CROSSCALL, IZIWORK, APPLE & MICROSOFT, l’actualité du jour à ne pas manquer.

BREAKING NEWS:

La fabrication de smartphones par un acteur français connait un énième soubresaut. Si à l’automne 2022, ce constructeur de mobiles et smartphones antichocs a annoncé vouloir lancer dès 2024 un smartphone 5G produit en Europe, la situation de CROSSCALL ne semble pas simple, malgré plus de 3 millions de mobiles commercialisés depuis son lancement en 2009 par Cyril Vidal. Le processus de cession de Crosscall est lancé, un dossier désormais dans les mains de Rothschild & Co avec comme objectif l’entrée d’un fonds et d’un actionnaire majoritaire d’ici à la fin 2023.



En pleine tourmente financière, IZIWORK trouve finalement un acquéreur. Malgré ses 57,3 millions d’euros levés depuis sa création en 2018, dont 35 millions en 2021 auprès de CATHAY INNOVATION et BPI FRANCE, IZIWORK faisait face à un endettement contracté durant le covid et un besoin de trésorerie important pour faire face à ses opérations.



En pleine négociation avec différentes administrations pour rééchelonner ses dettes fiscales et sociales, IZIWORK était laché par ALTRADIUS, garant de la caution obligatoire que doit avoir toute société d’interim pour garantir les salaires.

Une conjoncture qui a poussé la startup a trouver un acquéreur. Si le pure player GO JOB a décliné la proposition, c’est le groupe PROMAN (4eme acteur européen de l’interim en Europe) qui fait l’affaire pour un montant non communiqué. Sans doute très en de ça des 65 millions d’euros consentis par ADECCO lors de l’acquisition de QAPA.

Dans le cadre de la DMA de l’UE visant à réguler les grandes plateformes en ligne considérées comme ayant une influence significative sur le marché numérique, le statut de « GATEKEEPER » est attribué aux sociétés qui ont une capitalisation boursière dépassant 75 milliards d’euros ou un chiffre d’affaires supérieur à 7,5 milliards d’euros en Europe. Cette liste comprend les cinq géants américains bien connus sous l’acronyme GAFAM : Alphabet (la société mère de Google), Amazon, Apple, Meta (la société mère de Facebook) et Microsoft. Samsung et ByteDance (la société mère de TikTok).



Si APPLE et MICROSOFT se sont volontairement identifiés comme faisant partie de la liste, ces derniers ont fait valoir que leurs services iMessage et Bing ne sont pas suffisamment populaires pour être désignés comme des « GATEKEEPERS ». En excluant iMessage, Apple veut échapper à la contrainte de l’interopérabilité des messageries que veut imposer la DMA. Concernant BING, Microsoft devrait proposer un accès à d’autres moteurs recherche comme celui de GOOGLE. Cette approche à la découpe pourrait inspirer les autres sociétés désignées ou celles qui devraient rejoindre la cohorte 2023, reste à voir la réponse de la Commission Européenne.

GOOGLE prévoit de vendre l’accès à son API de cartographie aux entreprises développant des produits basés sur les données solaires, énergétiques et de qualité de l’air, visant environ 100 millions de dollars de revenus la première année

Le Département du Commerce des États-Unis a annoncé la formation d’une équipe spéciale composée de professionnels issus de grandes firmes de Wall Street, notamment Goldman Sachs, Blackstone, KKR, entre autres, afin de superviser et d’aider à la répartition d’une enveloppe de 39 milliards de dollars destinée à des subventions dans le secteur des puces électroniques.

SPOTIFY envisage de supprimer les podcasts et musiques de bruit blanc de son catalogue. Le bruit blanc désigne un son dont toutes les fréquences audibles sont présentes en même temps, et à une même intensité, ces bruits blanc occultent les sons plus aigues, ou dérangeants. Il sont utilisées par des musiques de relaxation ou d’endormissement. Spotify voudrait mettre fin à leur prolifération ce qui pourrait améliorer le chiffre d’affaires de l’entreprise de pas moins de 35 millions d’euros.



Le récapitulatif des infos de l’été:

Actualités:

TOOLBOX: LA STARTUP A SUIVRE, NAVAN

NAVAN est une solution tout-en-un qui simplifie la gestion des voyages d’affaires, des notes de frais et des cartes corporate pour vous permettre de vous concentrer sur l’essentiel. Les voyageurs et les travel managers gagnent en productivité grâce à un processus de réservation et de gestion des notes de frais simplifié, et les équipes Finance profitent d’une visibilité en temps réel et d’un contrôle accru sur les dépenses de l’entreprise.

A L’ETRANGER:

FRENCHWEB MARKET:

AIRBNB a annoncé un chiffre d’affaires du deuxième trimestre de 2,48 milliards de dollars, en hausse de 18 % par rapport à l’année précédente. Le bénéfice net pour le trimestre s’est élevé à 650 millions de dollars, et les réservations brutes ont augmenté de 13 % en glissement annuel pour atteindre 19,1 milliards de dollars.



Florence Trouche est nommée Head of Advertising Sales de Netflix France, après avoir officié pendant 8 ans chez FACEBOOK, ISOBAR et Dentsu.

Pascal Socquet et Philipp Schmidt accèdent à la direction générale de PRISMA Média, ce dernier a piloté la transformation numérique du groupe media, où il officie depuis près de 19 ans.

Alexandre Moulin quitte son poste de VP Group marketing Services & Data au sein du groupe Renault pour prendre la direction marketing de Renault France.

Camille Christophel Quentin rejoint France Inter en tant que Directrice du numérique, sous la responsabilité directe de Adèle Van Reeth. Elle officiait auparavant au Parisien, et chez Loopsider

Virginie Rozière est nommée Directeur du numérique de Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, elle était précédement Responsable du département Performance des services numériques de la direction interministérielle du numérique (Dinum) au sein du Ministère de l’Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique

Cornelia Findeisen est la nouvelle Chef du département Ressources humaines de la DINUM. Elle était précédement Directeur général adjoint attractivité et aménagement du territoire au sein de la Métropole Havre Seine. Elle est diplomée de l’ENA (2004)

Hela Ghariani est nommée Délégué au numérique en santé de Ministère de la Santé et de la Prévention

Marguerite Brac De La Perrière est nommée Associé en charge du département Numérique au sein du cabinet d’avocats Fieldfisher France,

Romain Herbeau est promu Head of Stratégic Engagment chez ADOBE FRANCE qu’il avait rejoint en 2021 après avoir officié chez SAP, Monster et Microsoft

Thomas Fauré, le fondateur de Whaller est nommé Lieutenant Colonel de Réserve au sein du commandement de la Gendarmerie dans le Cyberespac (ComCyberGEND). Il est également l’auteur de l’ouvrage Après Facebook, Rebatir.



