitte la Bourse d’Amsterdam. Le géant sud-africain Prosus met la main sur le groupe de livraison pour 4,1 milliards d’euros en cash, un rachat qui scelle la fin d’une époque pour une entreprise autrefois valorisée à 20 milliards. Après des années de déclin, des pertes abyssales (1,6 milliard d’euros en 2024) et une cession désastreuse de Grubhub, Just Eat change de main. Prosus, déjà actionnaire de Delivery Hero et Meituan, consolide le marché en Europe.

Google teste Career Dreamer, son IA pour ’orientation professionnelle

Google entre dans l’arène de l’orientation professionnelle avec Career Dreamer, un outil expérimental dopé à l’IA. Contrairement à LinkedIn ou Indeed, il ne propose pas d’emplois, mais cartographie des trajectoires professionnelles sur mesure en fonction des compétences, de l’expérience et des intérêts des utilisateurs.

Career Dreamer génère une identité professionnelle interactive, aide à rédiger CV et lettres de motivation, et propose un coaching IA via Gemini. Pour l’instant, l’outil est en phase de test aux États-Unis.

Microsoft ajuste ses engagements en data centers aux États-Unis

Microsoft a annulé plusieurs contrats de data centers aux États-Unis, représentant plusieurs centaines de mégawatts de capacité, selon TD Cowen. Ce retrait pourrait signaler une surcapacité temporaire ou une reconfiguration géographique des investissements. L’évolution de son partenariat avec OpenAI, qui s’ouvre à d’autres fournisseurs comme Oracle, pourrait aussi jouer un rôle. Malgré ces ajustements, Microsoft maintient son objectif de 80 milliards de dollars d’investissements cette année pour soutenir la demande croissante en IA.

Christian Bombrun à la tête de Webedia : transition ou transformation ?

Nous avons oublié de le dire hier, mais c’est Christian Bombrun qui prendra, en mars, la direction générale de Webedia, groupe très challengé après le départ de son fondateur Cédric Siré et de sa directrice générale adjointe, Michèle Benzeno. Ancien cadre dirigeant chez Orange, Canal+ et M6 Web, Christian Bombrun arrive avec une expertise forgée par les télécoms, les médias et le numérique. On notera un rôle discret dans la campagne présidentielle de 2022. Une nomination attendue pour ramener Webedia à la rentabilité, et peut être un nouveau souffle.

+ TRENDS

Edition spéciale Salon de l’Agriculture

💡 Retrouvez plus de 60 startups tech sur l’espace AGRITECH du Salon de l’Agriculture 2025 qui se tient jusqu’au dimanche 2 mars 2025

+ LEVEES DE FONDS

🥐 Les précédentes édition du GOOD MORNING FRENCHWEB:

🚀 A lire sur FRENCHWEB.FR: