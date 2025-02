Shein voit ses profits chuter de 40 % / ByteDance franchit les 400 milliards de dollars / Edition spéciale Salon de l’Agriculture

Shein voit ses profits chuter de 40 % en 2024, compliquant son IPO

Selon le Financial Times, Shein a enregistré une baisse de près de 40 % de son bénéfice net en 2024, à environ 1 milliard de dollars, contre 4,8 milliards initialement prévus. Malgré une hausse de 19 % de son chiffre d’affaires à 38 milliards de dollars, le géant du fast fashion peine à contrer la concurrence de Temu et l’augmentation de ses coûts logistiques. Pourtant, en France, Shein s’est imposé comme l’enseigne de mode générant le plus de dépenses, avec une progression de 58 % de ses ventes en valeur sur un an. Selon Philippe Wahl, PDG de La Poste, Shein et Temu représentaient fin 2024 près de 22 % des colis traités, surpassant Amazon. Parallèlement, la Commission européenne a ouvert une enquête sur d’éventuelles infractions aux règles de protection des consommateurs. Cette pression réglementaire, combinée aux nouvelles taxes américaines sur ses importations, risque de retarder son introduction en bourse à Londres, dont la valorisation pourrait être revue à la baisse à 30 milliards de dollars contre celle atteinte lors de son dernier tour de financement (66 milliards de dollars).

ByteDance franchit les 400 milliards de dollars alors même que SoftBank écarte TikTok US de son évaluation

ByteDance voit sa valorisation grimper au-delà de 400 milliards de dollars, portée par SoftBank, Fidelity et T. Rowe Price. Une valorisation qui anticipe un possible bannissement du marché américain, SoftBank ayant revu sa méthodologie en attribuant une valeur nulle aux activités américaines de TikTok! Les prévisions de croissance et l’essor de l’IA, notamment via le chatbot Doubao et ses 75 millions d’utilisateurs actifs auraient convaincu les analystes des actionnaires du groupe.

Alibaba mise 53 milliards sur l’IA pour rattraper son retard

Suite à ses résultats que nous vous annoncions la semaine dernière, Alibaba va investir plus de 380 milliards de yuans (53 milliards de dollars) sur trois ans dans les infrastructures d’IA, notamment les centres de données, pour renforcer sa position dans l’intelligence artificielle. Ce plan dépasse les investissements cumulés du groupe en IA et cloud computing sur la dernière décennie. Sous la direction d’Eddie Wu, Alibaba a fait de l’Intelligence Artificielle Générale (AGI) son objectif principal, s’alignant ainsi sur la stratégie des géants américains du secteur. Toutefois, l’entreprise reste contrainte par les sanctions américaines limitant son accès aux puces Nvidia les plus avancées. Malgré une progression boursière de plus de 100 milliards de dollars en 2025, Alibaba peine encore à retrouver sa valorisation d’avant la répression réglementaire chinoise.

Bybit frappé par un hack de 1,5 milliard et un bank run de 4 milliards

Bybit a subi une attaque majeure entraînant un vol de 1,5 milliard de dollars et un bank run dépassant 4 milliards, portant le total des sorties de fonds à 5,5 milliards de dollars. L’exchange a dû mobiliser ses réserves et contracter un prêt pour répondre aux retraits massifs, accentués par la fermeture temporaire des fonctionnalités du portefeuille Safe. Le CEO Ben Zhou a confirmé que l’incident, attribué au groupe Lazarus, une organisation de cybercriminels, fait toujours l’objet d’une enquête, notamment sur une potentielle faille dans les portefeuilles Safe. Face à l’ampleur du vol, Bybit a sollicité les autorités de Singapour et collaboré avec des experts en blockchain, évoquant même l’idée controversée d’un rollback d’Ethereum pour récupérer les fonds volés.

Les bonnes affaires d’Amazon en investissant dans Anthropic

L’investissement d’Amazon dans Anthropic a pris de la valeur, passant de 8 à 14 milliards de dollars fin 2024. Ce bond de 75 % sur le papier représente un gain de 6 milliards de dollars pour le géant du cloud, qui a investi 8 milliards dans la startup d’IA depuis 2023 via des obligations convertibles. Une double aubaine pour Amazon qui en plus du financement, fournit à Anthropic les puces IA et loue son infrastructure cloud.

Apple désactive son chiffrement avancé au Royaume-Uni face aux exigences du gouvernement

Cupertino cède sous la pression du gouvernement britannique et annonce la suppression de l’Advanced Data Protection (ADP), qui garantissait un chiffrement de bout en bout des données iCloud. Londres exige, de son côté, l’intégration d’une porte dérobée pour accéder aux données des utilisateurs, une demande à laquelle Apple s’est toujours fermement opposé. La firme de Cupertino refuse de compromettre la sécurité de ses services, mais préfère désactiver ADP plutôt que de se soumettre à cette injonction. Reste à voir si cette décision suffira à apaiser les autorités britanniques ou si elle ouvrira la voie à une escalade juridique.

Le sommet sur l’action pour l’intelligence artificielle a confirmé ce que nombre d’observateurs anticipaient: les États-Unis dominent largement la course à l’IA, la Chine avance à son propre rythme avec une approche centralisée, et l’Europe, bien que présente, peine encore à structurer une réponse cohérente face à ces puissances. Derrière les discours et les engagements financiers annoncés, les tensions se dessinent nettement, et le risque de voir l’Europe rester un simple marché captif des innovations venues d’ailleurs se fait de plus en plus tangible.

Pour en parler nous recevons cette semaine dans le CLUB FRENCHWEB en partenariat avec CanalChat, Yann Lechelle, CEO de Probabl une startup qui se présente comme “à mission de souveraineté industrielle et numérique” et spinoff de l’Inria.

+ LEVEES DE FONDS

