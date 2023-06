Réponse négative d’OPEN AI pour Paris / WAZE licencie ses équipes / OVHCLOUD en bonne forme.

Avec notre partenaire PLEO, ne perdez plus de temps avec les notes de frais!

BREAKING NEWS:

OPEN.AI installera finalement à Londres son bureau européen, alors que Paris était une option poussée jusqu’à l’Elysée où Sam Altman avait été reçu par Emmanuel Macron

OPEN.AI fait également face à une plainte collective aux Etats Unis de la part de sociétés qui estiment que la société a scrappé une partie de leurs données sans leurs autorisations.

920 000 euros sont attendues par la MAIRIE DE PARIS en 2024 au titre de la redevance attendue des 3 opérateurs de scooter en free floating, CITYSCOOT , YEGO et COOLTRA retenus. Reste à connaitre le coûts des installations à la charge de la Ville de Paris.

Impasse pour les équipes publicité de WAZE , dont l’activité bascule au sein de la division publicitaire de Google. 500 postes devraient être concernés par cette restructuration, aucune information n’a été communiqué quant aux équipes françaises.

Le voyage organisé de 7 influenceurs au sein d’un innovation center de SHEIN tourne au fiasco. Si ces derniers ont témoigné de leurs impressions positives à l’égard de la marque de Fast Fashion, les internautes n’ont pas été dupes de l’opération de communication et de nombreuses voix critiquant les influenceurs ont contraints la plupart d’entre eux à retirer leurs publications.

Terminus pour TELESHOPPING qui est placé en redressement judiciaire, les activités de ventes à distance représentaient plus de 250 millions d’euros chaque année au plus fort de l’activité. Le concept avait été importé par Pierre BELLEMARD à la fin des années 80. La société qui avait abordée internet dans les années 2000 n’avait jamais réussi à porter son activité dans l’eCommerce.



A LIRE:

FRENCHWEB NETWORK:

LEVEES DE FONDS

LEVEES DE FONDS A L’ETRANGER:

CELESTIAL AI , qui propose une technologie de connexion optique pour le calcul, la mémoire et la transmission de données, vient d’annoncer un tour de table 100 millions de dollars lors de sa série B, portant ainsi son financement total à plus de 165 millions de dollars. SLANG.AI , une startup New Yorkaise, qui propose un service de réponse téléphonique géré par une intelligence artificielle à destination des acteurs de la restauration et de l’hotellerie, a levé 20 millions de dollars lors de sa série A, notamment auprès de Homebrew. FLY.IO , une startup basée à Chicago spécialisée dans l’infrastructure de cloud public, qui possède des centres de données dans 37 régions à travers le monde, a levé 70 millions de dollars lors de sa série C, auprès notamment du fonds d’investissement EQT, avec une valorisation de 467 millions de dollars.



FRENCHWEB VC:

RING CAPITAL annonce le closing final de son fonds de Venture Capital impact, Ring Mission, à 66 millions d’euros et compte parmi ses souscripteurs le Fonds Européen d’Investissement (FEI) et la Fondation Visa.

annonce le closing final de son fonds de Venture Capital impact, Ring Mission, à 66 millions d’euros et compte parmi ses souscripteurs le Fonds Européen d’Investissement (FEI) et la Fondation Visa. FRST lève 72 millions d’euros pour soutenir les startups françaises en phase d’amorçage

EXPERIENCES:

FRENCHWEB MARKET:

OVHCLOUD vient de publier ses résultats financiers pour le 3eme trimestre 2023 en nette progression en terme de chiffre d’affaires, que ce soit en France (+12,9%), dans le reste de l’Europe (hors France) (+16,7%) et le reste du monde (+9,5%), celui ci dépassant les 228 millions d’euros.

MICRON annonce une baisse de 57% de son chiffre d’affaires au T3 par rapport à l’année précédente, s’établissant à 3,75 milliards de dollars. Son PDG commente ces résultats en indiquant que l’industrie de la mémoire vient de franchir le creux de la vague, mais que l’avenir reste incertain suite aux restrictions chinoises concernant la société.

VISA souhaite acquérir la startup brésilienne PISMO , spécialisée dans l’infrastructure de paiements, pour 1 milliard de dollars en cash d’ici la fin de 2023. Pismo avait levé 118 millions de dollars en octobre 2021.



MOUVEMENTS

Laurence Le Bousse est promu au poste de Head of Office de la Cantine Numérique Arnaud Fouchet est nommé Responsable marketing France de Zunder Qubit Pharmaceuticals annonce la nomination de son cofondateur Matthieu Montes à l’Institut Universitaire de France



BON ANNIVERSAIRE

LES PRECEDENTS GOOD MORNING:

