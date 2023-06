GOOGLE CLOUD loin derrière AWS et MICROSOFT / 1,3 milliards de dollars pour INFLECTION AI / YOU TUBE veut upgrader ses utilisateurs dotés d’ADBLOCKER

Au Canada, GOOGLE décide de retirer les liens vers les medias, arguant que me projet de loi C-18 est inapplicable et que les discussions avec le gouvernement Canadien ne leurs donne pas donné de raisons de croire que le processus réglementaire pourra résoudre les problèmes structurels de la législation. Une décision qui fait écho à celle de META que nous vous annoncions la semaine passée. Licenciements économiques pour l’ex filiale de GOOGLE et éditeur de POKEMON GO . 250 salariés sont concernés, concomitamment à la fermeture du bureau de Los Angeles. YOUTUBE souhaite upgrader ses utilisateurs qui activent leurs adblockers. Dans le cadre d’un test, YOU TUBE propose aux internautes de s’abonner à sa version Premium après la visualisation de 3 videos. La police de San Francisco vient d’obtenir l’autorisation de juges pour accéder aux enregistrements des caméras des voitures autonomes de WAYMO afin d’aider à résoudre des meurtres, une première dans le monde. Si Thomas Kurian, le CEO de GOOGLE CLOUD semblait montrer son optimisme lors d’un déplacement au GOOGLE CLOUD SUMMIT à Paris hier, reste qu’AWS est incontestablement leader des services clouds avec plus de 72 milliards de dollars de chiffres d’affaires en 2022, suivi par Microsoft avec 34 milliards de dollars, suivi par GOOGLE CLOUD et ses 7,45 milliards de dollars de chiffre d’affaires, qui rappelons le, comptabilise dans ses chiffres les revenus issus de son service GOOGLE WORKSPACE.



A LIRE:

INFLECTION AI , la startup créée par Mustafa Suleyman, co-fondateur de DeepMind, lève 1,3 milliard de dollars sur une valorisation de 4 milliards de dollars. INFLECTION AI a lancé son chatbot Pi en mai dernier.

LEVIT , une startup Coréenne, qui développe l’application de shopping Alwayz dotée de fonctionnalités sociales et de gamification pour attirer les clients semblable à TEMU, vient de lever 46 millions de dollars lors d’une série B notamment auprès de DST Global.

ONE TRADING (ex Bitpanda Pro) vient de boucler un tour de table de 30 millions d’euros lors d’une série A avec en lead Valar Ventures.

TYPEFACE , une startup qui aide les sociétés à former une intelligence artificielle générative pour la création de contenu, vient de lever 100 millions de dollars lors d’un tour de financement mené par Salesforce, sur la base d’une valorisation d’un milliard de dollars. Cela porte le financement total de l’entreprise à 165 millions de dollars.

VENN , une startup New Yorkaise, éditrice d’une solution de cybersecurité cryptant les données et securisant les accès aux ordinateurs des collaborateurs d’une entreprise annonce une levée de fonds de 29 millions de dollars lors d’une série A avec notamment le fonds d’investissement NewSpring.



RING CAPITAL annonce le closing final de son fonds de Venture Capital impact, Ring Mission, à 66 millions d’euros et compte parmi ses souscripteurs le Fonds Européen d’Investissement (FEI) et la Fondation Visa. FRST lève 72 millions d’euros pour soutenir les startups françaises en phase d’amorçage



OVHCLOUD vient de publier ses résultats financiers pour le 3eme trimestre 2023 en nette progression en terme de chiffre d’affaires, que ce soit en France (+12,9%), dans le reste de l’Europe (hors France) (+16,7%) et le reste du monde (+9,5%), celui ci dépassant les 228 millions d’euros.

MICRON annonce une baisse de 57% de son chiffre d’affaires au T3 par rapport à l’année précédente, s’établissant à 3,75 milliards de dollars. Son PDG commente ces résultats en indiquant que l’industrie de la mémoire vient de franchir le creux de la vague, mais que l’avenir reste incertain suite aux restrictions chinoises concernant la société.

VISA souhaite acquérir la startup brésilienne PISMO , spécialisée dans l’infrastructure de paiements, pour 1 milliard de dollars en cash d’ici la fin de 2023. Pismo avait levé 118 millions de dollars en octobre 2021.



Laurence Le Bousse est promu au poste de Head of Office de la Cantine Numérique Arnaud Fouchet est nommé Responsable marketing France de Zunder Qubit Pharmaceuticals annonce la nomination de son cofondateur Matthieu Montes à l’Institut Universitaire de France



